Po operaciji se vrača na najvišjo raven: zdaj bomo videli realno sliko

Prvič po lanskem marcu in 18. mestu v Planici bo v svetovnem pokalu, ki se s kvalifikacijami nadaljuje danes v Predazzu, spet nastopil Tilen Bartol. Enaindvajsetletniku je nagajalo koleno, aprila so opravili magnetno resonanco, ki ni pokazala poškodbe, drugače je bilo septembra, ko so se po ponovnem pregledu odločili za operacijo.

"Pravzaprav res ni šlo več tako naprej. Aprila sem bil na magnetni resonanci, ki ni pokazala nič, a so bile bolečine še vedno prisotne, tako da sem moral še enkrat na magnetno resonanco. Drugič je pokazala počen meniskus, tako da smo se odločili, da je treba to takoj sanirati. Prvič je žal zgrešila mesto, ki bi ga morala, saj je bila poškodba na zelo odmaknjenem mestu meniskusa. Imeli smo nekaj smole, saj če bi že takrat ugotovili, bi bil že julija spet na skakalnici, tako pa se je žal vse skupaj zavleklo," pripoveduje skakalec iz Loškega Potoka in dodaja: "Na začetku sem bil res malo jezen, ker bi se lahko prej ugotovilo, a jezen sem lahko samo na magnetno resonanco. Potem sem vse skupaj sprejel in se sprijaznil."

Zadovoljen s potekom rehabilitacije

S potekom rehabilitacije je bil zadovoljen, strah, da koleno ne bi zdržalo, pa je že pozabljen. "Imel sem poseben načrt rehabilitacije, ki sem se ga pod nadzorom držal. Nekdo je bil vedno z menoj, tako da sem res zadovoljen, da sem se tako hitro vrnil. Vsaj za zdaj kaže, da je bila vrnitev uspešna," pravi naš sogovornik, ki se je decembra vrnil na skakalnice: "Da. Na začetku je bilo morda res nekaj strahu. Sploh pri prvih skokih, ko sem tudi kar precej pazil na to, kako bom doskočil. A zdaj sem že, tudi s kakšnim daljšim skokom, preizkusil koleno in vse je, kot mora biti."

Fizična pripravljenost je dobra

Kot pravi, je zadovoljen tudi s fizično pripravo. "Nisem izgubil veliko. Ko smo se odločili, da grem na operacijo, sem nehal skakati in deset dni delal le za fizično pripravo, da sem šel dobro pripravljen že na operativni poseg in da ne bi toliko izgubil. Tri tedne po operaciji sem začel hoditi na fitnes. Sledila sta dva meseca fitnesa, tako da se mi zdi, da sem fizično še bolje pripravljen, kot sem bil prej."

Optimizem ob vrnitvi

Pretekli konec tedna se je vrnil tudi v tekmovalni ritem, nastopil je na celinskem pokalu in na prvi tekmi vetrovne loterije ugnal vso konkurenco, na drugi pa ni osvojil točk.

"Želel sem si sproščene vrnitve po poškodbi. Izšlo se mi je zelo dobro, sploh na prvi tekmi, ko sem imel tudi nekaj sreče z vetrom, na drugi pa žal smolo. A pomembno je to, da so bili skoki dobri, tako da se zelo veselim, da se vračam tudi v svetovni pokal. Tam bomo videli realno sliko, kje sem. Seveda celinski pokal ni najboljše merilo za svetovni pokal, a s temi skoki grem lahko optimistično v Predazzo," je realen Bartol, ki je na lanski novoletni turneji v Garmisch-Partenkirchnu s petim mestom vknjižil najboljši posamični rezultat v svetovnem pokalu.

"Možnost sem imel tudi za letošnjo novoletno turnejo, a sem imel premalo skokov, tako da se ni izšlo. Ko so bili fantje na novoletni turneji, sem začel kar spodobno skakati. Verjamem pa in upam, da bom dočakal še veliko novoletnih turnej."

Vrnitev v svetovnem pokalu bo dočakal danes ob 18. uri, ko bodo v Italiji na sporedu kvalifikacije za sobotno tekmo. Slovenci imajo v Predazzu pravico nastopa s šestimi tekmovalci, glavni trener Gorazd Bertoncelj je v Italijo ob Bartolu odpeljal Timija Zajca, Anžeta Semeniča, Anžeta Laniška, Petra Prevca in Jerneja Damjana.

