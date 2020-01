Bo o zloglasnih vložkih pri skokih odločala medicinska komisija? #video

V smučarskih skokih se veliko govori o dresih, ki so prava znanost in hkrati zagonetka. Skakalni strokovnjak Jelko Gros poudarja, da moraš imeti srečo, da sploh dobiš pravi material. Prav zaradi nepravilnostih na dresih pa se na koncu dogajajo diskvalifikacije. V tej sezoni so se zgodile tudi v slovenskem taboru - dve sta bili po mnenju Grosa neupravičeni. V skakalni karavani se vse več govori tudi o vložkih, ki jih tekmovalci uporabljajo v čevljih.

Slovenski skakalci so se v tej sezoni trikrat uvrstili na stopničke. V režiji Anžeta Laniška dvakrat in enkrat po zaslugi Petra Prevca. Oba sta tudi naša najboljša v svetovnem pokalu. Starejši Peter zaseda deveto, Lanišek deseto mesto. Na 22. mestu najdemo naslednjega Slovenca Timija Zajca, ki je bil v pretekli zimi najboljši slovenski orel, v tej pa je padel v manjšo krizo, a se počasi prebuja.

Na novoletni turneji, ki bo danes v Innsbrucku naredila tretjo od štirih kljukic (6. januarja bo še tekma v Bischofshofnu), je na devetem mestu najvišje uvrščeni Slovenec Domen Prevc. Ne preveč daleč za njim so Peter Prevc (16.), Lanišek (18.) in Zajc (20.).

Prostora za napredek imajo naši fantje še dovolj, prav tako je velika točkovna razlika med njimi in najboljšimi v skakalni karavani.

"Če gledamo vso sezono, je bil dosežen določen napredek. Seveda se lahko vprašamo, kje je Timi Zajc pri tem napredku. Tudi on se bo prebudil. S posameznimi skoki kaže, da je lahko zraven, ko bo glava to dopustila. Peter je blizu, zelo močan. Lanišek ima najboljšo sezono z odličnim štartom in se mora ustaliti v svetovnem pokalu, kar ni lahko. Ekipno so štirje zelo močni, od preostalih pa se mora še kdo približati. Prostora je dovolj, zato je dobrodošlo, da jih je šest. Cene Prevc bi lahko izkoristil to priložnost, ker je skakalnica v Innsbrucku po njegovem okusu. Tu je namreč zelo pomemben odskok," je dosežke slovenske reprezentance v tej skakalni zimi sprva pokomentiral Jelko Gros, ki ima na tej turneji dvojno vlogo. V Oberstdorfu je bil na tekmi sprva tehnični delegat, v nadaljevanju pa pomaga kot strokovni komentator na nacionalni televiziji.

"Lindviku mladost preprečuje, da bi bil serijski zmagovalec"

Lahko bi rekli, da se skoki dobesedno pretakajo po njegovih žilah, saj brez tega športa preprosto ne more. Z budnim očesom spremlja, kaj se dogaja tudi v boju za zlatega orla. Za zdaj najbolje kaže Japoncu Rjojuju Kobajašiju, ki ima 6,3 točke prednosti pred Karlom Geigerjem. Tretji je z zaostankom 8,5 točke Dawid Kubacki, Marius Lindvik pa zaostaja 18,9 točke, a je po zmagi v Gamrmisch-Partenkirchnu in kvalifikacijah v Innsbrucku postal nevaren.

Marius Lindvik je zmagal v Garmisch-Partenkirchnu, najboljši pa je bil tudi v kvalifikacijah za Innsbruck. Foto: Sportida

"Turneja je zanimiva. Rjoju ni tako močan kot lani, drugi so mu blizu. V Oberstodrfu se mu je izšlo, kot si je želel. Zanimiv je Lindvik. Nekateri so ga videli le v Gamrischu, jaz sem ga že v Oberstdorfu. Če bi šel tam tako brutalno na smuči, bi bil zelo nevaren za zmago. Z mize je v tem trenutku, po mojem mnenju, najmočnejši. Mladost mu prepričuje, da bi bil serijski zmagovalec. Na obeh skakalnicah je imel zelo dober nastavek. V vrhunski formi je. Ne bom rekel, da je Kubacki presenečenje, ker je stabilen skakalec, dvakrat je bil na odru, in to dvakrat na turneji, kar je nekaj posebnega. Svoja zgodba so Nemci. Geiger je vso sezono konkurenčen in so zelo blizu. Pri njih se bo še videlo, kako se bo obrnilo. Ne skačejo še, kot so načrtovali. Turneja je zanimiva. V seštevek gre posamezna tekma, vendar vsi gledajo na celoto," poudarja Gros.

Mnogi pa gledajo tudi na drese in belo barvo, ki jo imajo nekateri Norvežani. Dresi so v skokih nasploh prava znanost, ob tem pa moraš imeti tudi srečo, da dobiš ravno pravi material.

Gros je razložil, kateri dejavniki vplivajo na kakovost materiala za izdelavo dresa: "Pena za drese, ki jo imate, na primer, tudi pri avtosedežih, ima različno gostoto na različnih mestih. V tovarni jo žagajo po plasteh. Naroča se različne barve. Idealno je, da dobiš pravo plast. Proizvajalec ti tega ne more zagotavljati. Lahko jo premeri in reče, da se mu zdi v redu, vendar ne more zagotavljati, da je povsod enaka. Kocka, iz katere režejo, je namreč neenakomerna. Na sredini je najbolj gosta, pri koncu manj. Potem je tu še dejavnik sreče. Če je bila bela barva tista prava in so skakalci z belimi dresi dobro skakali, začnejo vsi gledati na belo barvo. Ko dobiš proizvod v roke, je vse skupaj sestavljeno iz petih plasti. Nato je tako kot pri čokoladnem jajčku presenečenja. Če imaš srečo, si dobil najboljši material, sicer moraš še kupovati, kupovati, kupovati. Čez eno leto pa bela barva morda ne bo več dobra."

"Imeli smo žrtve med našimi fanti"

Foto: Vid Ponikvar A dresi niso v središču pozornosti le zaradi dobrih predstav skakalcev v zraku, temveč so zaradi neustreznosti na tapeti tudi ob diskvalifikacijah. Peter Prevc je bil tako zaradi slabše prepustnosti v predelu gležnja ob stopničke v Ruki, Tilen Bartol se je na črnem seznamu znašel zaradi ne povsem do konca potegnjene zadrge, Domen Prevc zaradi pasu. Gros pravi, da zadnja primera bodeta v oči.

"Čudno je, da se nadzira tisto, kar ne vpliva na rezultat. Ampak pravila so takšna, da mora biti vse po predpisih. Pravila so bila kršena, zato je bila diskvalifikacija upravičena. Dvakrat pa se je zgodila diskvalifikacija, ki se ne bi smela, če bi merilci delali v korist športa. Če nekdo ni do vrha potegnil zadrge, bi mu lahko kontrolor rekel, naj to stori. Tako ga je dvakrat vprašal, ali je pripravljen na meritve. Lahko bi mu rekel, da ima odprto zadrgo, in bi si jo potegnil do konca. Merilec, ki ima rad šport, tega ne bi naredil. Ne pa, da je on na vrhu zmagovalec 'dvoboja'. Pri drugi diskvalifikaciji je bila gurtna - fiksen pas - previsoko. Tudi v tem primeru bi mu lahko rekel, naj jo potisne dol. Skakalec ima to pravico, prav tako bi mu lahko kontrolor to naredil. To je delal bodoči direktor tekmovanj Sandro Pertile (po sezoni bo zamenjal priznanega Walterja Hoferja, op. a.), ki je malce pretiraval. Hotel je pokazati, da lahko tudi on koga najde in ga diskvalificira. Imeli smo žrtve med našimi fanti. Ti dve diskvalifikaciji sta bili z vidika športnega duha nesmiselni."

O vložkih bodo še veliko govorili

V skakalnem svetu pa je veliko govora tudi o vložkih, ki jih imajo tekmovalci v čevljih. Tako imenovana kajla bolj fiksira gleženj v čevlju, a ima lahko tudi stranske učinke. Japonec Rjoju Kobajaši je s posebnim vložkom zmagoval v šampionski sezoni in zdaj so ga nekateri začeli posnemati. Pred meseci je vložek začel uporabljati tudi Peter Prevc. "Počep zdaj veliko manj skače z ene strani na drugo. Bolj konstanten počep imaš, bolj konstanten odskok je. Bolj konstantno smuči nato hodijo in bolj so stabilne v zraku," razlaga najstarejši Prevc.

"Kajle so uporabljali sicer že dolgo časa. Takšnih, kot so zdaj, sicer ne. Ravno o tem, kako bo v prihodnje, se pogovarjamo. Eden od predlogov je, da o njihovi usodi odloči medicinska komisija. Da se določene stvari omeji. Mi lahko prepovemo, ali bi šlo za aerodinamičen dodatek, medicinska komisija pa, ali to povečuje število poškodb," poudarja Gros, ki ima na Mednarodni smučarski organizaciji vlogo člana komisije za razvoj športa in opreme, in nadaljuje: "Zdaj je gleženj s tem vložkom fiksiran in prvi prosti sklep je potem koleno. Neposredno ga izpostavljamo navorom in obstaja nevarnost poškodb. Norveška poškodba (Thomas Aasen Markeng ob padcu v Klingenthalu, op. a.) ni zadnja v tej sezoni. Še kakšna se bo zgodila."