V pol minute lahko onesposobi nasprotnika, mama še zdaj ne hodi na tekme #video

Na obisku pri Roku Oslakoviču

Rok Oslakovič je star vsega 17 let in je zelo predan borilni veščini MMA. V ta šport je presedlal iz juda, sicer pa se je ukvarjal tudi z nogometom in košarko.

Obiskuje srednjo zdravstveno šolo in je tudi tam marljiv in uspešen. Njegov dan se začne že zgodaj pred 6. uro. Čeprav bi rad že v jutranjih urah večkrat treniral, je šola (še) na prvem mestu: "Zjutraj mi je super trenirati na tešče. Grem teči, na kolo, se raztegujem. Jutranji trening je pomemben."

Zato pa veliko trenira v popoldanskem času. Tudi po tri ali več ur, saj želi biti med boljšimi borci v tem športu.

Kot pravijo, lahko v pol minute onesposobi nasprotnika, a izven ringa velja za zelo mirnega fanta.

Njegov vstop v ta borilni šport, v katerem ne manjka konkretnih udarcev in prelivanja krvi, je sprva razumljivo starša presenetil. Zdaj je oče Tomo njegov največji navijač: "To je bil za naju z ženo takšen šok ... Nekaj mesecev po tej novici nisva mogla priti k sebi. Mama še zdaj ne more hoditi na tekme. Želim pa, da najprej naredi šolo."

Roku bi slava veliko pomenila, kot nadobudni mladi fant pa je poudaril, kaj mu je poleg zmag v tem trenutku pomembno: "Da bi imel veliko denarja in veliko punc."