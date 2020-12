Kariera Agassija in Grafove: ni vse tako lepo, kot je videti

Andre Agassi in Steffi Graf, nekdanja vrhunska teniška igralca, le redko nastopata v javnosti. Pred kratkim sta prek spleta za Hindustan Times skupaj dala intervju. Spregovorila sta o svojih karierah in pritiskih, ki jih prinaša življenje vrhunskega teniškega igralca.

Agassija in Grafove ni treba posebej predstavljati. Skupaj sta osvojila 30 teniških turnirjev za grand slam. Razkrila sta, da ni videti vse tako lepo, ko igralec osvaja največje lovorike. Vsa predanost in naporen življenjski slog teniškega igralca je včasih lahko zelo boleč.

Ne samo lovorike, ampak tudi bolečina in trpljenje

"Vsi se borimo. Lahko je videti lepo, ko v rokah držiš pokal, ampak vsa bolečina in trpljenje, ki sta ob tem, ustvarjata skrbi pri vseh nas," je uvodoma povedal Agassi, ki je v svoji teniški karieri osvojil 36 turnirjev, od tega osem na turnirjih za grand slam.

Iz dneva v dan se priganjaš do svojih mej

Podobnega mnenja je legendarna nemška teniška Steffi Graf, ki pravi, da v tenisu ni težko doseči le vrha, ampak tam tudi ostati ter prenesti ves pritisk, ki si ga je v športni karieri nalagala iz dneva v dan.

"V tenisu greš vsak dan na igrišče in prizadevaš si doseči svoje skrajne meje. Težko je najti pravo ravnovesje. Morda ste fizično pripravljeni, toda včasih je psihično zelo težko iz dneva v dan od sebe zahtevati najboljše," je povedala danes 51-letna Grafova.

Foto: Guliver/Getty Images

Agassi je že pri dveh letih stal na teniških igriščih, pri šestnajstih letih pa je igral svoj prvi profesionalni turnir. Njegovo življenje se je vrtelo le okrog tenisa in pri njem ni bilo druge možnosti, kot da bo igral tenis. Danes pravi, da je bila to ena največjih napak. Danes želita s Steffi s svojo človekoljubnostjo in fundacijo to na nek način spremeniti.

"Zdelo se mi je, da nimam nobene izbire, potem ko sem bil v mladosti prisiljen igrati tenis in se nisem niti šolal. Nisem živel svojega življenja," je bil odkrit Agassi, ki je pred leti izdal tudi svojo knjigo, kjer je brez dlake na jeziku razkril vse svoje tegobe, ki jih je doživljal skozi športno kariero.

Dobila je veliko izkušenj

Z njim se je strinjala tudi Steffi, ki pa je v tenisu videla priložnost za pridobivanje izkušenj in se na ta način lahko bolje pripravila na življenje po tenisu. "Veliko je izzivov, ampak moram povedati, da pomaga za življenje po karieri. Morda se sliši malce nenavadno, ko ljudje začnejo svojo kariero pri 28 ali 30 letih, medtem ko mi takrat že končamo."

Andre Agassi in Steffi Graf sta se poročila leta 2001 in si ustvarila družino. Foto: Guliver/Getty Images

Zaradi nje je danes veliko bolj premišljen

Andre Agassi in Steffi Graf sta se poročila leta 2001 in si ustvarila družino. Agassi njuno razmerje opisuje, kot da sta eno. "Prišla sva skupaj, ko sva se že poznala. Mogoče obstajajo določene razlike v osebnostih, vendar se mi zdi, da sva si zelo podobna in da imava iste prioritete," je povedala danes 52-letna Nemka, ki je na prvem mestu lestvice WTA preživela 377 tednov, kar je še danes rekord.

Da sta si različna, a na svoj način tudi podobna, meni tudi Agassi. "Disciplina, ki jo je pokazala v svoji karieri, je nekaj, česar jaz ne bi mogel živeti. Naučila me je, da sem v svojem življenju veliko bolj premišljen," je med drugim povedal Andre.

Andre Agassi je kratko obdobje treniral tudi Novaka Đokovića. Foto: Reuters

Američan se je za nekaj časa preizkusil tudi kot trener, ko je pod svoje okrilje vzel Novaka Đokovića, med tem ko Steffi vodi neprofitno fundacijo Otroci za jutri. Oba se bosta zagotovo zapisala v zgodovino tenisa in še danes močno vplivata nanj.