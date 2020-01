Slabe novice v slovenskem skakalnem taboru

Dvaindvajsetletni Tilen Bartol, ki so mu težave s kolenom (počen meniskus) vse prej kot neznanka, je bil to sezono bolj ali manj stalni član slovenske izbrane vrste v svetovnem pokalu. Točke je vknjižil dvakrat, na prvi postaji v Wisli, nato pa še v Engelbergu. Nastopil je tudi na nemškem delu novoletne turneje, v Avstriji pa ga je zamenjal Cene Prevc.

Bogatajeva prestala poseg, zdaj na polletno okrevanje

Slabe novice so za skakalko Uršo Bogataj prišle že konec decembra. Takrat se je poškodovala v Planici na srednji napravi na tekmi slovenskega pokala. Bogatajeva je skočila najdlje, a je pri doskoku grdo padla in se poškodovala.

Urša Bogataj bo okrevala pol leta. Foto: Reuters

Pregled z magnetno resonanco je pokazal, da ima strgano prednjo križno vez desnega kolena in več udarcev v kost, zato bo potreben tudi operativni poseg. V sredo so pri njej opravili rekonstrukcijo sprednje križne vezi in obeh meniskusov. Predviden čas rehabilitacije je pol leta, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Skakalci bodo po novoletni turneji svetovni pokal nadaljevali v Val di Fiemmeju, skakalke pa se po mesecu premora v tekmovalni ritem vračajo v Sapporu.

