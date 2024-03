Razkrila je, kaj danes obžaluje ena največjih športnic

Steffi Graf je nedvomno ena najboljših teniških igralk vseh časov, saj je v svojo vitrino postavila kar 22 lovorik s turnirjev za grand slam in je s tega vidika še vedno tretja najboljša igralka v zgodovini tega športa. Pred njo sta le Avstralka Margaret Court (24) in Američanka Serena Williams (23). Čeprav je Grafova že zelo zgodaj v svoji karieri dosegla izjemne uspehe, ji je uspelo obdržati visoko raven motivacije. A vedno si je želela še več.

Rennae Stubbs, ki je osvojila štiri lovorike na turnirjih velike četverice v ženskih in mešanih dvojicah, se ne želi primerjati z največjimi imeni tega športa, vendar se lahko vseeno poistoveti z miselnostjo Grafove, ki je kljub vsem uspehom želela še več.

Rennae Stubbs Foto: Guliverimage

Kaj ji je povedala ob upokojitvi?

Tudi danes najboljše igralke in igralci nimajo dovolj, vedno stremijo k še večjim uspehom. Eden izmed zelo nazornih primerov je tudi Novak Đoković, danes prvi igralec sveta.

"Ena od zgodb o Steffi Graf, ki jo vedno povem, je, da mi je ob upokojitvi zaupala, da je edina stvar, ki jo v svoji karieri obžaluje, da ni bolj uživala v zmagah. In rekla sem ji: 'Ja, ampak verjetno ne bi bila tako dobra, kot si bila.' Veste, pri svojih 29 letih je osvojila 22 turnirjev za grand slam," je povedala v podkastu z naslovom Rennae Stubbs Tennis Podcast.

Steffi Graf je do danes ostala teniška igralka, ki je vsaj štirikrat osvojila vsak turnir za grand slam. Upokojila se je že pri 30 letih, ko je bila tretja igralka sveta.

Steffi Graff in Andre Agassi sta poročena že dolgo. Foto: Getty Images

Živi stran od oči javnosti

Nemka, za nekatere še vedno najboljša teniška igralka, ki jo je njen oče razvil v eno najboljših športnic tega stoletja, se je po končani karieri povsem odmaknila od oči javnosti in o njej vemo le malo.

Nikoli se ni hotela izpostavljati v javnosti, želela je biti le najboljša teniška igralka. In to ji je tudi uspelo. Še več, za nekatere je športnica tega stoletja. Od leta 1978 pa do leta 1999 je osvojila kar 107 lovorik, na prvem mestu je bila 377 tednov, skupno pa je bila številka ena 168 tednov zapored, kar je bil do nedavnega rekord. Osemkrat je sezono končala na prvem mestu, uspešna je bila tudi v pokalu Fed, leta 1988 je osvojila vse štiri turnirje za grand slam, v njeni vitrini pa lahko najdemo tudi zlato olimpijsko medaljo. Skratka, osvojila je vse, kar se osvojiti da. Grafova je že dolga leta poročena z Andrejem Agassijem, prav tako nekdanjim vrhunskim teniškim igralcem.

