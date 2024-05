Andre Agassi je bil imenovan za novega kapetana ekipe Sveta za Laverjev pokal od leta 2025, so sporočili organizatorji tekmovanja, v katerem od prve izvedbe v Pragi leta 2017 sodeluje še ekipa Evrope, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Agassi, nekdanji prvi teniški igralec sveta, bo prevzel mesto od svojega ameriškega kolega Johna McEnroeja, ki je bil kapetan moštva Sveta od uvodne tekme na Češkem.

McEnroe in njegov dolgoletni tekmec, Šved Bjorn Borg, ki je kapetan ekipe Evropa, se bosta še zadnjič pomerila na letošnjem Laverjevem pokalu v Berlinu od 20. do 22. septembra.

"Resnično sem počaščen, da sem prejel povabilo, da postanem kapetan svetovne ekipe," je dejal Agassi. "Upam, da bom lahko zgradil odnos, spoštovanje in zaupanje z igralci, kot je uspelo Johnu. Komaj čakam, da prevzamem to vlogo, saj je ne jemljem zlahka," je dejal Agassi.

Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedjev in Alexander Zverev bodo letos zastopali ekipo Evrope, medtem ko so Alex de Minaur, Taylor Fritz in Tommy Paul vključeni v postavo ekipe Sveta.

Laverjev pokal je mednarodni teniški turnir na trdi podlagi za moške, na katerem se pomerita dve ekipi, ekipa Evrope in ekipa Sveta, ki jo sestavljajo igralci z vseh drugih celin razen iz Evrope. Turnir, ki poteka nekaj tednov po koncu odprtega prvenstva ZDA, naj bi predstavljal teniško različico golfskega Ryderjevega pokala.

V lanski izvedbi, ki je potekala v Vancouvru v Kanadi, je ekipa Sveta premagala ekipo Evrope z izidom 13:2. Ekipa Sveta je še drugo leto po vrsti premagala Evropo, ki je dobila prve štiri izvedbe tekmovanja.

Štiriinpetdesetletni Agassi, olimpijski prvak in nosilec osmih naslovov na turnirjih za grand slam, bo kapetansko mesto od McEnroeja prevzel prihodnje leto, ko bo turnir v dvorani Chase Center v San Franciscu, sicer košarkarskem hramu ekipe v ligi NBA Golden State Warriors.

