Timi Zajc si lahko oddahne #video

Pred vstopom v zimo je bil Timi Zajc tisti, od katerega so v slovenski reprezentanci kakor verjetno tudi navijači največ pričakovali. Vendarle je bil v zadnji sezoni v vzponu, naš najboljši v svetovnem pokalu. A se mu je začelo zapletati, čeprav je bil na prvih postojankah med najboljšo deseterico, v Ruki pa celo po prvi seriji vodil pred Petrom Prevcem.

"Preden se je sezona začela, sem videl, da mi na zadnjih treningih forma upada. Skoki niso bili več vrhunski. Malce sem se začel matrati. Wisla in Kuusamu sta se mi sicer vrhunsko izšla. Nato je prišlo do padca. Počep ni bil več tisti pravi. Začel sem se loviti, ni bilo pravih občutkov in iz vikenda v vikenda je bilo slabše," je razložil, kaj se mu je dogajalo.

Timi Zajc spregovoril o tem, kako se je spopadal s kriznim obdobjem

Tri tekme zapored se sploh ni uvrstil v drugo serijo, v Nižnem Tagilu denimo ni našel poti skozi kvalifikacijsko sito. Devetnajstletnik se je znašel v težkem položaju in moral je narediti spremembe: "Poizkušal sem, da bi bil spet boljši. Pri skokih se čez noč težko pride nazaj. Preveč se je začelo nabirati. V enem skoku sem skušal odpraviti preveč napak. Če imaš na vrhu naleta polno glavo, kaj moraš popraviti, je telo preveč zakrčeno. Po tekmi ni bilo lahko. S tem se moraš sprijazniti. Druge možnosti ni. V bistvu sem po vsaki tekmi, ko mi ni šlo, takoj razmišljal, da bi se čim prej vrnil. Motivacija je bila na visoki ravni."

Da mu ni šlo tako, kot si je želel, je našel vzrok tudi v opremi. Že pred sezono je govoril, da ni vse tako, kot bi moralo biti: "Nekako ni bilo pravega dresa, kateremu bi lahko stoodstotno zaupal. V Oberstdorfu in Garmisch-Partenkrichnu sem drug trening skok poizkusil nov dres, vendar se je po metrih izkazalo, da je slabši. Pred sezono si moraš izbrati vrhunski dres, ki ti da nekaj metrov zraven in moraš vanj zaupati, da greš na tekmo samozavestno. Na novoletni turneji sem testiral opremo. Videl sem, da lahko z drugim dresom skočiš tudi 15 metrov manj. Morda je bil to tudi to razlog in je bila oprema kriva. Temu, s katerim skačem, mu zaupam. Vem, da slab ni. Mislim, da bo ta kar nekaj tekem prva izbira."

Rešitev našel v Planici

"Potreboval sem nekaj treningov. V Planici smo imeli dobre pogoje. V tednu, ko je bilo državno prvenstvo, je bilo boljše, čeprav se je v Engelbergu drugače izkazalo. Pred novoletno turnejo se je pokazalo, da gre na bolje. Dobil sem pravi občutek, kaj moram narediti, da bo šlo na skakalnici bolje." Foto: Sportida Zanj se pred sezono ni odločil, ker se je bolj ukvarjal s svojimi skoki, ki niso bili vrhunski, kot si je želel. Zdaj ni imel druge možnosti, da ga preizkusi, in, kot pravi, našel delno rešitev.

Spodbudno je, da se je prav na novoletni turneji spet začel dvigati in obakrat prišel med dobitnike točk. V Oberstdorfu je bil 24., Garmisch-Partrenirchnu 18. Formo je pokazal tudi v petek na treningu in kvalifikacijah v Innsbrucku, v katerih je bil celo sedmi.

"Za enkrat sem zadovoljen. Pred novoletno se nisem mogel tudi prek kvalifikacij uvrstiti, zato sem zdaj vesel. Od Oberstdorfa sem naredil korak naprej. Tudi tu v Innsbrucku sem s prvim skokom začel odlično. Skakati moram čim bolj s prazno glavo. Upam, da se bom čim prej vrnil med deseterico, kjer sem bil lani. Konkurenca je zelo izenačena. Narediti moram tisti preskok. V skokih moram uživati in čim manj razmišljati o njih," pravi 19-letni član SSK Ljubno BTC.

Za slovenske skakalce je dobrodošlo, da imajo doma v Planici in v Kranju objekta, na katerih lahko trenirajo in popravljajo napake. In Timi je prav v Planici spet dobil tisto potrebno samozavest za odhod na tekme svetovnega pokala: "Potreboval sem nekaj treningov. V Planici smo imeli dobre pogoje. V tednu, ko je bilo državno prvenstvo, je bilo boljše, čeprav se je v Engelbergu drugače izkazalo. Pred novoletno turnejo se je pokazalo, da gre na bolje. Dobil sem pravi občutek, kaj moram narediti, da bo šlo na skakalnici bolje."