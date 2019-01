Mladi slovenski up bo razrezal dres, če se mu to zgodi še enkrat

"Zelo nervozen sem bil. Ko sem se spustil z rampe, so se mi tresle noge. Sploh nisem vedel, kaj moram narediti. To me je zmotilo," je po težavah z zadrgo, ki jih je imel na zadnji postojanki novoletne turneje v Bischofshofnu, dejal slovenski skakalec Timi Zajc.

Če ne bi bilo težav z zadrgo, bi bil Timi Zajc med deseterico najboljših na novoletni turneji. Pred Bischofshofnom ni bil prav daleč niti od petega mesta, a se je vse ustavilo v prvi seriji.

Ponagajala mu je zadrga na levem rokavu. Kar nekaj skakalcev so spustili pred njim. Z lepilnim trakom je zasilno uredil, da je bil dres zapet, a z glavo ni bil pri stvari: "Kontrolor mi je rekel, da lahko skočim, če popravim. Nekako smo uredili. Zelo sem bil nervozen. Ko sem se spustil z rampe, so se mi tresle noge. Sploh nisem vedel, kaj moram narediti. Zmotilo me je."

Turnejo je na koncu končal na 20. mestu, zaradi česar je bil razočaran, saj ga je izdal material in mu preprečil, da bi se v skupnem seštevku zavihtel višje: "Ne glede na to, da mi je uspelo 'zalimati', mislim, da bi me diskvalificirali. Rešitve ni bilo. Nervozen sem bil. Meril sem na zelo dober rezultat. Vrglo me je iz tira. Glava je bila le pri zadrgi, zato sem bil tako nervozen. Pred tem sem se na vrhu skakalnice zelo dobro počutil. Sproščen sem bil. Občutke sem imel dobre. Prvič v karieri se mi je zgodilo kaj takega. Tovrstne težave se mi dogajajo na bundi, na dresih ne."

Še naprej bo zaupal dresu, čeprav ga je želel vreči stran

Verjame, da se mu kaj takega z zadrgo ne bo več pripetilo. Foto: Vid Ponikvar Timi je priznal, da je hotel zadrgo preveč na silo potegniti navzgor, nato se je pojavila težava. Zelo je bil jezen nase oziroma na dres. Dres je želel celo vreči stran, vendar so ga nato proučili in iskali vzrok težave ter na koncu zadrgo popravili.

Še vedno mu bo zaupal: "Mislim, da mi ne bo preostalo drugega, kot da skačem z njim. Vendarle me je na treh tekmah pripeljal med deseterico." In kako bo naslednjič potegnil zadrgo? "Enako jo bom. Če se mi to zgodi še enkrat, bom razrezal dres," pa je v smehu dejal Zajc.

Ko je po svojem skoku v prvi seriji prišel v iztek skakalnice, ga je zapustil besen. Brez izjave je odvihral tudi mimo slovenskih novinarjev, zagotovo pa se je od šole, ki mu jo je dal Bischofshofen, veliko naučil.

Na srečo je 18-letni skakalec SSK Ljubno BTC vse skupaj hitro pozabil, saj je imel ob vrnitvi v domovino ob sebi pravo družbo: "Vso drugo serijo sem bil na vrhu skakalnice. Enostavno sem moral čim prej pozabiti. V kombiju je bilo k sreči dobro vzdušje. Nasmejali smo se, da je pot hitro minila."

Brani trener Bertonclja in njegovo delo

Še vedno je njegov cilj uvrstitev med deset, hkrati pa upa na presežek, torej prve stopničke v karieri. Foto: Vid Ponikvar Kljub pripetljaju, ki se mu je zgodil na zadnji postojanki prestižne novoletne turneje, je lahko s preostalim delom zadovoljen. "Zaradi rezultata sem bil razočaran. Vedel sem, da sem lahko zelo visoko, tudi skupna uvrstitev bi bila dobra, kar bi bilo za vse dobro. Zadovoljen sem do prve serije v Bischofshofnu. Kakšna napaka se je že pojavila, najbolj vesel pa sem bil konstantnosti. Cilji za naprej ostajajo isti. Čim večkrat med deset, upam pa na kakšen presežek," poudarja Timi, ki ga ta konec tedna čaka nova skakalnica, na kateri v karieri še ni skakal. Predazzo bo namreč gostil tekme svetovnega pokala.

V vodstvu panoge so bili lahko z njim zadovoljni, kar je pokazal na turneji štirih skakalnic, niso pa bili s preostalim delom reprezentance. Predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič je dal jasno vedeti, da so rezultati pod pričakovanji, in poudaril, da se bo moral trend rezultatov spremeniti, če bo glavni trener Gorazd Bertoncelj še želel nadaljevati na čelu A-reprezentance. Ni izključil niti možnosti, da bi se sredi sezone zgodila menjava, če na naslednjih dveh postojankah (Predazzo in Zakopane) ne bo vidnega zasuka.

In kako na to gleda mladi Zajc? "To bi bilo nesmiselno. Mislim, da delamo zelo dobro. Verjamemo v to delo, ekipo. Vsak nov trener potrebuje vsaj eno sezono, da stvari začnejo delovati. Ta način dela mi ustreza," odgovarja najboljši mož slovenske reprezentance v tej sezoni.