Visoka cena najstniške slave: Napadi, droga, bankrot ... #video

V zgodovini svetovnega ženskega tenisa je bilo veliko teniških igralk, ki so svojo svetovno slavo doživele že v najstniških letih. Kar nekaj od njih se je težko spopadlo z vsemi pritiski, ki jih prinaša slava. Mnoge od njih so pozneje zapadle v težave. Droga, doping, bankrot …

Velikokrat na teniških igriščih vidimo blišč in uspehe mladih teniških igralk. Najstnice velikokrat poudarjajo, da za svoje uspehe garajo, a redko slišimo, s kakšnimi pritiski se morajo spopadati pri 15 ali 16 letih. Mlade igralke in njihove ekipe velikokrat niso pripravljeni na ves pomp, ki ga prinesejo veliki uspehi. Včasih ekipe premalo zaščitijo svoje varovanke, ki se morajo na koncu ukvarjati z vsem drugim, samo s tenisom ne. Za uspehi nekaterih mladih igralk se velikokrat skrivajo žalostne zgodbe, so pa med njimi tudi tiste, ki se znajo zaščititi. V rubriki TOP 10 smo izbrali nekaj najbolj uspešnih teniških igralk, ki jim je že v najstniških letih uspelo v tenisu.

Tracy Austin je še danes najmlajša Tracy Austin še danes velja za najmlajšo igralko, ki je zmagala turnir serije WTA. Foto: Gulliver/Getty Images

Coco Gauff je daleč od tega, da je postala najmlajša igralka, ki je dobila turnir serije WTA. To je leta 1977 v Portlandu s 14 leti uspelo Tracy Austin, ki še danes velja za najmlajšo igralko, ki je zmagala turnir serije WTA. Dve leti pozneje (1979) je že osvojila turnir za grand slam - OP ZDA, nato pa ji je na istem turnirju uspelo še leta 1981. Eno lovoriko je osvojila tudi v mešanih dvojicah, in sicer leta 1980 v Wimbledonu. Zaradi poškodb in avtomobilske nesreče je morala predčasno prekiniti kariero. Svojo športno pot je končala leta 1994.

Monika Seleš je imela veliko smolo v karieri. Foto: Reuters

Veliko ime svetovnega tenisa je zagotovo Monika Seleš. Ta je sprva igrala za nekdanjo republiko Jugoslavijo, pozneje pa prevzela ameriško državljanstvo. Seleševa namreč še danes velja za najmlajšo igralko, ki je zmagala na Roland Garrosu. Imela je šestnajst let in šest mesecev. Tri leta za tem je njeno kariero prekinil neuravnovešenec, ki jo je zabodel v hrbet. Seleševa je v svoji karieri osvojila devet turnirjev za grand slam. Če ne bi imela incidenta z napadalcem, bi imela v svoji vitrini verjetno veliko več lovorik. Vrnila se je šele dve leti po napadu in zmagala "le" še en turnir za grand slam – OP Avstralije leta 1996. Seleševa je po karieri priznala, da je imela zaradi napada še dolgo strahove in psihične težave.

Najmlajša zmagovalka turnirja za grand Kariero Martine Hingis je zaznamovala tudi kokainska afera. Foto: Gulliver/Getty Images

Za najmlajšo zmagovalko na turnirjih za grand slam še vedno velja Martina Hingis, nekdanja švicarska teniška igralka. Stara je bila natanko 16 let in 177 dni in je podrla rekord Monike Seleš. Hingisova je svoj prvi veliki turnir dobila leta 1997 na OP Avstralije. Švicarka je prav tako postala najmlajša prva igralka na svetovni lestvici. Tistega leta je zmagala še Wimbledon in OP ZDA. Skupno je v svoji karieri v posamični konkurenci osvojila pet turnirjev za grand slam, zadnjega, ko je bila stara šele 18 let, pozneje v karieri so jo ustavile poškodbe. Njeno kariero je zaznamovala tudi kokainska afera, zaradi katere dve leti ni smela igrati na turnirjih. Hingisova še danes trdi, da ni zavestno vzela kokaina. Po aferi se je vseeno vrnila na igrišča in v dvojicah osvojila celo vrsto lovorik na turnirjih velike četverice. Upokojila se je leta 2017.

Marija Šarapova je leta 2016 padla na dopinškem testu, potem ko je jemala zdravilo meldonij in bila zaradi tega kaznovana za 15 mesecev. Foto: Guliver/Getty Images

Leta 2004 je za veliko senzacijo poskrbela dolgonoga svetlolaska po imenu Marija Šarapova. Ruska teniška igralka je kot 17-letno dekle v finalu premagala Sereno Williams, ki je v tistem dvoboju veljala za veliko favoritinjo. Po tistem finalu so se njuni odnosi še bolj ohladili. Šarapova je pozneje še štirikrat zmagala na turnirjih za grand slam. Tudi njeno kariero je zaznamovala dopinška afera. Leta 2016 je padala na dopinškem testu, potem ko je jemala zdravilo meldonij in bila zaradi tega kaznovana za 15 mesecev. Sibirska tigrica je še vedno aktivna, a je le bleda senca tistega, kar je kazala pred leti. Pred kratkim je izjavila, da še vedno misli vztrajati, a ko se bo odločila oditi, bo odšla potiho.

Kot najstnica je bila neizmeren talent, nato Jennifer Capriati je bila zaradi kraje tudi aretirana. Foto: Guliver/Getty Images

Jennifer Capriati je bila ena tistih igralk, ki je že pri trinajstih letih kazala svoj izjemni talent in pri 14 letih osvojila svoj prvi turnir na Puerto Rico Open. Njena kariera se je strmo vzpenjala. Leta 1991 se je v Wimbledonu in na OP ZDA prebila do polfinala. Vrhunec je sledil leta 1992, ko je na olimpijskih igrah v Barceloni osvojila zlato medaljo. V tistem finalu je premagala znamenito Steffi Graf. Kot najstnica in kot neizmeren talent se je morala spoprijeti z velikimi pritiski. Čezmerno je uživala alkohol in eksperimentirala z drogami in bila celo aretirana. Po nekaj letih se ji je uspelo vrniti v tenis in leta 2001 je zmagala OP Avstralije in OP Francije. Leto pozneje je ubranila naslov v Melbournu. Leta 2010 so se nekateri mediji razpisali, da naj bi se borila z depresijo in da naj bi celo poskušala narediti samomor. Njen tiskovni predstavnik je pozneje to odločno zanikal. V zadnjem času se je Capriatijeva umaknila iz javnega življenja.

Steffi Graf nikoli ni imela rada medijske pozornosti. Foto: Gulliver/Getty Images

Ena izmed tistih, ki zagotovo sodi v to rubriko, je legendarna Steffi Graf. Nemka, ki je letos dopolnila 50 let, je svoj prvi turnir za grand slam osvojila pri 17 letih na OP Francije, skupno pa je osvojila kar 22 lovorik na turnirjih za grand slam in na večni lestvici zaseda tretje mesto. Steffi Graf se nikoli ni hotela izpostavljati v javnosti, ampak je želela biti le najboljša teniška igralka. To ji je dobro uspevalo. Še več, za nekatere je športnica tega stoletja. Od leta 1978 pa do leta 1999 je osvojila kar 107 lovorik, na prvem mestu je bila 377 tednov, skupno pa je bila številka ena 168 tednov zapored, kar je še danes rekord. Tudi ona naj ne bi imela lepega otroštva. Njen oče naj bi bil obseden z njeno kariero. Bil naj bi kolerik, ki je uničeval otroštvo svoje hčerke z napornimi treningi, vpitjem in jo izoliral od preostalega sveta. Steffi je že pri 13 letih pustila šolo in postala profesionalka. Steffi Graff se je po končani karieri povsem odmaknila iz javnosti in se posvetila družini.

Iva Majoli je po karieri priznala, da se je Namesto teniških uspehov je Iva Majoli pozornost medijev vse več plenila zaradi svojega razburljivega zasebnega in podjetniškega življenja.

Ena izmed najstnic, ki ji je uspel velik uspeh, je Hrvatica Iva Majoli. Ta je leta 1997 zmagala v Parizu, kar je bila tudi njena edina lovorika na največjih turnirjih. Svoj najboljši tenis je igrala kot najstnica, ko se je povzpela na četrto mesto lestvice WTA. Danes 42-letna Hrvatica je imela v svoji športni karieri precej težav s poškodbami, kar jo je tudi oddaljilo od najboljših rezultatov. Sama je menila, da se je zanjo vse skupaj prehitro odvijalo in da le malo katera mlada igralka zdrži vse te pritiske. Majolijeva se je kmalu po vrhuncu kariere v Parizu odpravila v podjetniške vode. Namesto teniških uspehov je pozornost medijev vse več plenila zaradi svojega razburljivega zasebnega in podjetniškega življenja.

Serena Williams je prvo lovoriko na turnirjih za grand slam osvojila pri 17 letih.

Serena Williams velja za eno najboljših igralk vseh časov, ki ima v svoji vitrini že 23 lovorik za grand slam. Prvo je osvojila pri 17 letih, ko je leta 1999 zmagala na OP ZDA. Po tistem jih je sledilo še 22. Svojo zadnjo zmago na največjih turnirjih je osvojila leta 2017 na OP Avstralije in takrat je bila celo noseča. Kmalu po rojstvu se je vrnila na teniška igrišča, a od OP Avstralije še ni zmagala turnirja. Danes 38-letna teniška igralka je lani v finalu OP ZDA poskrbela za enega največjih incidentov na teniških turnirjih, ko se je sprla z glavnim sodnikom …

Španka je bila stara 17 let, po karieri pa je Arantxa Sanchez Vicario je v svoji karieri osvojila štiri zmage na turnirjih za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Španka Arantxa Sanchez Vicario je leta 1989 kot najstnica, stara je bila 17 let in 174 dni, zmagala na OP Francije. Tistega leta ji je v finalu po treh nizih uspelo premagati legendarno Steffi Graf, takratno branilko naslova. Španka je postala najmlajša tekmovalka, ki ji je uspelo zmagati na turnirju za grand slam. Njen rekord je veljal le eno leto, potem ko ji je ta primat vzela Monika Seleš. Arantxa Sanchez Vicario je v svoji karieri osvojila štiri zmage na turnirjih za grand slam. Tudi ona se je po končani karieri znašla v finančnih težavah. Čeprav je v svoji karieri zaslužila okrog 60 milijonov dolarjev (54 milijonov evrov), naj bi njeni straši zapravili ves denar, prav tako je bila denar dolžna državi.

Ana Ivanović je svojo edino lovoriko osvojila leta 2008 na OP Francije. Foto: Guliver/Getty Images

Med omenjene igralke bi spadala še marsikatera igralka. Ena izmed njih je tudi Ana Ivanović, ki je zelo kmalu, leta 2008, osvojila OP Francije. Istega leta je igrala še v finalu OP Avstralije, nato pa ni bila več blizu uspehu na največjih tekmovanjih. Srbska lepotica, ki je s svojim stasom in sponzorskimi pogodbami služila velike vsote, je v enem izmed intervjujev priznala, da se po uspehu na Roland Garrosu, takrat je bila stara 21 let, ona in njena ekipa niso znali spoprijeti s položajem, ki ga je prinesla zmaga na pariškem pesku. Srbska lepotica se je kmalu po karieri, to je končala leta 2016, posvetila družini. Trenutno pričakuje že drugega otroka.