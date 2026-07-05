Na najbolj prestižnem teniškem turnirju v Wimbledonu se začenjajo dvoboji osmine finala. Na sveto travo bosta stopila med drugim dva največja favorita, v mladinski konkurenci pa bosta zaigrala Slovenca Žiga Šeško in Svit Suljić.

Novak Đoković bo lovil že 18. uvrstitev v četrtfinale Wimbledona. Tokrat mu bo nasproti stal Rus Roman Safiullin. Ta po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe piše eno najlepših zgodb letošnjega turnirja. Pred nekaj meseci je celo razmišljal ali bo sploh še lahko igral tenis, zdaj pa ga čaka eden največjih izzivov v karieri.

Na osrednje igrišče bo stopil tudi prvi igralec sveta Jannik Sinner, ki se bo pomeril z Japoncem Shintarom Mochizukijem, ki je nekdanji mladinski zmagovalec Wimbledona. Italijan v dvoboju velja za velikega favorita, Japonec pa je že pred dvobojem dejal, da ga čaka zelo težka naloga. Vseeno pa verjame, da lahko z nepredvidljivo igro pripravi presenečenje.

Žiga Šeško Foto: Ana Kovač

Šeško in Suljić začenjata mladinski Wimbledon

V mladinskem delu letošnjega Wimbledona imamo tudi slovenska predstavnika. Žiga Šeško, četrti nosilec turnirja, bo v prvem krogu igral proti Američanu Vihaanu Reddyju. Svit Suljić pa bo uvodni dvoboj odigral proti Safirju Azamu iz ZDA.