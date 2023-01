Po odjugi sneženje, rodeo dobil Kristoffersen, Hadalin zapravil veliko priložnost

Topel veter je prinesel odjugo in slalom na zmehčani progi. Solili so jo, da bi čim dlje zdržala. Foto: Reuters Podobno kot v Garmisch-Partenkirchnu pred desetimi dnevi so bile tudi v Wengnu razmere za smučanje zelo zahtevne. Vremenoslovci so napovedovali sneženje, a je nad Bernske Alpe ponoči prišel topel veter. Proga se je tako močno zmehčala. Zjutraj so jo solili, da bi vendarle zdržala čim dlje. V prednosti so bili seveda tekmovalci z začetka štartne vrste. Po prvi vožnji je vodil s številko tri Švicar Loic Meillard. Imel je 45 stotink prednosti pred Norvežanom Henrikom Kristoffersenom (številka šest) in 48 pred Norvežanom Lucasom Braathenom, ki je odprl tekmo. Zaostanki so bili zelo veliki: Avstrijec Marco Schwarz, ki je nastopil kot 15, je denimo na desetem mestu zaostajal dve sekundi in 43 stotink.

Napovedano sneženje je zajelo Wengen pred začetkom finala. Najboljši iz prve vožnje so imeli vse težje pogoje, v pravem rodeu pa se je najbolje znašel Kristoffersen. To je osma norveška zmaga na zadnjih devetih slalomih. Zmagal je 20 stotink pred Meillardom. Blizu jima je bil samo še Braathen. Drugi Norvežan na tekmi je zaostal 49 stotink. Četrti Nemec Linus Strasser je zaostal že sekundo in pol. Norveško prevlado v disciplini je s petim mestom potrdil Atle Lie McGrath.

Najboljši trije na petem slalomu sezone, na klasiki v Wengnu. Foto: Reuters

Wengen, slalom (M):



1. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:51,18

2. Lois Meillard (Švi) +0,20

3. Lucas Braathen (Nor) +0,49

4. Linus Strasser (Nem) +1,49

5. Atle Lie McGrath (Nor) +1,72

6. Clement Noel (Fra) +1,81

7. Marco Schwarz (Avt) +1,86

8. Tommaso Sala (Ita) +2,35

9. Ramon Zenhausern (švi) +2,86

10. Alex Vinatzer (Ita) +3,01

...

27. Štefan Hadalin (Slo) +6,24

Hadalin po napakah na končnem 27. mestu

Štefan Hadalin Foto: Guliver Image Edini Slovenec na tekmi Štefan Hadalin je imel s številko 32 v prvi vožnji slabe pogoje na vse bolj zmehčani in razriti progi. Boril se je, saj je v Wengnu proga že tako ali tako zelo zahtevna. A po veliki napaki že na samem začetku je skozi cilj prišel z zaostankom petih sekund in 65 stotink. Pa se je vseeno uvrstil v finale! Njegov čas je zadoščal za 30. mesto. Bil je stotinko pred Špancem Joaquimom Salarichom. V cilj prve vožnje je prišlo samo 41 od 71 smučarjev, ki so bili na štartu.

Do začetka finala je začelo snežiti. Hadalin bi kot prvi na progi moral izkoristiti najboljše pogoje, a je naredil veliko napako na strmini in takoj je bilo jasno, da lahko kakšno mesto pridobi samo, če kdo odstopi ali naredi še večjo napako. Končal je na 27. mestu. Norvežan Alexander Steen Olsen je bil tisti, ki je najbolje izkoristil dobro številko v finalu. Z najboljšim časom druge vožnje je pridobil 13 mest in iz 27. napredoval na končno 14.

Bergant: Težka tekma, skoraj neregularni pogoji

Zmorem več, kot sem pokazal, je v prvi izjavi poudaril Štefan Hadalin. Foto: Guliver Image "Težka tekma, skoraj neregularni pogoji. Od prvega do 30. je bilo 5,60. Če bi bil običajen slalom, Štefan z napako v prvi vožnji, ne bi bil v drugem teku. A je na žalost naredil tudi v drugem teku napako in ni več dobil hitrosti," je nastop svojega edinega smučarja v Wengnu ocenil glavni trener slovenske ekipe za tehnične discipline Klemen Bergant. "Smuča bolje kot je smučal v decembru. Danes mu ni uspelo izpeljati čiste vožnje, upamo, da mu bo čez en teden v Kitzbühlu."

"Težka tekma. Velike napake. Obe sta me stali ogromno časa. To bo treba izločiti na naslednjih tekmah. Hitrost mojega smučanja je precej dobra. Vsaj to me veseli. S točkami je izpolnjen vsaj osnovni cilj," pa je povedal Hadalin.

Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Marco Odermatt 1.186 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde 846

3. Henrik Kristoffersen 665

4. Vicent Kriecmayr 532

5. Lucas Braathen 525

6. Loic Meillard 507

7. Alexis Pinturaul 437

8. Manuel Feller 406

9. Marco Schwarz 377

10. James Crawford 319

11. Žan Kranjec 290

...

66. Martin Čater 53

68. Štefan Hadalin 51

90. Miha Hrobat 30



Slalomski seštevek:



1. Henrik Kristoffersen 320 točk

2. Lucas Braathen 310

3. Manuel Feller 241

4. Daniel Yule 234

5. Loic Meillard 222

6. Linus Strasser 190

7. Marco Schwarz 153

8. Alexis Pinturault 129

9. Atle Lie McGrath 125

10. Tommaso Sala 123

...

33. Štefan Hadalin 22