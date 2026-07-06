Kaj se res prodaja? Pregled najbolj zaželenih rabljenih vozil poleti 2026.

Najnovejša analiza slovenskega trga rabljenih vozil kaže na postopno umirjanje razmer, vendar izzivi za kupce ostajajo. Po obdobju izrazitih nihanj cen in omejene ponudbe se trg v letu 2026 postopoma stabilizira.

Ponudba rabljenih vozil se povečuje, kupci pa postajajo vse bolj premišljeni in zahtevni pri izbiri. Kljub temu ni vedno preprosto najti varnega, tehnično ustreznega in dobro ohranjenega vozila. Na določenih segmentih – zlasti pri priljubljenih modelih srednjega razreda in športnih terencih – ostaja izbira omejena, najbolj kakovostni primerki pa se prodajo razmeroma hitro.

Ob tem se jasno kaže tudi razlika med posameznimi pogoni

Dizelski rabljeni avti so še vedno prisotni in zanimivi, predvsem pri kupcih, ki iščejo preverjeno učinkovitost na daljših relacijah, vendar njihova ponudba in cene postopoma sledijo trendu umirjanja. Bencinski avtomobili ostajajo stabilna izbira v širšem delu trga, zlasti pri mestni in kompaktni uporabi.

V zadnjih letih se na trgu rabljenih vozil postopoma povečuje tudi zanimanje za hibridna in električna vozila. Pri električnih modelih so opazne rast ponudbe in dostopnejše cene, vendar njihov delež na trgu rabljenih vozil ostaja sorazmerno omejen.

Kateri so trenutno najbolj iskani rabljeni avti v Sloveniji?

Analiza aktualne ponudbe na Porsche Inter Auto in širšega trga kaže, da slovenski kupci ostajajo izrazito zvesti preverjenim modelom koncerna Volkswagen. Največ povpraševanja beležijo Volkswagen Golf, Škoda Octavia in Volkswagen Passat, ki skupaj predstavljajo večinski delež prodaje v segmentu rabljenih vozil srednjega razreda. SUV-modeli, kot so Tiguan, Kodiaq in Q3, pa danes dosegajo približno tretjino povpraševanja in predstavljajo najhitreje rastoč segment.

V ospredju ostajajo vozila, stara od tri do pet let, največkrat z enim lastnikom in manj kot 100 tisoč kilometri. Takšna vozila se prodajo bistveno hitreje kot ostala, pogosto v nekaj tednih, saj kupci iščejo kombinacijo zanesljivosti, nižje cene in še vedno modernih tehnologij. Električna in hibridna vozila predstavljajo manjši, a rastoč del ponudbe, predvsem v urbanih segmentih.

Kaj je trenutno pomembno SUV-modeli danes predstavljajo približno 30 odstotkov povpraševanja in hitro pridobivajo delež

najhitreje se prodajo vozila, stara 3–5 let, s preverjeno zgodovino in garancijo

dizel ostaja močan v segmentu daljših voženj, bencin dominira v mestih, hibridi rastejo

največje tveganje pri nakupu je nepreverjena zgodovina vozila – zato raste pomen certificirane ponudbe

rabljena električna vozila postajajo vedno bolj priljubljena

Foto: Porsche Inter Auto

Kaj razkrivajo podatki o spremembah trga v tem poletnem obdobju 2026?

Trg rabljenih vozil v Sloveniji kaže znake stabilizacije po obdobju visokih cen in omejene ponudbe. Ponudba se povečuje, vendar ostaja pomanjkanje vozil določenih letnikov (predvsem 2021–2022), kar vpliva na izbiro v najbolj iskanem segmentu.

Kupci danes sprejemajo bolj racionalne odločitve. Dizelski motorji še vedno predstavljajo pomemben del trga (okvirno okoli 40 odstotkov), predvsem pri kupcih z višjo kilometrino. Bencinski motorji ostajajo prevladujoča izbira v mestni uporabi, medtem ko hibridi beležijo stabilno rast. Rabljena električna vozila so še vedno manjšinski segment, a njihova ponudba raste, cene pa postajajo dostopnejše, kar postopoma spodbuja povpraševanje. Pri nakupu igrajo pomembno vlogo tudi subvencije Borzen za električna vozila, saj lahko kupci dodatno pridobijo med dva tisoč in tri tisoč evri subvencije.

Foto: Porsche Inter Auto

Subvencije za rabljena električna vozila 2026

Borzen tudi v letu 2026 spodbuja prehod na električno mobilnost z nepovratnimi sredstvi za nakup rabljenih električnih vozil. Subvencije so namenjene tako fizičnim kot pravnim osebam in lahko bistveno znižajo začetno investicijo v električni avtomobil. Višina spodbude je odvisna od vrednosti vozila in lahko za rabljena vozila doseže do tri tisoč evrov. Zaradi omejenega proračuna se sredstva pogosto hitro porabijo, zato je pravočasna odločitev ključna.

Ključni poudarki:

Do tri tisoč evrov subvencije za rabljena EV do 45 tisoč evrov in dva tisoč evrov za vozila do 65 tisoč evrov.

Subvencije veljajo za 100-odstotno električna vozila (do treh let starosti) in občutno znižajo vstopno ceno električne mobilnosti.

Ne pozabite na dodatne subvencije za polnilne postaje 2026 V letu 2026 Borzen nadaljuje s spodbudami za postavitev polnilne infrastrukture, namenjene tako fizičnim kot pravnim osebam. Nepovratna sredstva pokrijejo do 60 odstotkov stroška opreme in do 50 odstotkov stroška namestitve, s skupno omejitvijo do tisoč evrov za fizične osebe. Razpis dodatno spodbuja širitev mreže polnilnic AC in DC ter dolgoročni razvoj električne mobilnosti v Sloveniji. Ključni poudarki: do tisoč evrov subvencije na vlagatelja (fizične osebe) in do 60 odstotkov stroška opreme

ni omejitve števila polnilnic za pravne osebe, podpora velja tudi za polnilno infrastrukturo DC

Foto: Porsche Inter Auto

Intervju – Dušan Jugovac, vodja prodaje rabljenih vozil

Da bi bolje razumeli, kaj se trenutno dogaja na slovenskem trgu rabljenih vozil, smo se pogovarjali z Dušanom Jugovcem, vodjo prodaje rabljenih vozil pri družbi Porsche Inter Auto, ki dnevno spremlja prodajne trende, vedenje kupcev in spremembe v ponudbi. V času, ko se trg postopoma stabilizira, obenem pa se struktura povpraševanja hitro spreminja, je njegov vpogled ključen za razumevanje, kako se danes odločajo kupci – med dizlom, bencinom, hibridi in električnimi vozili – ter kateri dejavniki dejansko vplivajo na končno odločitev.

1. Kako bi opisali trenutno stanje povpraševanja?

"Trenutno vidimo stabilno povpraševanje, ki se je po zadnjih dveh letih umirilo, vendar ostaja na visoki ravni. Ocenjujemo, da se približno 60 % kupcev odloča za vozila kompaktnega in srednjega razreda, predvsem zaradi razmerja med ceno in uporabnostjo. Ob tem se povečuje delež kupcev, ki želijo vozila z jamstvom rabljenih vozil in preverjeno zgodovino, kar je danes praktično standard. Kupci so bistveno bolje informirani in sprejemajo bolj premišljene odločitve."

2. Zakaj segment SUV tako izstopa?

"SUV-vozila danes predstavljajo približno tretjino celotnega povpraševanja, kar je opazna rast glede na pretekla leta. Kupci cenijo višji položaj sedenja, več prostora in občutek varnosti, zato so modeli, kot so Tiguan, Kodiaq ali Q3, med najbolj iskanimi. Poleg tega so ti avtomobili dovolj vsestranski za družinsko uporabo in daljše poti. Ta kombinacija funkcionalnosti jih postavlja v sam vrh zanimanja."

3. Kako se kupci odločajo med dizlom in bencinom?

"Dizelski motorji še vedno predstavljajo približno 40 odstotkov prodaje, predvsem pri kupcih, ki letno prevozijo več kot 20 tisoč kilometrov. Bencinski motorji pa pokrivajo širši del uporabnikov, zlasti v mestih in okolici. Pri tem opažamo tudi pomemben trend, da se vse več strank, ki so bile tradicionalno zveste dizelskim motorjem, odloča za bencinske motorje, saj so novejši bencinski agregati po porabi goriva in uporabnosti zelo primerljivi dizelskim. Kupci vse bolj jasno vedo, kaj potrebujejo, in izbiro prilagodijo realni uporabi vozila, kar pomeni manj impulzivnih odločitev kot v preteklosti."

Foto: Porsche Inter Auto

4. Kakšno vlogo imajo hibridi?

"Hibridna vozila dosegajo stabilno rast in predstavljajo most med klasičnimi in električnimi pogoni. Njihov delež se postopoma povečuje in danes že presega deset odstotkov povpraševanja v določenih segmentih. Kupci prepoznavajo njihovo prednost v nižji porabi in mestni vožnji. Še posebej zanimivi so za tiste, ki želijo zmanjšati stroške, ne da bi popolnoma prešli na elektriko. Opažamo tudi trend, da se veliko strank odloči za hibridna vozila, ker imajo presežke elektrike, ki jo pridobijo iz sončne elektrarne doma."

5. Kaj se dogaja z električnimi vozili?

"Električna vozila na trgu rabljenih beležijo rast, vendar še ne predstavljajo večinskega deleža. Delež povpraševanja je trenutno nižji kot pri klasičnih pogonih, a se vsako leto povečuje. Ključen dejavnik je padec cen rabljenih električnih vozil in večja dostopnost ponudbe. Kupci pa še vedno tehtajo med dosegi, infrastrukturo in dolgoročnimi stroški, tudi pri električnih vozilih je velik dejavnik odločitve presežek elektrike iz domače sončne elektrarne. Pomemben je tudi certifikat stanja baterije pri rabljenih električnih vozilih."

6. Kaj je danes ključni faktor pri nakupu?

"Najpomembnejši dejavnik ni več cena, temveč zaupanje. Kupci želijo vedeti, od kod vozilo prihaja, kakšna je njegova zgodovina in kakšno podporo imajo po nakupu. Vozila z jamstvom, transparentnim poreklom in urejeno dokumentacijo se prodajo bistveno hitreje. V praksi to pomeni tudi do nekaj dni razlike v prodajnem ciklu, če je vozilo pravilno predstavljeno. Največ ljudi se pri nakupu rabljenih odloči za financiranje vozil, gotovine je vse manj."

7. Porsche Inter Auto je med prvimi uvedel certificiranje baterij pri rabljenih električnih vozilih – zakaj je ta certifikat za kupca danes tako pomemben?

"Certifikat baterije pri rabljenih električnih vozilih je za kupca ključnega pomena, saj predstavlja realen in merljiv vpogled v stanje najdražjega dela vozila. V praksi to pomeni, da lahko kupec jasno vidi odstotek preostale kapacitete baterije, ki pogosto še vedno presega 80 odstotkov tudi po več letih uporabe, kar bistveno vpliva na vrednost vozila. Brez takšnega podatka je odločitev pogosto povezana z večjim tveganjem, saj je baterija lahko tudi do 30 odstotkov vrednosti vozila. Ravno zato opažamo, da se vozila z vključenim certifikatom prodajo hitreje, saj kupci dobijo transparentnost, ki jo pri klasičnih pogonih že poznajo."

8. Ali lahko rečemo, da Porsche Inter Auto s tem postavlja nove standarde transparentnosti in zaupanja na trgu rabljenih električnih vozil, in kako to konkretno vpliva na odločitev kupcev?

"Prepričani smo, da s certificiranjem baterij postavljamo nove standarde na trgu rabljenih električnih vozil, predvsem na področju zaupanja in preglednosti. Danes že več kot polovica kupcev električnih vozil aktivno povprašuje po stanju baterije, kar še pred nekaj leti ni bilo običajno. S takšnim pristopom omogočamo kupcem primerljivo izkušnjo kot pri nakupu klasičnih rabljenih vozil z znano servisno zgodovino in jamstvom. Posledično se skrajšuje tudi čas odločitve za nakup, saj imajo kupci na voljo ključne podatke za samozavestno odločitev."

Najbolj iskana rabljena vozila – deset najboljših za pot na morje!

1. Rabljen VW Tiguan – SUV brez konkurence

Predstavlja idealen kompromis med prestižem, robustnostjo in višjim, preglednim sedenjem. Pomična zadnja klop omogoča preprosto prilagajanje prtljažnega prostora glede na vaše trenutne potrebe.

2. Rabljen VW Passat Variant – eleganca in udobje na dolgih poteh

Združuje poslovno eleganco in izjemno udobje na dolgih razdaljah, brez kompromisov pri vozni dinamiki. Njegov ogromen prtljažnik z nizkim nakladalnim dnom močno olajša prevažanje večjih predmetov.

3. Rabljen VW Golf Variant – vsestranski karavan za vsak dan

Ponuja prepoznavno nemško kakovost in nevtralno vožnjo, ki je enako udobna v mestnem vrvežu kot na daljših izletih. Kljub kompaktnim zunanjim meram navdušuje s prilagodljivim prtljažnikom in enostavnim parkiranjem.

4. Rabljena Škoda Octavia – vsestranska kraljica razreda

Ostaja merilo za uporabnost, saj ponuja neprekosljivo razmerje med prostornostjo kabine, udobjem in nizkimi stroški lastništva. Je idealna izbira za vse, ki želijo maksimalno funkcionalnost brez nepotrebnih kompromisov.

5. Rabljen Škoda Superb – kralj prostornosti in udobja

Ta model vedno znova navduši s kraljevskim prostorom za noge na zadnjih sedežih in vrhunskim udobjem na ravni višjega razreda. Karavanska različica ponuja ogromen volumen, ki se ob podrtih sedežih spremeni v izjemno prilagodljiv tovorni prostor.

6. Rabljen SEAT Leon – športni duh z visoko uporabnostjo

Združuje privlačen mediteranski temperament z natančnim podvozjem za tiste, ki si želijo več karakterja in užitka med vožnjo. Notranjost ostaja sodobna in presenetljivo praktična, še posebej v prostorni karavanski izvedbi.

7. Rabljen VW Multivan – vrhunski družinski avto

Ponuja neprekosljivo prilagodljivost potniške kabine s pomičnimi in odstranljivimi sedeži, kar omogoča popolno svobodo pri prevozu ljudi ali opreme. Je popoln sopotnik za dolga potovanja, velike družine in vse z aktivnim življenjskim slogom.

8. Rabljen Audi A6 Avant – premijski prestiž in tehnologija

Prinaša vrhunski poslovni ugled, vrhunsko zvočno izolacijo in napredne digitalne sisteme za maksimalno udobje na poti. Odlikuje se po izjemni kakovosti izdelave in suvereni legi na cesti, ki zadovolji tudi najzahtevnejše voznike.

9. Rabljena CUPRA Terramar – čustven in drzen SUV

Prinaša izjemno dinamičen dizajn in izrazito športen karakter, ki vsakodnevno vožnjo spremeni v pravo doživetje. Kljub agresivnemu in drznemu videzu ohranja visoko raven vsakodnevne praktičnosti z udobno kabino in prostornim prtljažnikom.,

10. Rabljen Audi Q3 – kompaktni prestiž in okretnost

Združuje premijsko obliko, vrhunske materiale in napredno tehnologijo v izjemno okretnem paketu, ki je idealen za mestna in zunajmestna raziskovanja. Ponuja višji položaj sedenja za odlično preglednost ter vsestransko notranjost, ki zlahka sledi aktivnemu življenjskemu slogu.

Foto: Porsche Inter Auto

Največji center rabljenih vozil v Sloveniji

Pozabite na razpršeno iskanje vozil po različnih lokacijah – na Bravničarjevi ulici 13 v Ljubljani, v poslovnem centru Modra Hiša, je nastal eden največjih centrov rabljenih vozil v Sloveniji. Porsche Inter Auto je tukaj zbral do 600 preverjenih vozil na enem mestu, kar kupcem omogoča neposredno primerjavo med različnimi modeli in segmenti. V ospredju so znamke koncerna Volkswagen, ki predstavljajo največji delež povpraševanja na trgu. Takšna koncentracija ponudbe pomeni večjo preglednost in hitrejšo odločitev za kupca. Center tako ponuja najbolj pregledno izkušnjo nakupa rabljenih vozil v celotni Sloveniji.

Poslovni center Modra Hiša, Bravničarjeva 13, Ljubljana

delovni čas: pon.–pet.: od 8.00 do 18.00; sob.: od 8.00 do 13.00

pregled: Zaloga rabljenih vozil Porsche Ljubljana

Google Maps: https://shorturl.at/DKlJj

Kontakt za več informacij Obiščite poslovalnice Porsche Inter Auto: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor, Porsche Ptujska cesta Kontaktni center – tel.: 041 392 204, info@porscheinterauto.net, porscheinterauto.net

O podjetju Porsche Inter Auto

Porsche Inter Auto, d. o. o., je eden največjih avtomobilskih trgovcev v Sloveniji in del mednarodne skupine Porsche Holding Salzburg. Podjetje v Sloveniji zastopa priznane avtomobilske znamke Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, Porsche in Volkswagen Gospodarska vozila. S svojo dolgoletno prisotnostjo na trgu in zavezanostjo visokim standardom kakovosti je postalo zaupanja vreden partner številnim kupcem po vsej državi. V Sloveniji deluje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Te lokacije omogočajo celovito pokritost trga ter ponujajo prodajo novih, rabljenih in službenih vozil, skupaj z vrhunskimi poprodajnimi storitvami. Podjetje je znano po svoji strokovnosti, sodobni infrastrukturi in prijaznem pristopu do strank. Na spletnem portalu porscheinterauto.net je na voljo ena največjih ponudb novih, rabljenih in službenih vozil v Sloveniji. Spletna platforma omogoča preprosto iskanje, pregled takoj dobavljivih vozil, naročilo na testno vožnjo ter dostop do aktualnih akcij in posebnih ponudb. Kupci lahko pričakujejo pregledne informacije, zanesljive podatke in uporabniku prijazno izkušnjo. Poseben poudarek podjetje namenja kakovosti rabljenih vozil. Vsa vozila so temeljito pregledana, certificirana in pripravljena v skladu z visokimi standardi, kar kupcem zagotavlja varnost, zanesljivost in popolno transparentnost. Porsche Inter Auto je del programa Das WeltAuto, ki je namenjen preverjenim rabljenim vozilom ter vključuje dodatne garancije in ugodnosti. Stranke lahko računajo na strokovno svetovanje, prilagojene možnosti financiranja, podporo pri registraciji in zavarovanju ter celovite servisne storitve. Porsche Inter Auto ponuja tudi širok nabor dodatnih storitev, med drugim servis vozil vseh zastopanih znamk, odkup vozil, registracije, prodajo originalne dodatne opreme in pnevmatik ter digitalne rešitve, kot sta spletni nakup in videokontrola vozil.

Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih so na voljo v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO₂, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu ali na spletnih straneh znamk. Cena velja z vključenimi prihranki. V ceno vozila je že vključen bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.500 evrov, do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z variabilno pogodbeno obrestno mero pri družbi Porsche Leasing SLO, d. o. o., ter ob sklenitvi zavarovanja vozila (AK+AO) prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo, d. o. o., ki zastopa zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Zavarovalnica Sava, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d., in Generali zavarovalnica, d. d., pod pogoji akcije RVBON1500. Izračun višine mesečnega obroka je informativen in temelji na sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO, d. o. o. Za natančne informacije se obrnite na izbranega trgovca družbe Porsche Inter Auto ali obiščite spletno stran www.porscheleasing.si. Cena FINANCIRANJE+BON pomeni ceno vozila v primeru sklenitve financiranja v obliki finančnega leasinga pri družbi Porsche Leasing SLO, d. o. o., pod pogoji RVBON500-1500 ter koriščenja dodatnega bona v višini 500 evrov, do katerega je kupec upravičen v primeru menjave vozila staro za staro. Informacije in pojasnila glede financiranja so dostopne na spletni strani https://www.porscheleasing.si/ponudba/financiranje/paketi-financiranja/. Emisije CO₂ znašajo med 214 in 0 g/km, kombinirana poraba goriva med 9,3 in 4,4 l/100 km, emisijska stopnja je EURO 6. Emisije NOx znašajo med 0,0380 in 0,0059 g/km, število delcev med 0,0094 in 0,0000 × 10¹¹. Poraba električne energije po kriterijih NEVC znaša med 30,8 in 13,6 kWh/100 km. Emisije CO₂ med vožnjo so odvisne od vira električne energije, zato priporočamo uporabo ekološko pridobljene elektrike. Vse informacije v oglasu vozil glede pridobitve subvencije za električna vozila so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih, objavljenih na spletni strani družbe Borzen. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev vložiti samostojno. Podjetje Porsche Inter Auto, d. o. o., ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij, objavljenih na spletnih straneh Borzen, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca. Informacije o porabi in emisijah CO₂ se nanašajo na vrednosti, izmerjene po predpisanem postopku WLTP (Uredba (ES) št. 715/2007 v trenutno veljavni različici). Več informacij je na voljo na spletni strani www.volkswagen.si/wltp ali pri pooblaščenem trgovcu. Porsche Inter Auto, d. o. o., ne odgovarja za napake v članku. Naročnik oglasa je Porsche Inter Auto, d. o. o., Podružnica Porsche Ljubljana, Bravničarjeva ulica, Ljubljana, davčna št.: SI76104672, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 2. 12. 1999. Tel.: 041 392 204, info@porscheinterauto.net. Več na www.porscheinterauto.net.

Naročnik oglasne vsebine je PORSCHE INTER AUTO d. o. o.