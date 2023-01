Brignone vrhunsko, grd padec Goggie, nato še Ilke Štuhec

V St. Antonu bi morali v soboto izpeljati smukaško tekmo svetovnega pokala, a so smučarke tekmovale za superveleslalomske točke. Zaradi težav z vremenom namreč niso opravile niti enega treninga smuka, zato so se organizatorji odločili za spremembo. Tudi za superveleslalom pa so uspeli pripraviti samo krajšo progo, tako ga je najhitrejša Federica Brignone odsmučala v času minute in 21 stotink. Za 32-letno Italijanko je to 21. zmaga v svetovnem pokalu, prva v tej zimi. Zmagala je 54 stotink pred Švicarko Joana Hählen in 66 pred še eno Švicarko Laro Gut-Behrami.

Sofia Goggia Foto: Guliver Image Čeprav je bila proga kratka, pa je bila tehnično precej zahtevna. In odstopov ni manjkalo. Drugič v sezoni je grdo padla Italijanka Sofia Goggia, a se hitro pobrala. Nato se je s številko 37 najslabše zgodilo še Ilki Štuhec. V enem od zavojev je bila preširoka in zapeljala je v zaščitno mrežo. Videti je bilo grdo, a se je sama postavila nazaj na noge in odpeljala proti cilju. Na prvih dveh superveleslalomih sezone je bila Mariborčanka 29. in 17., zdaj pa torej prva ničla. Toliko bolje ji gre v smuku, saj je bila že dvakrat med pet, nazadnje v St. Moritzu druga.

St. Anton, superveleslalom (Ž):