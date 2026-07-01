To bo v prihodnjih letih najbolj dvignilo vrednost stanovanj in večstanovanjskih stavb

Sončne elektrarne, baterijski hranilniki in pametno upravljanje energije danes postajajo vse bolj običajen del družinskih hiš. Povsem drugačna slika pa je pri večstanovanjskih objektih, kot so bloki, kjer so takšne rešitve še vedno precej redke. Med stanovalci blokov se zato vse pogosteje pojavlja vprašanje: kako lahko tudi prebivalci blokov znižajo stroške elektrike s sončno energijo in pametnimi energetskimi sistemi? Poraja pa se še eno vprašanje: zakaj bodo bloki s to rešitvijo vredni več kot drugi?

Interesa za takšne rešitve ne manjka. V podjetju NGEN so v preteklosti že prejeli več resnih povpraševanj investitorjev, upravnikov in lastnikov stanovanj, a se številni projekti v praksi ustavijo že v fazi dogovarjanja in pridobivanja soglasij. Razlog ni v tem, da tehnologija ne bi obstajala, temveč predvsem v kompleksnosti večstanovanjskih objektov.

Kljub temu pa razvoj energetike kaže jasno smer: tudi stanovanjski bloki bodo morali v prihodnosti vse bolj razmišljati o proizvodnji, shranjevanju in pametnem upravljanju energije.

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podjetja NGEN odgovarjamo na konkretna vprašanja bralcev o porabi elektrike, sončnih elektrarnah, baterijah in pametnem upravljanju energije. Vsa vprašanja izhajajo iz resničnih dilem, ki ste jih bralci oddali prek našega obrazca, odgovori pa temeljijo na praktičnih izkušnjah in aktualnih rešitvah na trgu. V seriji člankov Energetika 2.0 na Siol.net skupaj s strokovnjakiodgovarjamo na konkretna vprašanja bralcev o porabi elektrike, sončnih elektrarnah, baterijah in pametnem upravljanju energije. Vsa vprašanja izhajajo iz resničnih dilem, ki ste jih bralci oddali prek našega obrazca, odgovori pa temeljijo na praktičnih izkušnjah in aktualnih rešitvah na trgu.

Zakaj so energetske rešitve na blokih bistveno bolj zapletene?

Pri družinskih hišah odločitev za sončno elektrarno ali baterijski sistem običajno sprejme ena družina. Pri stanovanjskih blokih je položaj precej bolj kompleksen, saj gre za objekt z več lastniki, skupnimi prostori in deljeno infrastrukturo, na osnovi izkušenj povedo strokovnjaki.

Eden glavnih izzivov so soglasja za uporabo skupnih površin, predvsem strehe in tehničnih prostorov, kjer bi bilo mogoče postaviti baterijski sistem ali drugo opremo. Če želi blok energetsko rešitev za skupne prostore, na primer razsvetljavo hodnikov ali delovanje dvigal, je dogovor praviloma še dosegljiv. Veliko bolj zapleteno pa postane, ko želijo prihranke ustvarjati posamezna stanovanja.

V takšnih primerih je pogosto treba pridobiti soglasja večine lastnikov, uskladiti uporabo strehe, predvideti prostor za baterijske hranilnike in rešiti številna organizacijska vprašanja. Prav zato se številni projekti ustavijo že v fazi dogovorov, še pred dejansko izvedbo.

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Pomembno je poudariti, da največja omejitev danes ni tehnologija, temveč predvsem organizacija večstanovanjskega objekta in pripravljenost na skupno energetsko rešitev.

Kje danes sploh obstajajo realne možnosti za prihranke v blokih?

Opcija 1: skupna energetska rešitev za skupne prostore

Najbolj realna in danes tudi najlažje izvedljiva možnost je postavitev sistema za potrebe skupnih prostorov stanovanjskega bloka, pravijo pri NGEN. Gre predvsem za porabo elektrike na hodnikih, v garažah, dvigalih, pri prezračevanju ali v drugih skupnih delih objekta, ki imajo svoje skupno merilno mesto.

V takšnem primeru je mogoče na streho objekta postaviti sončno elektrarno v kombinaciji z baterijskim sistemom, ki pomaga zmanjševati stroške elektrike za skupni del stavbe. Če je poraba dovolj visoka, lahko tak sistem prinaša konkretne prihranke, v določenih primerih pa tudi dodatne koristi z uporabo baterijskih hranilnikov in pametnega upravljanja energije.

Prednost takšne rešitve je predvsem v tem, da je organizacijsko precej preprostejša. Običajno zadostujejo soglasja glede uporabe strehe in tehničnega prostora za postavitev opreme, ni pa treba posegati v individualna merilna mesta posameznih stanovanj.

Opcija 2: energetske rešitve za posamezna stanovanja

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Veliko zahtevnejša pa je rešitev, kjer bi želeli prihranke ustvarjati neposredno na merilnih mestih posameznih stanovanj. V tem primeru postane projekt bistveno bolj kompleksen, saj je treba uskladiti interese večjega števila lastnikov in pridobiti različna soglasja za uporabo skupne infrastrukture.

Poleg uporabe strehe je treba predvideti tudi primerne tehnične prostore za baterijske hranilnike in drugo opremo, kar je pri starejših blokih pogosto velik izziv. Prav zaradi teh omejitev se veliko projektov ustavi že v začetni fazi dogovarjanja, čeprav interes med stanovalci obstaja.

Zato strokovnjaki poudarjajo, da so takšne rešitve bistveno lažje izvedljive pri novih blokih, kjer se lahko energetska infrastruktura in prostori za opremo načrtujejo že v fazi projektiranja stavbe.

Zakaj so novi bloki velika priložnost za energetske rešitve?

Če so energetske nadgradnje pri starejših blokih pogosto organizacijsko in tehnično zahtevne, je pri novih večstanovanjskih objektih položaj precej drugačen. Prav novi projekti namreč omogočajo, da se energetske rešitve vključijo že v fazi načrtovanja stavbe.

To pomeni, da lahko investitorji že v začetku predvidijo primernost strehe za sončno elektrarno, tehnične prostore za baterijske hranilnike ter ustrezno elektroinfrastrukturo za pametno upravljanje energije. S tem se izognejo številnim omejitvam, ki se pri starejših objektih pojavijo šele naknadno.

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Ena od možnosti, ki jo predstavljajo v podjetju NGEN, je zasnova objekta z enim močnejšim skupnim merilnim mestom, kjer se nato poraba posameznih stanovanj spremlja z odštevalnimi števci. Takšen sistem omogoča precej učinkovitejše upravljanje energije, uporabo baterijskih hranilnikov in tudi večji potencial za optimizacijo stroškov elektrike.

Druga možnost pa je priprava objekta na več individualnih energetskih sistemov za posamezna stanovanja. V tem primeru se lahko že med gradnjo predvidijo ustrezni prostori in infrastruktura za kasnejšo vgradnjo baterijskih sistemov in pametnega upravljanja energije.

Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da bodo prihodnji večstanovanjski objekti oziroma bloki vse bolj načrtovani tudi z vidika energetske samozadostnosti in dolgoročne optimizacije stroškov elektrike.

Kaj lahko danes naredi posameznik, ki živi v bloku?

Čeprav večina stanovanjskih blokov danes še nima skupnih sončnih elektrarn ali baterijskih sistemov, to ne pomeni, da posamezni stanovalci nimajo možnosti za boljši nadzor nad stroški elektrike. Prvi korak je pogosto že boljše razumevanje lastne porabe.

Prav zato se vse več uporabnikov odloča za pametne števce in sisteme spremljanja porabe, ki omogočajo natančnejši vpogled v to, kdaj in kako gospodinjstvo porablja največ energije. Rešitve, kot je SG Connect, uporabniku omogočajo spremljanje porabe prek aplikacije ter boljšo optimizacijo vsakodnevne rabe elektrike.

Foto: Jan Lukanović

Pomembno je predvsem to, da novi omrežninski model vse bolj vpliva tudi na manjše gospodinjske uporabnike v stanovanjih. Zaradi višjih stroškov konic porabe postaja smiselno razmišljati o prilagajanju navad porabe, pametnem upravljanju in v prihodnosti tudi o individualnih baterijskih sistemih za stanovanja.

Prav zato strokovnjaki ocenjujejo, da bodo takšne rešitve v prihodnjih letih postajale vse bolj dostopne in ekonomsko upravičene tudi za prebivalce večstanovanjskih objektov.

Kako omrežnina spreminja tudi življenje v blokih?

Spremembe omrežninskega sistema so vplivale tudi na prebivalce stanovanjskih blokov. Vedno pomembnejše namreč postaja vprašanje, kako in kdaj gospodinjstvo porablja elektriko, ne več zgolj koliko je porabi.

To je še posebej opazno v stanovanjih, kjer se več večjih naprav pogosto uporablja hkrati, na primer kuhanje, ogrevanje, pralni ali sušilni stroj. Takšni kratkotrajni skoki porabe lahko vplivajo na višje stroške omrežnine, zato postaja boljši pregled nad porabo vse pomembnejši tudi za manjše gospodinjske uporabnike.

Foto: Jan Lukanović

Prav zato se v ospredje vse bolj postavljajo rešitve, ki omogočajo spremljanje in optimizacijo porabe elektrike, kot je pametno omrežje SG Connect, saj lahko uporabnikom pomagajo bolje razumeti njihove navade in učinkoviteje upravljati stroške električne energije.

Zakaj bodo baterijski sistemi ključni za sončne elektrarne na blokih?

Poraba elektrike v stanovanjskih objektih se bo v prihodnjih letih zelo verjetno še povečevala. Vedno več gospodinjstev uporablja toplotne črpalke, električne avtomobile, klimatske naprave in druge energetsko zahtevnejše naprave, kar pomeni tudi večje obremenitve omrežja.

Prav zato bodo morali tudi večstanovanjski objekti postopoma razmišljati o bolj aktivnem upravljanju energije. Baterijski sistemi pri tem ne pomenijo le shranjevanja presežkov elektrike, temveč predvsem možnost učinkovitejšega uravnavanja porabe in zmanjševanja obremenitev v najbolj kritičnih trenutkih.

Strokovnjaki ocenjujejo, da bodo takšne rešitve postajale vse pomembnejši del sodobnih blokih, predvsem tam, kjer bodo energetski sistemi vključeni že v fazi načrtovanja stavbe.

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Pametno polnjenje električnih vozil z justCHARGE: dodatna vrednost, ki stanovalcem prinaša udobje, stavbi pa prihodke

Ena največjih prednosti celovitega energetskega sistema za večstanovanjske stavbe je možnost vzpostavitve skupne polnilne infrastrukture za električna vozila. V kombinaciji s sončno elektrarno, hranilnikom energije in pametnim upravljanjem lahko stanovalci s storitvijo NGEN justCHARGE svoja vozila polnijo preprosto, pregledno in brez zapletenega obračunavanja.

Na skupnem merilnem mestu objekta je mogoče postaviti polnilnice in jih povezati s sistemom justCHARGE, ki omogoča avtomatsko zaračunavanje porabe posameznim uporabnikom. Stanovalci lahko polnjenje začnejo brez registracij ali dodatnih kartic, upravnik oziroma upravljavec stavbe pa ima ves čas pregled nad porabo, transakcijami in delovanjem polnilnic. Sistem omogoča tudi prilagajanje cen posameznim skupinam uporabnikov in transparentno obračunavanje brez skritih stroškov.

Še pomembnejša pa je sinergija s pametnim energetskim upravljanjem SG Connect. Če je sistem pravilno dimenzioniran glede na preteklo porabo stavbe ter vključuje ustrezno velikost sončne elektrarne in hranilnika energije, se lahko presežki proizvedene elektrike uporabijo za polnjenje vozil ali prodajo energije v obdobjih ugodnih tržnih cen. Tako se stroški elektrike za skupne prostore lahko občutno zmanjšajo, v določenih primerih pa se spremenijo celo v dodaten prihodek, ki ga etažni lastniki lahko namenijo za vzdrževanje, energetsko prenovo ali druge investicije v objekt.

Polnilna infrastruktura danes ni več le priročnost, ampak postaja pomemben element sodobne večstanovanjske stavbe, ki nepremičnini povečuje vrednost, stanovalcem omogoča brezskrbno uporabo električnih vozil, upravnikom pa odpira nove možnosti učinkovitega upravljanja skupne energije in ustvarjanja dodatne vrednosti za celotno skupnost.

Kaj to pomeni za prihodnost mestnega bivanja?

Energetska prihodnost ne bo povezana le z družinskimi hišami, temveč vse bolj tudi z večstanovanjskimi objekti in urbanimi središči. Pametno upravljanje energije, baterijski sistemi in učinkovitejša raba elektrike bodo postopoma postajali del sodobnega mestnega bivanja, predvsem pri novih projektih, kjer bo energetska infrastruktura načrtovana že od začetka.

Tehnologija za takšne rešitve danes že obstaja. Največji izziv prihodnjih let zato ne bo več razvoj sistemov, temveč predvsem prilagajanje stavb, organizacija projektov in pripravljenost na bolj trajnosten način bivanja tudi v urbanem okolju.