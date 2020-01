Norveški mladenič s posebno tehniko skakanja, ki je prihodnost

Na novoletni turneji se je med največje izstrelil 21-letni norveški skakalec Marius Lindvik, ki ima poseben način skakanja, o katerem je spregovoril. V Bischofshofnu bo imel priložnost, da se zapiše med nesmrtne, na Norveškem pa se sprašujejo, ali je on tisti, ki bi lahko več let krojil vrh skokov. Poudarjajo, da je to morda njihov Gregor Schlierenzauer, a hkrati pritiskajo na zavoro.

Leta 2015 je v Lillehammerju, ko je bil star 17 let, Marius Lindvik debitiral v svetovnem pokalu. Prvič je nato prišel med dobitnike točk v začetku leta 2018 v Zakopanah, kjer je bil odličen osmi. To je bila do te sezone edina uvrstitev med najboljšo deseterico v svetovnem pokalu. Zato pa je eksplodiral v tej zimi in leta 2018 postal tudi mladinski svetovni prvak.

Na svojem računu ima sedem uvrstitev med najboljšo deseterico, od tega je bil štirikrat na odru za zmagovalce in dvakrat na najvišji stopnički. In to na novoletni turneji v Garmisch-Partenkirchnu in Innsbrucku. Po velikih uspehih je njegov mobilni telefon skoraj pregorel od čestitk, zato ga je moral kar ugasniti.

"Lindvik malce preseneča, a že vso zimo dobro skače. Znan je po tem, da je agresiven pri odskoku, in v takšnih tekmah je to plus. Podoben način skakanja ima Dawid Kubacki. Zelo agresivno uporabljata noge. Tudi Rjoju Kobajaši, sicer ne trenutno, prevladuje v tem," je o mladem Norvežanu dejal slovenski trener Gorazd Bertoncelj.

Rad se ukvarja z glasbo in je celo DJ

"Pol ure sem vrtel glasbo, preden je za mano prišel znani DJ. Izvrstna izkušnja je bila. A trenutno ne delam kot didžej. Še vedno pa je to moj hobi in rad ustvarjam glasbo." Foto: Sportida Marius po besedah moštvenega kolega Daniela Andreja Tandeja velja za sproščenega fanta, ki je skakalno zelo nadarjen. "Rad dolgo spi in ni dober v odbojki," se je sprva pošalil, Lindvik pa mu ni ostal dolžen: "Dnevno treniram, da bom dober tudi v tem športu." Nato je Tande nadaljeval: "Pri tehniki je nadarjen. Z njim treniram od aprila in uživam. Trdo dela."

In kako bi Marius opisal sebe? "Miren sem, včasih sramežljiv, a znam biti tudi zabaven."

Glede na to, da je tudi glasbeni DJ, verjetno tako sramežljiv spet ni, saj je že nastopil v znanem nočnem klubu Martins v Lillestromu. A je poudaril, da ni mogoče združiti skokov in dela didžeja: "Pol ure sem vrtel glasbo, preden je za mano prišel znani DJ. Izvrstna izkušnja je bila. A trenutno ne delam kot didžej. Še vedno pa je to moj hobi in rad ustvarjam glasbo."

Tehnika prihodnosti, pravi njegov trener

"Telo postavim tako, da pride v pravi položaj za letenje. Da ne reže zraka, ampak gre zrak pod mano in me dvigne. S tem sem se veliko ukvarjal. Poanta je, da sebe naredim največjega, kar lahko, gležnje pa obrnem tako, da dobim smuči čim bolj plosko." Foto: Sportida Postavlja pa nove smernice v smučarskih skokih. Njegova tehnika je drugačna od drugih. Trener norveške reprezentance Alexander Stöckl je z izbranimi besedami spregovoril o 21-letnem skakalcu: "Marius je izjemno napadalen pri odrivu z mize, odločno se odrine. Pri tem je dober. To je skakalna tehnika prihodnosti."

Lindvik ob tem dodaja: "Telo postavim tako, da pride v pravi položaj za letenje. Da ne reže zraka, ampak gre zrak pod mano in me dvigne. S tem sem se veliko ukvarjal. Poanta je, da sebe naredim največjega, kar lahko, gležnje pa obrnem tako, da dobim smuči čim bolj plosko."

Čeprav je na Norveškem in tudi na novoletni turneji zaradi zmag in svoje mladosti v središču pozornosti, pa se v domovini zavedajo, kaj se lahko z mladimi skakalci zgodi v prihodnje. Zato je treba izjavo, da so morda našli svojega Gregorja Schlierenzauerja, vzeti še nekoliko z rezervo.

"Videli smo že veliko mladih skakalcev, ki so se izgubili, ko so začeli dobro služiti. Zaslužijo več kot vrstniki in so v središču pozornosti. In občutek veselja za skoke se lahko nato izgubi," je za VG poudaril športni direktor norveških skokov Clas Brede Brathen.

Norvežani bi radi imeli nekoga, ki bi bil stalno v vrhu

Norvežani upajo, da Lindvik ne bo muha enodnevnica. Foto: Sportida Edini norveški skakalec, ki je bil najdlje v vrhu, je bil Bjoern Wirkola, ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja trikrat zapored osvojil novoletno turnejo. Res pa je, da takrat svetovnega pokala še ni bilo. Mladi Lindvik je prav tako v igri za skupno zmago na turneji štirih skakalnic, saj pred zadnjo preizkušnjo v Bischofshofnu za vodilnim Kubackim zaostaja ulovljivih 9,1 točke. Edini primer konstantnosti v norveških skokih je treba najti še v ženski konkurenci, v kateri je v zadnjih sezonah neuničljiva Maren Lundby.

Zato je beseda morda najbolj smiselna, ko govorijo, da so našli novega Schlierija. Sami so našteli skakalce, ki po hitrem uspehu v mladih letih odličnega začetka v nadaljevanju kariere niso znali kronati.

Tommy Ingebritsen je pri 17 letih v Thunder Bayju osvojil zlato medaljo, bil srebrn na svetovnem prvenstvu leta 2003, ampak v svetovnem pokalu ni zmagal niti enkrat. Lars Bystol je na olimpijskih igrah v Torinu leta 2006 prišel do zlate medalje, v svetovnem pokalu pa nato prišel le do ene zmage.

Sigurd Pettersen je na novoletni turneji v sezoni 2003/04 zmagal na treh prizoriščih in jo na koncu tudi osvojil, v svetovnem pokalu pa je skupno stal na najvišji stopnički šestkrat. Ko je Mednarodna smučarska zveza FIS leta 2004 uvedla novo pravilo o teži, se ni več našel.

"Mladost mu preprečuje, da bi bil serijski zmagovalec"

Mu bo uspelo osvojiti novoletno turnejo? Foto: Sportida Espen Bredesen je osvojil olimpijsko zlato medaljo, prvi je bil tudi na svetovnem prvenstvu, bil je junak novoletne turneje in zmagovalec svetovnega pokala, vse to se je zgodilo v dveh letih. Nato ga je poškodba vratu oddaljila od vrha.

Prav on, ki zdaj opravlja funkcijo strokovnega komentatorja na norveški televiziji NRK, je za VG o tem dejal: "Verjamem, da bi morali imeti vsi skakalci na visoki ravni redno kakšnega sogovornika. Takšnega, ki lahko stvari postavi na svoje mesto. To je pomembnejše, kot si mislite. Zlasti ko začne okoli njih vreti."

Da je mladenič iz Norveške nekaj posebnega, je med turnejo poudaril tudi slovenski skakalni strokovnjak Jelko Gros: "Zanimiv je. Nekateri so ga videli le v Gamrischu in Innsbrucku, jaz sem ga že v Oberstdorfu. Če bi šel tam tako brutalno na smuči, bi bil zelo nevaren za zmago. Z mize je v tem trenutku, po mojem mnenju, najmočnejši. Mladost mu prepričuje, da bi bil serijski zmagovalec. V vrhunski formi je."

Ali mu bo na novoletni turneji uspel veliki met, bomo lahko videli v ponedeljek na zadnji tekmi v Bischofshofnu. A Poljak Kubacki se zdi bolj zrel kot v preteklih letih in videti je, da se pritiska ne ustraši več. Povrhu vsega mu skakalnica na zadnji postojanki tudi ustreza. Lani je bil tu na primer drugi, predlanskim je zmagal v kvalifikacijah.