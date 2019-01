Nesrečna Klinčeva dobro ve, kaj jo čaka v prihodnjih mesecih

Slovenske smučarke skakalke so v torek tik pred odhodom v deželo vzhajajočega sonca predstavile cilje za nadaljevanje sezone, v kateri jim družbe ne bo delala najuspešnejša rojakinja v letošnjem svetovnem pokalu Ema Klinec.

Spomnimo, 20-letnica je v finalu državnega prvenstva pred božičem padla, poškodba pa je bila tako huda, da je zanjo sezone že konec. Potrdili so kompletno poškodbo sprednje križne vezi in manjšo kostno-hrustančno udarnino notranjega dela kolena. Potrebna je bila operativna rekonstrukcija vezi, ki jo je Klinčeva pred dnevi že prestala. V torek se je prek videopovezave oglasila na novinarski konferenci in izrazila zadovoljstvo s potekom prvih dni rehabilitacije.

V najkrajšem možnem času

"Zelo sem vesela, ker je šlo vse po najkrajšem mogočem scenariju, v najkrajšem možnem času sem opravila vse nujne stvari za začetek rehabilitacije. Koleno je v res super stanju. Operirali so mi ga po novi metodi, ki je v Sloveniji prisotna približno pet let. Imenuje se ligamis. Vez so mi zašili ter ojačali z vijakom in vrvico. Super je, ker bolečine sploh ne čutim. Koleno je minimalno zatečeno. Res pa je zdaj treba biti sedem dni čisto pri miru. Noge ne smem dvigovati z lastno mišico, tako da si pomagam z roko. Stanje je v redu," je razložila šesta skakalka zime, za katero prihajajoči meseci niso neznanka, saj si je kolenske vezi poškodovala že leta 2014.

"Zelo sem vesela, ker je šlo vse po najkrajšem mogočem scenariju, v najkrajšem možnem času sem opravila vse nujne stvari za začetek rehabilitacije. Načrt te mi je popolnoma znan," pravi 20-letna skakalka. Foto: Vid Ponikvar

"Načrt rehabilitacije mi je popolnoma znan. Kmalu bo konec prvega dela. Po desetih dneh bodo odstranili šive, tri tedne imitiram hojo z berglami, po petem tednu računam, da bom berglo opustila. Po šestem tednu, če ne bo težav, sledijo toplice. Tam bom izvajala načrt, ki mi ga bosta postavila ekipa, ki je za to zadolžena na samem mestu, ter naš fizioterapevt Urban Komac."

Klinčeva pravi, da bo tudi na bolniški spremljala tekme in opazovala, kaj pripravlja konkurenca: "Skušala bom biti v stiku. Zanimalo me bo, kaj se dogaja z našimi in tudi s preostalimi tekmovalkami. To bo potem tudi neka motivacija, da ostanem v stiku, da imam to vsak dan pred sabo do takrat, ko se vrnem in spet začnem skakati."

Vseh šest deklet bo konec tedna nastopilo v Sapporu, pot v Zao bo nadaljevala le četverica, saj se bosta Katra Komar (druga z leve) in Jerneja Brecl (druga z desne) odpravili na mladinsko svetovno prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar

Na prvi japonski postaji šesterica, na drugi kvartet

V prihodnjih dveh koncih tedna skakalke na Japonskem časa pet tekem, v Sapporu dve posamični, v Zau pa ob dveh posamičnih še ekipna. Na prvi postaji bo skakala šesterica, Urša Bogataj, Nika Križnar, Špela Rogelj, Maja Vtič, Jerneja Brecl in Katra Komar, zadnji dve pa nato odhajata domov, saj bosta nastopili na mladinskem svetovnem prvenstvu v Lahtiju.

Lahko gredo še stopničko višje

Glavni trener Zoran Zupančič je bil s prikazanim na prvih dveh prizoriščih sezone zadovoljen, verjame pa tudi, da so vsa dekleta sposobna stopiti stopničko višje.

"Upam, da Emina poškodba ne bo bistveno vplivala na počutje v ekipi. Rezultatsko se bo to nekako poznalo, a vse punce so močne. Mislim, da vse lahko stopijo še stopničko višje in da se na koncu to pri rezultatih pravzaprav ne bo veliko poznalo," razmišlja trener Zoran Zupančič. Foto: Vid Ponikvar

"S štartom zimske sezone smo zelo zadovoljni. Že poleti smo kazali dobro formo, ta se je proti zimi stopnjevala. Na tekmah v Lillehammerju smo nekako tipali, punce so tam šle neposredno na sneg, a kljub temu je Ema Klinec takoj na drugi tekmi dosegla stopničke. Na 120-metrski skakalnici se nam nato ni izšlo tako zelo dobro, a smo to potem pokazali na drugem prizorišču v Premanonu. Tam smo dosegli zgodovinski uspeh, štiri punce so se uvrstile med dvanajsterico. To je bilo prvič v ženskih skokih v Sloveniji. Povrhu vsega je Ema tam znova skočila na oder za zmagovalke," je dejal Zupančič in izrazil upanje, da odsotnost Klinčeve ne bo prevelik udarec za ekipo.

"Upam, da Emina poškodba ne bo bistveno vplivala na počutje v ekipi. Rezultatsko se bo to nekako poznalo, a vse punce so močne. Mislim, da vse lahko stopijo še stopničko višje in da se na koncu to pri rezultatih pravzaprav ne bo veliko poznalo."

Dekleta v petek ob 10. uri po slovenskem času čakajo kvalifikacije za sobotno tekmo (ob 8.30 po slovenskem času). V nedeljo (ob 2. uri po slovenskem času) sledi še druga posamična tekma v Sapporu.

Svetovni pokal, Sapporo (slovenski čas) Petek, 11. januar

10.00 kvalifikacije Sobota, 12. januar

8.30 posamična tekma Nedelja, 13. januar

1.00 kvalifikacije

2.00 posamična tekma

