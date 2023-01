Nov slalomski spopad Norvežanov, Hadalin in Marovt branita slovensko čast

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kitzbühelu v Avstriji so se smukači umaknili specialistom za tehnični disciplini. Na vrsti je namreč slalomska tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju. Najboljša slalomista v tej zimi sta norveška asa Henrik Kristoffersen in Lucas Braathen, slovenske barve pa bosta zastopala Štefan Hadalin in Tijan Marovt.