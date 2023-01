Na že 93. pokalu Lauberhorn so legendarni smuk zaradi vetra nekoliko skrajšali. Z veliko prednostjo 88 stotink pred Marcom Odermattom ga je dobil Aleksander Aamodt Klide. Martin Čater je s številko 23 smučal zelo zadržano in ujel točke s 24. mestom. Miha Hrobat je bil 28. in še devet stotink počasnejši.

Smuk v Wengnu za pokal Lauberhorn velja za najdaljšega (4,2 kilometra) in enega najtežjih na svetu (spustijo se za več kot tisoč višinskih metrov), a tokrat jo je organizatorjem in tekmovalcem zagodel veter, tako da so ga morali skrajšati. Začel se je na štartu kombinacijskega smuka, več kot kilometer nižje po strmini.

Marco Schwarz Foto: Reuters Že 18. zmago v svetovnem pokalu, deseto v smuku in drugo na smuku v Wengnu je osvojil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Odpeljal je kar 88 stotink hitreje kot najboljši smučar zadnjih sezon Švicar Marco Odermatt. Že tretji Italijan Mattia Casse zaostaja sekundo. Za slednjega so to prve stopničke v Wengnu in druge v svetovnem pokalu (decembra je bil tretji v Val Gardeni). Razplet tekme ni bil posebej dramatičen, nato pa je s številko 31 vse navdušil Avstrijec Marco Schwarz, ki ga bolj poznamo kot vrhunskega slalomista. Z zaostankom sekunde in pol se je uvrstil na šesto mesto, kar je njegov najboljši smuk v svetovnem pokalu.

Wengen, smuk (M):



1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:43,14

2. Marco Odermatt (Švi) +0,88

3. Mattia Casse (Ita) +1,01

4. Vincent Kriechmayr (Avt) +1,15

5. Beat Feuz (Švi) +1,25

6. Marco Schwartz (Avt) +1,29

7. Niels Hintermann (Švi) +1,33

8. Gilles Roulen (Švi) +1,56

9. Dominik Paris (Ita) +1,63

10. Alexis Monney (švi) +1,64

...

24. Martin Čater (Slo) +2,30

28. Miha Hrobat (Slo) +2,39



Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Marco Odermatt 1.186

2. Aleksander Aamodt Kilde 846

3. Henrik Kristoffersen 565

4. Vincient Kriechmayr 532

5. Lucas Braathen 465

6. Lois Meillard 427

7. Alexis Pinturault 417

8. Manuel Feller 406

9. Marco Schwarz 341

10. James Crawford 319

11. Žan Kranjec 290

...

64. Martin Čater 53

71. Štefan Hadalin 47

87. Miha Hrobat 30



Smukaški seštevek:



1. Aleksander Aamodt Klide 505 točk

2. Marco Odermatt 386

3. Vincent Kriechmayr 319

4. James Crawford 223

5. Johan Clary 183

...

38. Miha Hrobat 30

39. Martin Čater 27

Feuz ob slovesu od domače publike brez stopničk

Beat Feuz je zadnjič nastopil na smuku v Wengnu. Švicarski navijači so kričali od navdušenja. Foto: Guliver Image V središču pozornosti je bil Švicar Beat Feuz, ki je še zadnjič nastopil na domači tekmi. Po Kitzbühlu naslednji konec tedna bo namreč 35-letnik sklenil uspešno kariero. Ima 16 zmag v svetovnem pokalu, štiri male kristalne globuse v smuku in je aktualni olimpijski prvak v smuku. Napadal je svoje 60. stopničke v svetovnem pokalu, a neuspešno. Z zaostankom sekunde in 25 stotink je osvojil peto mesto.

Tako kot Feuz je v zadnjih petih letih v Wengnu dvakrat zmagal tudi Avstrijec Vincent Kriechmayr. A tudi on tokrat ni bil dovolj hiter na zmagovalni oder. Za Kildejem je zaostal sekundo in 15 stotink, kar je bilo dovolj za četrto mesto.

"Smučanje ni na ravni, ki si ga želimo"

Martin Čater Foto: Reuters Martin Čater, ki v tej zimi na smuku še ni bil boljši kot 21., je svojo najboljšo smukaško uvrstitev v karieri dosegel prav v Wengnu. Pred natanko letom je bil na tej progi šesti. Miha Hrobat je v tej sezoni nekoliko boljši, v Lake Louisu je bil 16., v Val Gardeni pa 19. Njegova najboljša wengenska uvrstitev pa je 28. mesto. Tokrat je slovenska smukača ločilo devet stotink. Čater je osvojil 24. mesto, Hrobat pa 28.

"Oba sta med dobitniki točk, a to je edina dobra stvar. Smučanje ni na ravni, ki si ga želimo. Premalo napadalno, odločno, na pomembnih točkah še vedno preveč napak," je bil v prvi izjavi odkrit trener Grega Koštomaj. "Za Kitzbühel je želja, da si povrneta samozavest, da sta bolj odločna in da napaeta, ker samo to v vrhunskem športu prinese rezultat."

Smučarski praznik pod goro Eiger se bo sklenil v nedeljo s slalomsko klasiko. Slovenske barve bo zastopal Štefan Hadalin.