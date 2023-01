Zmagoslavje Lare Gut-Behrami, za njo pa italijanska falanga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalka drugega superveleslaloma v St. Antonu je Švicarka Lara Gut-Behrami, za katero so se zvrstile tri Italijanke. Sobotna zmagovalka Federica Brignone, Marta Bassino in Elena Curtoni. Edina slovenska predstavnica v hitrih disciplinah Ilka Štuhec, ki je v soboto padla, je nastop iz preventivnih razlogov odpovedala. Prav tako po sobotnem padcu ni nastopila Sofia Goggia.

Organizatorji tekem v St. Antonu so bili zaradi slabih vremenskih razmer prisiljeni poseči v tekmovalni spored. Ženskega smuka, ki je bil sprva predviden v soboto, ni bilo, saj niso izpeljali nobenega od preizkusov proge, tako da so na koncu izpeljali dva smuka.

Podobno kot v soboto je bil tudi v nedeljo zmagovalni oder švicarsko-italijansko obarvan, le da je imela tokrat najbolj širok nasmeh Švicarka Lara Gut-Behrami, ki je v cilj prišla s časom 1;17.26.

Švicarki se je še najbolj približala sobotna zmagovalka Federica Brignone, ki je z drugim mestom prevzela vodstvo v seštevku discipline. Italijanka je za zmagovalko zaostala 15 stotink sekunde. Štiri stotinke dlje se je na progi zadržala njena rojakinja Marta Bassino, ki je zaokrožila najboljšo trojico. Tik pod zmagovalnim odrom pa je končala še ena Italijanka Elena Curtoni.

Brignonejeva ima zdaj 209 točk v superveleslalomskem seštevku, druga je Gut-Behramijeva s 192, tretja pa Curtonijeva (190).

Federica Brignone je nova vodilna superveleslalomistka sezone. Foto: Guliverimage

Štuhčeva iz preventivnih razlogov ni nastopila Ilka Štuhec po sobotnem padcu v nedeljo ni nastopila. Foto: Guliver Image

Na štartu nedeljske preizkušnja ni bilo Ilke Štuhec. Dvakratna svetovna prvakinja, ki se je po menjavi opreme v tej sezoni prvič po treh letih in desetih mesecih znova zavihtela na oder za zmagovalke, je v soboto superveleleslalom sklenila s padcem.

Na Instagramu je razkrila, da so jo najslabše odnesla njena čelada in očala. Pozno zvečer pa je iz njenega tabora prišla še slabša vest, da zaradi razbolelega gležnja iz preventivnih razlogov odpoveduje nedeljski nastop.

Tudi Goggia le gledalka

Še slabše jo je po sobotnem padcu odnesla Sofia Goggia. Tudi štirikratna dobitnica malega kristalnega globusa v smuku je na zahtevni postavitvi prvega superveleslaloma grdo padla. Tridesetletnica se je sicer hitro pobrala in odpeljala do cilja, po informacijah italijanske smučarske zveze pa je pozneje opravila magnetno resonanco in slikanje desnega kolena.

Pregledi sicer niso pokazali poškodbe, odpoved nastopa v nedeljo naj bi bil zgolj previdnostni ukrep. Goggia je imela v tej sezoni že težave s poškodbo, saj si je na prvem smuku v St. Moritzu 16. decembra zlomila dve kosti v dlani. Kljub operaciji je 24 ur pozneje na drugem smuku zmagala.

