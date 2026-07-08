Vlada je odobrila delni dostop do informacij javnega značaja, povezanih z nadzorom ustvarjalcev vsebin na platformi OnlyFans. Zahtevo za dostop je vložila fizična oseba. Za katero osebo gre, na Fursu ne razkrivajo. Furs je ob tem razkril del dokumentacije in statistične podatke o dosedanjih nadzorih, večino internega gradiva pa je zaradi varovanja notranjega delovanja organa zadržal.

Vlada je na seji minuli teden sprejela odločbo o delnem dostopu do informacij javnega značaja v zvezi z nadzorom ustvarjalcev vsebin na platformi OnlyFans. Zahtevo za dostop je vložila fizična oseba, Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) pa je na podlagi odločbe razkrila del dokumentacije, medtem ko je večino zahtevanega gradiva zavrnila.

Katera dva dokumenta sta razkrita?

Prosilec je prejel dva dokumenta. Prvi je delno prekrit dokument z dne 24. junija 2024 z naslovom Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, s poudarkom na nadzoru dela na črno po ZPDZC-1 – davčna in prekrškovna obravnava zavezancev. Dokument skupaj z zakritimi deli obsega deset strani.

Poleg tega je Furs predložil izsek iz končnega poročila Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno za leto 2025, in sicer dele, ki se nanašajo na nadzor ustvarjalcev na platformi OnlyFans ter preventivno delovanje na področju neprijavljenega dela.

Po navedbah Fursa je bila zahteva za dostop zelo obsežna, zato je bila večina zahtevanih informacij zavrnjena.

FURS je v nadzorih prihodkov ustvarjalcev na platformi OnlyFans obračunal več kot 225 tisoč evrov dodatnih davčnih obveznosti. Foto: Shutterstock

Internih usmeritev javnost ne bo videla

Na Fursu so pojasnili, da zavrnjeni del dokumentacije večinoma predstavljajo interna navodila in usmeritve, namenjene finančnim uradom. Gre za dokumente, ki zaposlenim pomagajo pri enotni obravnavi zavezancev, pravilnem izvajanju postopkov in učinkovitem opravljanju nalog davčnega organa.

Med zavrnjenim gradivom so tudi zapisniki internih sestankov, na katerih so obravnavali stališča organa glede izvajanja nadzorov.

Na vprašanje, ali zavrnjena dokumentacija vsebuje interna navodila za nadzor ustvarjalcev na platformi OnlyFans oziroma podobnih spletnih platformah, so na Fursu odgovorili pritrdilno. Ob tem so pojasnili, da razpolagajo z internimi navodili tako za izvajanje davčnih nadzorov kot tudi prekrškovnih postopkov, katerih vsebina se lahko nanaša tudi na področje spletnih platform.

Rezultati nadzorov: nepravilnosti v večini primerov

Na Fursu so pojasnili, da so prve posamezne nadzore uporabnikov platforme OnlyFans začeli izvajati v začetku leta 2025.

Do začetka oktobra 2025 so uvedli 22 davčnih nadzorov prihodkov iz dejavnosti, 29 nadzorov zaradi suma dela na črno in več kot 90 prekrškovnih postopkov. Po navedbah Fursa se je v večini primerov izkazalo, da ustvarjalci prihodkov niso vključili med prihodke iz dejavnosti oziroma niso obračunali in plačali DDV kot prejemniki storitev. Pri posameznikih brez registrirane dejavnosti pa so ugotavljali opravljanje dela na črno.

Na Finančni upravi so potrdili, da so v večini dosedanjih nadzorov ustvarjalcev na platformi OnlyFans ugotovili nepravilnosti. Foto: Shutterstock

Furs po nadzorih obračunal dodatne davke in izrekel globe

Statistični podatki do januarja 2026 kažejo, da je bilo zaključenih 19 davčnih nadzorov, v katerih je Furs obračunal skupaj 225.575,05 evra dodatnih davčnih obveznosti.

Zaključenih je bilo tudi 23 postopkov zaradi suma dela na črno, pri čemer je delež ugotovljenih nepravilnosti znašal 96 odstotkov. Furs navaja, da so se posamezniki, pri katerih so potekali postopki zaradi dela na črno in so dejavnost nadaljevali, ustrezno registrirali v eni izmed organizacijskih oblik.

V prekrškovnih postopkih je bilo do januarja 2026 pravnomočno zaključenih 38 primerov. Izrečene globe znašajo skupaj 114.000 evrov, odvzeta premoženjska korist pa 956.033,47 evra. Preostali postopki še potekajo.

Ali so primere predali policiji? Furs odgovora ni dal

Na vprašanje, ali je Furs posamezne primere v zvezi z dejavnostjo na platformi OnlyFans odstopil drugim organom, na primer policiji ali tožilstvu, na upravi niso odgovorili vsebinsko. Pojasnili so, da informacij, ki se nanašajo na postopke konkretnih zavezancev, ne morejo komentirati.

Slovenski ustvarjalci vsebin na OnlyFans so v zadnjih letih skupno ustvarili več kot deset milijonov evrov prihodkov. Rekorder je ustvaril več kot milijon evrov prihodkov, so pred časom povedali na Fursu.