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Avtor:
B. B.

Nedelja,
5. 7. 2026,
12.30

Osveženo pred

59 minut

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Wimbledon Novak Đoković Jannik Sinner Svit Suljić Žiga Šeško Wimbledon 2026 ATP tenis

Nedelja, 5. 7. 2026, 12.30

59 minut

Wimbledon (ATP), 7. dan

Đoković proti Rusu z veliko zgodbo, na travo tudi dva Slovenca

Avtor:
B. B.

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Novak Đoković | Novak Đoković bo v osmini finala igral proti Romanu Safjulinu. | Foto Guliverimage

Novak Đoković bo v osmini finala igral proti Romanu Safjulinu.

Foto: Guliverimage

Na najbolj prestižnem teniškem turnirju v Wimbledonu se začenjajo dvoboji osmine finala. Na sveto travo bosta stopila med drugim dva največja favorita, v mladinski konkurenci pa bosta zaigrala Slovenca Žiga Šeško in Svit Suljić.

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Novak Đoković bo lovil že 18. uvrstitev v četrtfinale Wimbledona. Tokrat mu bo nasproti stal Rus Roman Safiullin. Ta po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe piše eno najlepših zgodb letošnjega turnirja. Pred nekaj meseci je celo razmišljal ali bo sploh še lahko igral tenis, zdaj pa ga čaka eden največjih izzivov v karieri.

Na osrednje igrišče bo stopil tudi prvi igralec sveta Jannik Sinner, ki se bo pomeril z Japoncem Shintarom Mochizukijem, ki je nekdanji mladinski zmagovalec Wimbledona. Italijan v dvoboju velja za velikega favorita, Japonec pa je že pred dvobojem dejal, da ga čaka zelo težka naloga. Vseeno pa verjame, da lahko z nepredvidljivo igro pripravi presenečenje.

Žiga Šeško | Foto: Ana Kovač Žiga Šeško Foto: Ana Kovač

Šeško in Suljić začenjata mladinski Wimbledon

V mladinskem delu letošnjega Wimbledona imamo tudi slovenska predstavnika. Žiga Šeško, četrti nosilec turnirja, bo v prvem krogu igral proti Američanu Vihaanu Reddyju. Svit Suljić pa bo uvodni dvoboj odigral proti Safirju Azamu iz ZDA.

Wimbledon, ATP, osmina finala:

Roman Safjulin - Novak Đoković (Srb, 7)
Jannik Sinner (Ita, 1) - Šintaro Močizuki (Jap)
Felix Auger-Aliassime (Kan, 3) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa, 22)
Hubert Hurkacz (Pol) - Jan-Lennard Struff (Nem)

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