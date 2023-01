Kilde do prestižne zmage v Kitzbühlu, drobtinice za Slovenca

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je odlično opravil s progo Streif v Kitzbühlu in se veselil nove zmage. Miha Hrobat, ki je v petek izkoristil dobre razmere in s sedmim mestom poskrbel za uspeh kariere, je bil v soboto slabše razpoložen in je las prišel do ene točke, saj je osvojil 30. mesto. Njegov zaostanek za zmagovalcem je znašal 3:28. Štiri desetinke je bil hitrejši Martin Čater, ki je bil na koncu na 26. mestu.

Alpski smučarji so zbrani v Kitzbühelu, ki je ta konec tedna že gostil dva smuka. Po petkovem nepričakovanem razpletu so bile v soboto bolj enakovredne razmere. Smuk je bil zaradi slabše vidljivosti težak. Aleksander Aamodt Kilde je suvereno opravil s progo in na velik način prišel do zmage na prestižni progi. Drugega mesta se je veselil Francoz Johan Clarey, tretji pa je bil Američan Travis Ganong. Za oba je bil to zadnji smukaški nastop na Streifu v karieri.

"Počutim se neverjetno. Včeraj je bil res naporen dan, ko sem tekmo končal z bolečim zapestjem. Za ekipo Norveške je bil včeraj težak dan. Zato sem sem moral poseči po vseh svojih močeh, da sem lahko uprizoril današnjo predstavo. Res sem zadovoljen s svojim smukom," je dejal 30-letni Kilde, ki mu je za zmago pripadel ček v znesku 98.000 evrov. Za Vikinga je to sedma zmaga v sezoni, drugič po letu 2022 je stopil na najvišjo stopničko na slovitem smuku v Kitzbühelu. Kilde je z zmago še povečal vodstvo v smukaškem seštevku smuka s karierno 20. zmago in 38. stopničkami v svetovnem pokalu.

Martin Čater je bil s 26. mestom najboljši Slovenec. Foto: Guliver Image

Od dveh slovenskih predstavnikov je bil hitrejši Martin Čater, ki si je v primerjavi s Kildejem prismučal zaostanek 2:88 in je osvojil 26. mesto, slovenski petkov junak Martin Hrobat pa je imel ob prihodu v cilj pribitek 3:28 in osvojil 30. mesto.

Beat Feuz Foto: Guliver Image V ciljnem izteku se je zbralo 40.000 navijačev, ki so močno navijali za domačega favorita Vincenta Kriechmayrja, a to ni bilo dovolj za zmago. Zmagovalec petkovega smuka ni vpisal dvojčka in je končal na petem mestu. Ovacije pa je požel Švicarski as Beat Feuz, ki je s svojo zadnjo tekmo v karieri končal legendarno športno tekmovalno pot. Švicar je končal na 16. mestu in svoj zadnji smuk proslavil z družino pod strmino.

Drugi švicarski zvezdnik Marco Odermatt ni nastopil, potem ko si je v petek na smuku poškodoval koleno. Odermatt še naprej prepričljivo vodi v skupnem seštevku zime.

Kitzbühel, smuk (M):



1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:56,90

2. Johan Clarey (Fra) +0,67

3. Travis Ganong (ZDA) +0,95

4. Mattia Casse (Ita) +0,99

5. Vincent Kriechmayr (Avt) +1,30

6. Otmar Striedinger (Avt) +1,50

6. Cameron Alexander (Kan) +1,50

8. Romed Baumann (Nem) +1,52

8. Daniel Hemetsberger (Avt) +1,52

10. Niels Hintermann (Švi) +1,53

...

26. Martin Čater (Slo) +2,88

30. Miha Hrobat (Slo) +3,28



Vrstni red v svetovnem pokalu (22/39):



1. Marco Odermatt (Švi) 1.186 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 961

3. Vincent Kriechmayr (Avt) 677

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 665

5. Lucas Braathen (Nor) 525

6. Loic Meillard (Švi) 507

7. Alexis Pinturault (Fra) 437

8. Manuel Feller (Avt) 406

9. Marco Schwarz (Avt) 377

10. James Crawford (Kan) 322

...

12. Žan Kranjec (Slo) 290

63. Miha Hrobat (Slo) 67

65. Martin Čater (Slo) 65

74. Štefan Hadalin (Slo) 51



Smukaški seštevek:



1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 620 točk

2. Vincent Kriechmayr (Av) 464

3. Marco Odermatt (Švi) 386

4. Johan Clarey (Fra) 276

5. Mattia Casse (Ita) 233

6. James Crawford (Kan) 226

7. Niels Hintermann (Švi) 201

8. Matthias Mayer (Avt) 182

9. Beat Feuz (Švi) 179

10. Daniel Hemetsberger (Avt) 178

...

28. Miha Hrobat (Slo) 67

40. Martin Čater (Slo) 39

V nedeljo bo v Kitzbühelu še slalom.

V spodnjem videu si poglejte noro vožnjo Lindsey Vonn in nore posnetke s Streifa:

