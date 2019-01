Prevc je bil izgubljen, nato se je usmeril v pot, ki so mu jo začrtali

Prvi zvezdnik slovenske skakalne reprezentance Peter Prevc se po slabši novoletni turneji spet vrača v svetovni pokal. Skupaj s trenerji se je po odhodu iz Nemčije lotil temeljitega treninga in upa, da so težave zdaj preteklost.

Peter Prevc je v primerjavi s preostalimi skakalci v bistvenem zaostanku, saj je zaradi težav z gležnjem izpustil večji del priprav na sezono. Vanjo se je vključil v Engelbergu, kjer je s svežino skakal dobro in bil tudi med dobitniki točk.

Med trideseterico se je prav tako uvrstil na prvi postojanki novoletne turneje v Oberstdorfu, a se mu je že tam začelo zatikati. Ker se ni uvrstil na tekmo v Garmisch-Partenkirchnu, se je skupaj s trenerji odločil za odhod v domovino.

"Nisem bil jezen, vendar izgubljen, razočaran, brezvoljen, žalosten"

"Z Domnom sva bila ob vrnitvi oba bolj tiho. On si nadene slušalke in prime v roke telefon ter je za nekaj ur dober." Foto: Vid Ponikvar "Na koncu sem ugotovil, da palčke pri vezeh sploh niso bile krive. Da je bil to šum. Pravzaprav je bila napaka v odskoku. Odskočil sem z ene noge, zaradi česar me je zavrtelo. Ko se začneš loviti, ne postaviš več nog, kot bi jih skakalec moral. Zato je smučka ostala pod vzgonom," je o tem, kaj se je v resnici dogajalo, razložil Peter.

Pravi, da je bil zaradi vsega izgubljen, povrhu vsega pa je bila to zanj najkrajša novoletna sezona v karieri: "Prav velikokrat se ni zgodilo, da se nisem uvrstil na tekmo. Nisem bil jezen, vendar razočaran, brezvoljen, žalosten. S trenerji smo se odločili, da je bolje, da v takšnem stanju ne nadaljujem turneje. Doma smo naredili načrt."

Družbo na poti v Slovenijo mu je delal brat Domen, ki se prav tako ni proslavil. Tudi on je treniral v Planici, v torek pa celo nekoliko zbolel, zato ga ne bomo videli na naslednji postojanki svetovnega pokala v Predazzu: "Z Domnom sva bila ob vrnitvi oba bolj tiho. On si nadene slušalke in prime v roke telefon ter je za nekaj ur dober."

Veliki pok

"Teoretične možnosti ima, da prehiti moje dosežke." Foto: Getty Images Peter se zaveda, da je v tem trenutku na eni od najnižjih točk v skakalni karieri, potem ko je žel uspehe in se dvigoval iz leta v leto. V zadnjih dveh je sledil padec, v tej zimi pa se po težavah z gležnjem še lovi. Vrhunec je bila sezona 2015/16, v kateri je pokoril konkurenco in postavil številne mejnike, ki jim zdaj sledi Japonec Rjoju Kobajaši. "Veliki pok," o padcu kratko in jedrnato pravi Peter, ki spremlja skoke japonskega skakalca, ki v sezoni blesti in je tudi na novoletni turneji s pokrom zmag preskočil vse tekmece.

"Umirjeno in z užitkom ga gledam. Dobro in lepo skoči. Ni se za bati, na katero mesto se bo uvrstil, ker je že kar jasno," pravi Prevc. O tem, ali misli, da bi ga lahko ogrozil po številu zmag (Japonec je pri številki 8, Peter jih je zbral 15) in osvojenih točk v sezoni (956-2303), pa dodal: "Teoretično ima dovolj možnosti."

Trening v Planici in Kranju je bil dober

"Kar se je zgodilo, je preteklost." Foto: Vid Ponikvar Bolj kot Kobajaši je osredotočen nase in na to, kako bo spet prišel do pravih občutkov na mizi in pri odrivu. Po prihodu iz Nemčije je najprej treniral na 80-metrski skakalnici, saj je želel čim večkrat potrenirati odskok, ki ga je najbolj bremenil. Nato je skakal tudi v Kranju, v torek pa za nagrado prejel skok na 120-metrski Bloudkovi velikanki, na kateri bodo slovenski fantje trenirali danes pred odhodom v Predazzo.

"Te težave so bile že prej na treningu, vendar je bil denimo vsak šesti skok takšen. Ne vem, ali je prav številka šest prišla na vrsto v Oberstdorfu? Žal je to v meni ostalo, naprej sem nesel slabe stvari, ne dobrih. Ko smo se s trenerji dogovorili, kakšna je pot naprej, so se mi misli usmerile le v to. Kar se je zgodilo, je preteklost."

"Lepi spomini dvigujejo samozavest, a spomini mi ne bodo pomagali"

Foto: Sportida Pred njim je postojanka svetovnega pokala, ki mu je v preteklosti prinesla veliko zadovoljstva. Na nordijskem svetovnem prvenstvu leta 2013 je na manjši napravi osvojil bronasto, na večji, na kateri bo skakal ta konec tedna, pa srebrno medaljo. Na vprašanje, ali so spomini lepi, je odgovoril: "Po pravici povedano, ne, ker je skakalnica zelo zahtevna. Kar nekaj časa sem potreboval, da sem jo osvojil. Je pa lepo, da imam lepe spomine, kar dviguje samozavest. Sicer pa noben dober spomin ne bo pomagal, ampak je treba oddelati."

Zadnji skoki v Planici so bili spet spodbudni, saj se je število napak zmanjšalo, tudi sam pa je bil zadovoljen s tem, kar je potreniral. O optimizmu ne želi preveč razpredati, saj se je že ugriznil v jezik: "Ne vem, ali mi sploh še kdo verjame, da sem dobro pripravljen, glede na to, da tega ne upravičim. Pred Englebergom je bilo dobro, potem se je zalomilo. Pred novoletno je bilo dobro in se je zalomilo. Zdaj na treningih je bilo spet dobro. Trudim se, da se bodo skoki s treninga prenesli na tekmo in nam bo vsem lažje."