Ana Bucik Foto: Reuters Ana Bucik je prejšnjo sezono končala s četrtim mestom v slalomu v Meribelu, na prvih šestih te sezone se je vselej uvrstila med prvo petnajsterico. Najboljša je bila pred tednom dni v Zagrebu, peta. Po svojem najboljšem veleslalomskem dosežku v karieri (osma v soboto v Kranjski Gori) je bila pred sedmim slalomom zime še bolj samozavestna. Pa še v Flachauu zelo rada smuča. Pred njim je bila v slalomskem seštevku na petem mestu (195 točk). A trener Petre Vlhove je na strmini s številnimi valovi v prvi vožnji postavil zelo zahtevno progo in Goričanka je odstopila. To je njen prvi odstop v slalomu po tretjem januarju 2021. Bil je zelo razočarana.

Odstopila je tudi Neja Dvornik (številka 27). V cilj prve vožnje je prišla najmlajša od slovenske trojice, 22-letna Nika Tomšić. S številko 60 je zaostala pet sekund in 43 stotink. Osvojila je 43. mesto. Od 69 smučark na štartu jih je v cilj prve vožnje prišlo 46.

Alpsko smučanje, slalom, Flachau (Ž):



1. Petra Vlhova (Svk) 1:51,95

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0,43

3. Lena Dürr (Nem) +0,85

4. Wendy Holdener (Švi) +1,54

5. Paula Molzan (ZDA) +2,15

6. Katharina Liensberger (Avt) +2,62

7. Hanna Aronsson Elfman (Šve) +2,74

8. Jessica Hilzinger (Nem) +2,81

9. Emma Aichner (Nem) +3,11

10. Thea Louise Stjernesund (Nor) +3,17

Odstop v prvi vožnji: Ana Bucik (Slo), Neja Dvornik (Slo)

Brez finala: 43. Nika Tomšič (Slo)



Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Mikaela Shiffrin 1.195

2. Petra Vlhova 796

3. Wendy Holdener 569

4. Lara Gut-Behrami 476

5. Sofia Goggia 470

6. Marta Bassino 460

7. Federica Brignone 379

8. Sara Hector 364

9. Ragnhild Mowinchel 340

10. Corinne Suter 337

...

13. Ana Bucik 309

20. Ilka Štuhec 208

63. Neja Dvornik 50

113. Tina Robnik (Slo) 2



Slalomski seštevek:



1. Mikaela Shiffrin 605 točk

2. Wnedy Holdener 470

3. Petra Vlhova 460

4. Anna Swenn Larsson 320

5. Lena Dürr 255

6. Ana Bucik 195

...

30. Neja Dvornik 50

Zrinka Ljutić klonila pod pritiskom

Mikaela Shiffrin Foto: Reuters

Na prvih treh mestih smučarke, ki v slalomu dominirajo zadnjih nekaj sezon. Zmagala je Slovakinja Petra Vlhova, ki je vodila že po prvi vožnji. To je njena prva slalomska zmaga sezone. Američanko Mikaelo Shiffrin, ki lovi rekordno 83. zmago v svetovnem pokalu, je premagala za 43 stotink. Večji del posla je naredila v prvi vožnji, ki jo je postavil njen trener. Na tretjem mestu pa je sedmi slalom sezone končala Nemka Lena Dürr, ki je zaostala že 85 stotink.

Nočni slalom je zaznamovala še hrvaška najstnica Zrinka Ljutić, na katero smo vas opozorili že pred to tekmo. Njen mentor Ivica Kostelić je napovedal, da bo še to sezono prišla na stopničke. In po prvi vožnji so se ji res nasmihale. Bila je tretja, edina, ki je bila nekaj bližje Vlhovi in Shiffrinovi (58 stotink zaostanka). A je bil očitno pritisk zanjo prevelik in je količek zapela že v zgornjem delu finalne vožnje. Hrvaška tako ostaja brez stopničk dolgih 15 let. Nazadnje je uspelo Ani Jelušić.

Zrinki Ljutić so se po prvi vožnji nasmihale prve stopničke, a je v finalu odstopila. Foto: Reuters

Prve točke sezone za Lapanjo

Skupaj je v finalu odstopilo šest smučark, tako je Američanka s slovenskimi koreninami Lila Lapanja osvojila 23. mesto. To so njene prve slalomske točke te zime.

"Žal mi je napake Ane Bucik, saj je imela majhen zaostanek. Imela je možnost za prvo peterico. Tehnična napaka na enem valu. To jo je stalo uvrstitve," je nastop Bucikove opisal trener slovenske ekipe Sergej Poljšak.

Slovensko ekipo zdaj čaka tridnevni premor, nato se odpravljajo na tridnevne priprave na Kronplatz, kjer bo 24. januarja veleslalom. Pred februarskim svetovnim prvenstvom v Franciji je nato na sporedu še veleslalomski in slalomski postanek na Češkem v Špindleruvem Mlynu, kjer sta tekmi pod vprašajem, saj so brez snega.