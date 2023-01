Ilka Štuhec v Cortini ugnala vso konkurenco za 10. zmago!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ilka Štuhec je v Cortini d'Ampezzo premagala vso konkurenco in se veselila jubilejne 10. zmage v svetovnem pokalu.

Ilka Štuhec je v Cortini d'Ampezzo premagala vso konkurenco in se veselila jubilejne 10. zmage v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

Ilka Štuhec je velika zmagovalka drugega smuka v Cortini d'Ampezzo! To je jubilejna 10. zmaga in 20. zmagovalne stopničke v svetovnem pokalu za 32-letno Mariborčanko, ki navdušuje v letošnji sezoni. Najboljša smukačica te zime Italijanka Sofia Goggia je po padcu odstopila. Ob stiku s snežno podlago se ji je sprožila zaščitna blazina, k sreči jo je odnesla brez poškodb. Zaradi močnega vetra v zgornjem delu proge so se tekmovalke merile na skrajšani progi.