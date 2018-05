Slovenski najstnik pred bitko življenja: Vse samske punce, tukaj sem! #video

Rok Oslakovič bo debitiral v WFC

Rok Oslakovič bo zaradi svoje mladosti, šteje namreč le 17 let, ena največjih atrakcij WFC 22. Ob svojem debiju med profesionalci se bo v kategoriji do 70 kilogramov pomeril z Italijanom Carlom Vincijem.

WFC 22 si boste lahko 19. maja ob 20.30 ogledali v neposrednem prenosu na Planet 2. Če ga zamudite, bo ponovitev dogodka ob 23. uri še na Planet TV.

O njem smo že pisali, vrsto let je treniral judo, nato pa se odločil za bolj krvav šport MMA in se vanj takoj zaljubil. "Vsi so me spraševali, kaj se grem in kaj bom s tem pretepaškim športom. To me je zelo žalostilo. Nihče ni bil na moji strani, ampak čez nekaj čas se je vse pomirilo. Svojim najbližjim sem pokazal in dokazal, da zmorem in da sem v tem, kar počnem, najboljši," se spominja začetnih težav.

Zdaj MMA trenira že leto in pol. Pred njim je prva borba med profesionalci. "To bo vrhunec mojega dozdajšnjega življenja. Ta dogodek bo naredil nekaj iz mene. Moj nasprotnik je neki Italijan, o katerem ne vem nič. Niti nočem. Pripravil sem bom na vse in vas presenetil s svojim nastopom," samozavest kar vre iz Oslakoviča.

Da prave nervoze resnično ne čuti, govori tudi zadnja izjava, saj ga kot mladega fanta bolj kot nasprotnik trenutno zanimajo dekleta. "Vse samske punce, tukaj sem!" se je za konec v izložbo postavil mladi slovenski borec.

Spored WFC 22: Spored borb – po pravilih MMA: 84 kg Svetlozar Savov (Bolgarija) - Pele Landi (Brazilija)*

77 kg Bojan Kosednar (Slovenija) - Marko Vardjan (Slovenija)

66 kg Matjaž Vičar (Slovenija) - Muslim Danaev (Čečenija)

+93 kg Viktor Vasić (BiH) - Ardian Gashi (Avstrija)

84 kg Marko Drmonjič (Slovenija) - Vito Špic (Slovenija)

66 kg Lemmy Krušič (Slovenija) - Darko Banović (Avstrija)

77 kg Vaso Bakočević (Črna gora) - Arber Murati (Albanija)*

+93 kg Luka Podkrajšek (Slovenija) - Roman Blaschek (Avstrija)

70 kg Rok Oslakovič (Slovenija) - Carlo Vinci (Italija)

66 kg Nejc Preložnik (Slovenija) - Antonio LeRose (Italija) *za naslov WFC-prvaka. Spored borb – po pravilih K1: 85 kg Mourad Derbal (Alžirija) - Aleksander Stankov (Slovenija) Foto: WFC