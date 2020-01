Norveška legenda, ki bije bitko z rakom, zaradi geste skakalcev dobila solzne oči

Håper dagen din ble litt bedre ⁦@romoeren⁩ Vi gleder oss til å få deg tilbake sammen med oss igjen. Stay Strong Bjørn https://t.co/6FAxiWM99e — Clas Brede Bråthen (@clabban) January 4, 2020

Bjoern Einar Romoeren je bil v skakalnem svetu poznan kot odličen letalec. V Planici je med drugim leta 2005 postavil znamko 239 metrov in bil kar šest let lastnik svetovnega rekorda. Slovenski ljubitelji skokov ga dobro poznajo, tudi njih pa je šokiralo, ko so lani izvedeli, da se Norvežan bori z rakom.

Zdravniki so mu diagnosticirali maligen kostni tumor v kolku. Dvakratnemu svetovnemu prvaku se je življenje v trenutku obrnilo na glavo.

V oporo so mu tudi norveški skakalci, ki so se v Innsbrucku na nekoliko drugačen način spomnili nanj. V predelu rame skakalnega dresa so imeli vsi napis "Ostani močan, Bjoern" in po svojih skokih kazali nanj v znak podpore.

Stojimo mu ob strani na težki bitki

Kot je za Sportal povedal Daniel Andre Tande, so se za to potezo odločili, ker želijo nuditi podporo obolelemu rojaku, ki je spet na kemoterapijah: "V težkem položaju je. Bije posebno bitko. Stojimo mu ob strani. S tem napisom smo mu želeli pokazati, naj se bori do konca zdravljenja."

Romoeren je jasno videl gesto skakalcev, prav tako pa se je razveselil zmage mladega Mariusa Lindvika, ki je po Garmisch-Partenkirchnu pokoril vse tekmece še v Innsbrucku, kjer je nasploh prvič skakal.

"Presenečen je bil. Ko je videl gesto fantov, je dobil solzne oči." Foto: Instagram

V skupnem seštevku turneje za vodilnim Dawidom Kubackim zaostaja 9,1 točke. V Bischofshofnu, kjer prav tako še ni skakal, pa bo poskušal priti do zlatega orla. Prav Poljak in Tande sta mu na Bergislu delala družbo na zmagovalnem odru.

"Ta dosežek z Danielom je bil za Bjoerna. Pravi mož je in upam, da bo kmalu z njim vse v redu," je dejal Lindvik.

Športni direktor reprezentance Clas Brede Brathen je norveškemu novinarju za VG dejal, da je v nenehnem stiku z Romoerenom in da ta ni vedel za namero skakalcev.

Z njimi bodo v vseh trenutkih

"Presenečen je bil. Ko je videl gesto fantov, je dobil solzne oči. Preživlja težko življenjsko bitko. Pokazati mu želimo, da smo v tej bitki z njim tudi takrat, ko je najbolj utrujen. In vemo, da zdaj je," je še dejal Brathen.

Noen dager på jobb setter virkelig livet i perspektiv. Bjørn Einar Romøren er i gang med sin 12.cellegiftkur, men er fortsatt lidenskapelig opptatt av hvordan hopperne gjør det i Innsbruck og om Maren Lundby vinner pris på idrettsgallaen.Så sterkt og så nært. Takk for at du delte pic.twitter.com/9XPmUGHESt — Ida-Marie Vatn (@IDAMV) January 4, 2020

Izpostavil je Bjoernove besede, da mu zmage Lindvika dajejo dodatno motivacijo. Vendarle je izdatneje vpleten v norveške skoke, saj je marketinški direktor norveških skakalcev in zato vse zelo dobro pozna ter se z njimi veseli vseh uspehov.

Za Lindvika bo lahko spet stiskal pesti v ponedeljek, ko bo zadnja tekma 68. novoletne turneje. Zadnja norveška skupna zmaga sega v leto 2007, ko je bil na nemško-avstrijski turneji najboljši Anders Jacobsen.