Ko ljudje na televiziji vidijo, da zmagovalec kvalifikacij na novoletni turneji za nagrado prejme pet tisoč evrov, se zdi normalnemu smrtniku razumljivo velika številka. A jo dobi le najboljši in še to na račun skakalcev, saj je bil do pred kratkim znesek tri tisoč evrov. "Skakalcem so ukinili dnevnice. Kar je bilo prej za dnevnice, gre zdaj za denar za kvalifikacije. Prej so ga dobili tudi Ukrajinec, Bolgar, Kazahstanec … Zdaj gre le najboljšemu," je razložil Peter Prevc.

V smučanju imajo prizorišča svetovnega pokala različne nagradne sklade, v skokih pa je povsod enako. Zmagovalec prejme deset tisoč švicarskih frankov (dobrih devet tisoč evrov).

Na norveški turneji RAW Air je bolje poskrbljeno za skakalce. Vso prtljago jim s prizorišča na prizorišče raztovori organizator, ki zmagovalcu turneje dodeli dodatnih 60 tisoč evrov. Drugi prejme polovico tega zneska, tretji pa deset tisoč evrov. Na novoletni turneji le zmagovalec dobi dodaten finančni priliv, in sicer v višini 20 tisoč švicarskih frankov (18 tisoč evrov).

"Turneje brez skakalcev ne bi bilo"

Foto: Sportida "Lahko bi namenili več denarja. Ali bi morali tekmovalci znoreti ali bi se moral kdo za nas postaviti," razmišlja najstarejši od bratov Prevc.

Na tej turneji je norveški selektor Alexander Stöckl izpostavil nekatere nevšečnosti, ki jih je organizator sicer skušal zanikati, vendar črna pika ostaja. V pogovoru z novinarskim kolegom za Tirol Tageszeitung je na trditev, da je med drugim kritiziral dogajanje v Garmisch-Partenkirchnu, ker je norveški predskakalec spal na hodniku hotela, dejal: "Majhne stvari se vedno lahko zgodijo, vendar jih je bilo tokrat veliko. Veliko ljudi je vpetih v samo organizacijo. Glavna težava je bila, da komunikacija z organizatorjem ni tekla, kot bi morala. Ne moreš kriviti hotela, potrudili so se. Rekli so nam, da moramo zapustiti Oberstdorf ob 8. uri zjutraj, ker bi moralo biti naše vozilo v Garmisch-Partenkirchnu."

In dodatno čakanje na sobe je po mnenju Stöckla vplivalo na priprave skakalcev: "To so stvari, ki mene kot trenerja motijo. Ena stvar se ne sme pozabiti: skakalci morajo biti v središču pozornosti. Turneje brez skakalcev ne bi bilo. In ljudje zaradi turneje zaslužijo veliko denarja."

Catering isti že deset let

"Za skakalce je catering isti deset let. Celo iste gospe delajo." Foto: Sportida In kako Prevc komentira kritiko Norvežanov: "Za organizatorja se je le čakalo, kdaj se bo to zgodilo. Norvežani po drugi strani želijo izpostaviti svoj RAW Air, ki je organiziran na precej višji ravni."

Da bi se kaj v zadnjih letih konkretneje spremenilo, v slovenskem taboru niso opazili. Nekdaj so za novoletno turnejo dejali, da je turneja hrenovk, saj naj bi bila hrana vedno ista. "Za skakalce je catering isti deset let. Celo iste gospe delajo. Meni je vse isto, saj se nič ne spremeni," je še dejal Prevc.