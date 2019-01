Spomini niso lepi, na koncu mu je šlo že vse narobe

"Spomini na novoletno turnejo niso lepi. Več ko je slabih rezultatov, težje je biti sproščen, samozavesten. Na treningu v Planici v začetku tedna je šlo bolje, a treba bo to prenesti na tekmo. Želim najti konstanto. Ta je bistvena," o skromnih predstavah na novoletni turneji pravi Jernej Damjan in upa na boljše čase. Te bo iskal že konec tedna v Predazzu.

Slovenska skakalna reprezentanca se je z novoletne turneje vrnila brez velikih razlogov za zadovoljstvo. Eden tistih, ki mu 67. tradicionalno tekmovanje štirih skakalnic rezultatsko ne bo ostalo v lepem spominu, je tudi najstarejši član odprave Jernej Damjan. 47. mesto v Oberstdorfu, 46. v Garmisch-Partenkirchnu, 45. v Innsbrucku in 50. v Bischoshofnu je boren izkupiček nastopov dolžnika zadnjih dveh tednov.

"Če nisi ne tič ne miš, kot sem bil jaz v zadnjem času, je res težko," pravi 35. skakalec svetovnega pokala. Foto: Sportida "Ne, spomini res niso lepi. Bila sta dolga dva tedna, vse skupaj se je zelo vleklo. A vedno pravim, da se lahko iz slabih stvari naučiš veliko več kot iz dobrih. Zdaj je to za mano, bistveno je, da odpravim oziroma popravim vse težave, ki so se dogajale v zadnjih dneh," je misli na zadnje dni lanskega leta in prve novega zavrtel 39. skakalec novoletne turneje.

Kakšne so bile prve lekcije? "Za zdaj se še nisem prav veliko naučil. Tudi ko v šoli dobiš negativno oceno, naslednji dan še ne veš, zakaj, kaj točno si naredil narobe. Nekaj časa traja, da se naučiš. Z vsem skupaj sem se sprijaznil, za seboj pa še nisem pustil, saj se želim še kaj naučiti iz tega."

Spremembe brez želenega učinka

Težav, kot pravi, je bilo veliko. Kaj je šlo narobe? "Vse. Na koncu res že povsem vse. Izgubil sem občutke. Izginili so. Karkoli sem poskusil, ni imelo nobenega pozitivnega učinka na daljavi ali pa samem skoku. Morda bi bilo bolje, da bi se prej umaknil. A glede na to, da sem borec in se vedno borim do konca, sem do zadnjega upal, da bom našel tisto nekaj več. Pa nisem," pravi 35-letnik. Poudarja, da je na turneji krivuljo poskušal obrniti v pravo smer s spremembami iz skoka v skok, a prav nobena ni imela želenega učinka.

Nič kaj spodbudna popotnica za prihodnje izzive ... "Res se sliši tako, a na treningu v Planici (v torek, op. a.) je bilo že precej bolje. Seveda je težko reči, kaj to resnično pomeni. To bomo videli šele na tekmi v Predazzu, saj je trening eno, tekma pa nekaj povsem drugega."

"Lani sem bil zelo vesel, ker sem bil pri skokih vseskozi sproščen. Letos ni tako. Gre za stvar, ki se je na da tako zlahka doseči. Zagotovo mi je manjka," Damjan pravi o (ne)sproščenosti. Foto: Vid Ponikvar

Ni lanske sproščenosti

V lanski sezoni - končal jo je kot 17. skakalec zime - je vselej poudarjal komponento sproščenosti. Nanjo se letos ne more zanašati. "Lani sem bil zelo vesel, ker sem bil pri skokih vseskozi sproščen. Letos ni tako. Gre za stvar, ki se je na da kar tako zlahka doseči. Zagotovo mi je manjka. Da bi je bilo več, bi potreboval kakšno dobro tekmo. Da imaš morda kdaj srečo tudi z vetrom, da malo zadihaš," razmišlja naš sogovornik in dodaja, da vse skupaj razumljivo vpliva na samozavest.

"Več ko je slabih rezultatov, bolj ko se ti nabirajo, težje je biti sproščen, samozavesten. Po treningu v Planici je bilo samozavesti precej več. Poskušal sem tisto, kar sem želel poskusiti, in lahko rečem, da sem se končno v redu počutil. Drugače. Vsaj malo sem užival. A dokler ne bo potrditve na tekmi, tako da bom stvari s treninga znal prenesti na tekmo, ne bo dobro."

Če bi šlo v Planici katastrofalno, bi se obrnil na Bertonclja

Če mu na torkovem treningu v Planici ne bi šlo bolje, bi prosil za umik in v Predazzu mesto prepustil komu drugemu. Foto: Sportida

Brata Prevc sta se na novoletni turneji poslovila po nemškem delu tekmovanja. Je tudi sam razmišljal o umiku?

"V Innsbrucku sem rekel, da se bom umaknil, če ne bom skupaj spravil vsaj približno dobrega skoka. A sem bil ravno toliko dober, da sem skakal blizu 30-erice, in ravno toliko zanič, da nisem šel domov. To mi je osebno najhuje. Biti štiri tekme v tekmi, pa nikoli pri točkah, res ni prijetno," pravi 35. skakalec svetovnega pokala, na vprašanje, ali je želel izpustiti tekmi v Predazzu konec prihajajočega tedna, pa odgovarja: "Če bi mi šlo danes (torek, op. a.) katastrofalno na treningih, kot mi je šlo na tekmah, bi prosil trenerja za to možnost, da."

V iskanju konstante

Predazzo, naslednja postaja svetovnega pokala, že lep čas ni gostil tekem najvišje ravni. Leta 2013 je tam potekalo svetovno prvenstvo, Damjan pa je tam v svetovnem pokalu zadnjič skakal leto prej. So pa Slovenci od takrat v Val di Fiemmeju trenirali.

Pogled proti svetlejšim časom? Foto: Sportida

"Bischofshofen mi nikoli ni ustrezal. Tam sem se moral kar precej prepričevati, da bi sploh lahko iskal formo, Predazzo pa mi je vedno ustrezal. Tam sem vedno užival. Ne samo na skakalnici, ampak na splošno je bilo prijetno. Želim si treninge iz Planice prestaviti v Predazzo. Želim najti konstanto. Ta je bistvena. Če si ti konstanten, lahko potem dodajaš malenkosti in si na koncu še boljši. Če nisi ne tič ne miš, kot sem bil jaz v zadnjem času, pa je res težko."

Skakalce v Italiji v petek najprej čakajo kvalifikacije, v soboto in nedeljo pa dve posamični tekmi. Glavni trener Gorazd Bertoncelj je med šesterico ob Damjanu uvrstil Timija Zajca, Anžeta Semeniča, Anžeta Laniška, Petra Prevca in Tilna Bartola.

Svetovni pokal, Predazzo Petek, 11. januar

18.00 kvalifikacije Sobota, 12. januar

16.00 posamična tekma Nedelja, 13. januar

16.00 kvalifikacije

17.00 posamična tekma



