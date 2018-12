"Tudi Federer se bo enkrat zbudil s trdim hrbtom"

Agassi se je ekipi Novaka Đokovića pridružil lani, potem ko je ta pred tem dolga leta sodeloval z isto ekipo. Đoković in Američan sta kmalu po tem ugotovila, da njuno sodelovanje ne bo obrodilo sadov, zato je Novak kmalu za tem v ekipo znova povabil Marjana Vajdo in preostale člane ekipe. Kmalu za tem so se izboljšali tudi rezultati.

Foto: Guliver/Getty Images

Agassi je poudaril, da v tistem obdobju ni bilo trenerja, ki bi lahko Đokovića vrnil v igro, da bi ta znova dosegal vrhunske rezultate.

"Novak mi je bil hvaležen za nasvete, ki sem mu jih dal, ampak ni verjel v tisto, kar sem mu govoril, in glede tega nisem mogel nič storiti. In ko začutite, da nekomu bolj škodite kot koristite, je bolje, da odnehate. Ni bilo medsebojnega sodelovanja in strinjala sva se, da v določenih stvareh nimava enakih pogledov. Vseskozi je govoril, da potrebuje več časa, da si opomore, ampak bilo je vse huje. Takrat sem se vprašal, kaj sploh delam tam," je pred kratkim za Blick povedal Agassi.

Agassi bo pomagal Bolgaru

Američan bo, kot kaže, v prihodnje sodeloval z Grigorjem Dimitrovom. Bolgara naj bi spremljal na OP Avstralije. "Agassi je bil neverjeten in je moj velik podpornik," je za Brisbane Courier Mail povedal Dimitrov. Zdaj še ni jasno, kako tesno bosta sodelovala v prihodnji sezoni.

Foto: Guliver/Getty Images

Kako dolgo bo še igral Federer?

Agassi se je med drugim dotaknil tudi legendarnega Rogerja Federerja, ki pri svojih 37 letih še vedno kroji vrh svetovnega tenisa. Poudarja, da to ne bo trajalo večno. "Tudi on se bo enkrat zbudil s trdim hrbtom. Sam sem igral do 36. leta, ampak telo ni zmoglo več. Telo mi je govorilo, naj se ustavim, in bil sem že utrujen. Andy Murray je še vedno mlad in si lahko še vedno opomore po poškodbi kolka. Tenis je lahko zelo brutalen šport. Seveda ne toliko, kot so športi, kjer je več stikov," je še povedal nekdanji teniški as in osemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam.