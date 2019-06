Za nekatere še vedno najboljša teniška igralka

Steffi Graf je pri 17 letih osvojila prvo zmago za grand slam. V finalu je premagala Martino Navratilovo. Foto: Gulliver/Getty Images

Nazadnje so jo videli na OP Francije, ko je zaradi sponzorjev nekaj žogic udarila pod znamenitim Eifflovim stolpom, a do Roland Garrosa ni prišla. Tam je pri sedemnajstih letih (1987) osvojila svoj prvi turnir za grand slam in hkrati tudi zadnjega leta 1999. Skupno je zmagala na 22 turnirjih za grand slam in še vedno velja za eno najboljših teniških igralk vseh časov.

Medijski pomp ji ni nikoli ustrezal

Steffi Graf se nikoli ni hotela izpostavljati v javnosti, ampak je želela biti le najboljša teniška igralka. To ji je dobro uspelo. Še več, za nekatere je športnica tega stoletja. Od leta 1978 pa do leta 1999 je osvojila kar 107 lovorik, na prvem mestu je bila 377 tednov, skupno pa je bila številka ena 168 tednov zapored, kar je še danes rekord. Osemkrat je sezono končala na prvem mestu. Uspešna je bila tudi v pokalu Fed, leta 1988 je osvojila vse štiri turnirje za grand slam, v njeni vitrini pa lahko najdemo tudi zlato olimpijsko medaljo. Skratka, osvojila je vse, kar se osvojiti da.

Steffi Graf je imela ubijalski forhend. Foto: Guliver/Getty Images

Gospa forhend

V svojem času je postavila nove standarde. Mnogi menijo, da se nihče ni tako elegantno gibal po igrišču. Izjemno je namreč uporabljala noge, zaradi česar ji je uspelo vrniti skoraj vsako žogico. Njen forhend je bil ubijalski, z backhandi oziroma svojimi rezanimi žogicami (slice, op. p.) pa je nasprotnice spravljala v obup.

Na igrišču je bila vedno prava profesionalka in le redko smo jo videli nasmejano. Kljub temu je znala pokazati smisel za humor. Tega je pokazala v Wimbledonu, kot lahko vidite v spodnjem posnetku.

Foto: Gulliver/Getty Images

Steffi je želela biti najboljša in pri tem ji je veliko pomagal njen oče. Bil je prototip očeta teniške igralke. Javnost je vedela, da je bil obseden. Bil naj bi kolerik, ki je uničeval otroštvo svoje hčerke z napornimi treningi, vpitjem in jo izoliral od preostalega sveta. Steffi je že pri 13 letih pustila šolo in postala profesionalka.

Kako danes na vse skupaj gleda 50-letna Nemka, boste težko izvedeli oziroma sploh ne boste. Do danes je redko dala kakšen intervju. Spregovorila je o svojih družbenih projektih, sponzorjih, otrocih in možu, medtem ko so preostale stvari tabu.

Leta 1997 so njenega očeta, ki je bil tudi menedžer svoje hčerke, zaradi utaje davkov obsodili na štiri leta zapora. Takrat je Steffi preživljala težke čase in bila na udaru medijev. Po tistem sta se z očetom nekoliko oddaljila, a sta se po končani karieri spet zbližala. Jasno je, da brez vpliva njenega očeta danes ne bi bilo takšne Steffi Graf. Leta 1999, po končani karieri, se je preselila v Las Vegas, kjer živi še danes. Foto: Guliver/Getty Images

Njen mož: Upam, da me ne bo zapustila

Če se sama izogiba medijem, pa je nekoliko bolj dosegljiv njen mož Andre Agassi, prav tako nekdanji vrhunski igralec. Ta je pred kratkim izjavil, da sta se po vseh teh letih zakona še bolj zbližala.

"Živi po svoje … Ne govori veliko, ampak samo živi. Najin odnos je danes še bolj močan. Mislim, da ni recepta za srečen zakon, ampak nekaj mora delovati. Dva se morata spoštovati med seboj, biti disciplinirana in predana. Upam, da me ne bo zapustila. Želim si, da ostane z menoj še nadaljnjih 20 let," je dejal Agassi.

Birthday wishes for my all time fav sportsperson #SteffiGraf Hope to meet this legend once in my lifetime ❤️🎂🌹💐❤️ pic.twitter.com/tGViTRJajj — Shalini Gupta (@shalini8282) June 14, 2019

As 7-time #Wimbledon singles champion Steffi Graf turns 50, we take a trip down memory lane… pic.twitter.com/PptOnqEsuB — Wimbledon (@Wimbledon) June 14, 2019