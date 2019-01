Bertonclju dal še nekaj kredita, a poudarja: Janus mora pomagati!

"Kot vsi ljubitelji skokov v Sloveniji in tekmovalci sami nismo zadovoljni, kar smo do zdaj pokazali. Računali smo, da bodo stvari drugače tekle, zlasti na novoletni turneji, ki ima posebno težo. Ni se izšlo, kot bi se moralo. Kot vodstvo smo postavili pogoje, da smo lahko primerljivi z drugimi. Kje so vzroki, bodo strokovnjaki povedali. Zahtevali smo, da se v dveh dneh pripravi analiza celotne novoletne turneje. Razgovori so do nedavnega potekali. Odgovorni bodo za te stvari povedali," je predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič dal vedeti, da je tudi sam pričakoval več od slovenskih skakalcev.

Skupno 20. mesto Timija Zajca in 28. Anžeta Semeniča ter le sedem uvrstitev med dobitnike točk na štirih tekmah je bilo premalo. Povrhu so se prikradle nove težave z materialom, kar se ni zgodilo prvič.

Vrača se Peter Prevc Ekipa za Predazzo bo štela šest članov: Timi Zajc, Peter Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič, Anže Lanišek in Tilen Bartol.

"To niso majhne, ampak velike napake"

Foto: Vid Ponikvar Nazadnje je najbolj odmevala zadrga, s katero je imel največ težav Zajc, nevšečnosti pa je povzročila tudi Anžetu Lanišku: "Niso majhne napake. To so velike napake. To se ne sme dogajati. Malce moramo biti bolj pozorni na stvari. Da nimamo neumnih izgovorov. Posebne analize pri zadrgi nismo naredili. Pokazali so mi, zakaj je do tega prišlo. Podobna stvar kot pri drugih tekstilih. Notri je rob in vanj se je zadrga zataknila. Bolj pazljivo bo treba zapirati. Tehnično se da rešiti tako, da se da dodaten šiv. Malce je nerazumljivo, da se to v celotni sezoni ne zgodi niti na treningu niti na tekmah," je o temi zadrga spregovoril glavni trener Gorazd Bertoncelj.

Pritisk nanj in na njegovo ekipo je zaradi slabših predstav postal večji. Zaradi težav s poškodbami in zdravstvenimi težavami je nekaj skakalcev na čelu s Petrom Prevcem manj treniralo, kar je kot olajševalna okoliščina, zaradi tega pa se pozna na širini.

Če v Predazzu in Zakopanah ne bo bolje, bo Jasnič radikalno posegel

Foto: Vid Ponikvar Čeprav Jasnič daje podporo Bertonclju in ekipi, pa takšne rezultatske krivulje ne bo toleriral v nedogled. "Kar smo si zastavili za cilj, ni bilo doseženo. Cilj mora biti izpolnjen ali vsaj biti blizu. Koliko je Murphy pomagal, če vse analiziramo … Najprej se je zgodilo to s Petrom, ki je hrbtenica ekipe. Pri dekletih se je poškodovala Ema Klinec. Vodstvo je za to, da se te stvari ne dogajajo. Vodstvo mora poskrbeti za opremo, da zadrge delajo … Glede na to, da so plačani, morajo biti smuči dobro namazane, glave skakalcev morajo biti na naletu, v zraku in pri doskoku. To je profesionalizem."

O morebitni zamenjavi trenutno ne razmišlja: "Naslednji dve tekmi bosta pokazali, ali je bil trenutek slabosti ali je bilo zgrešeno kje drugje. Počakali bomo na tekme v Val di Fiemmeju in Zakopanah. Potem bo treba radikalno poseči, če se ne bo spremenilo. Sta pa medalja na nordijskem svetovnem prvenstvu in dobra uvrstitev v Planici nujni."

Če se rezultatska krivulja ne bo obrnila, bo kadrovske rešitve iskal znotraj Slovenije: "Sami veste, kako je. Glave moramo stakniti skupaj. Tisti, ki ima več izkušenj, bo več povedal. Mislim, da imamo doma dovolj kadra, da se iz tega potegnemo ven. Zlasti, če staknejo glave skupaj."

Bertoncelj verjame v svojo ekipo

Od Timija Zajca bomo spet pričakovali več v Predazzu, kjer zagotovo ne bo imel več težav z zadrgo. Foto: Sportida Pri tem je mislil tudi na Gorana Janusa, ki ima vlogo strokovnega sodelavca na področju trenerskega kadra in je pomagal pretekli teden na tekmah celinskega pokala, potem ko je imel glavni trener Igor Medved zdravstvene težave -Tilen Bartol se je na prvi tekmi po rehabilitaciji operiranega kolena veselil zmage, Žak Mogel pa na drugi tekmi drugega mesta: "Goran mora pomagati. On je postavljen na takšen položaj, da od njega pričakujemo, da bo nadzornik."

Na novinarski konferenci smo nato povprašali Bertonclja, ali razmišlja, da bi ga vzel s seboj na kakšno tekmo. Odgovoril je: "Imamo svojo strokovno ekipo. Dovolj nas je v strokovnem štabu. S temi delamo."