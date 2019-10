Ko so legendarno športnico vprašali o 15-letnici, se je ta le nasmehnila

Steffi Graf namreč velja za eno najboljših teniških igralk vseh časov, ki je v svoji športni karieri osvojila 22 turnirjev za grand slam in je tretja na večni lestvici. Po končani karieri se je Grafova povsem umaknila iz javnosti, tokrat je po dolgem času spregovorila na turnirju na Kitajskem - WTA Elite Trophy.

Foto: Gulliver/Getty Images

Danes 50-letna Grafova je spregovorila mlademu rodu, ki prihaja. Med njimi je bilo govora o šele 15-letni Coco Gauff, ki se je letos zelo hitro prebila med najboljših sto igralk in je trenutno na 69. mestu lestvice WTA. Mlada Američanka je najprej nase opozorila v Wimbledonu, ko se je iz kvalifikacij prebila do osmine finala, na OP ZDA se je prebila do tretjega kroga, pred kratkim pa je v Linzu dobila svoj prvi turnir za grand slam.

Ko so Steffi Graf vprašali, ali bi najstnici dala kakšen nasvet, se je ta le nasmehnila. "Zdi se mi, da ne potrebuje nobenega nasveta. Lahko jo samo gledamo … Pri njej lahko vidite izjemno intenzivnost in atletske sposobnosti. V prihodnjih letih jo bo zelo zanimivo spremljati. Ima preprost slog in izjemen talent, zato mislim, da ne potrebuje nobenega nasveta," je povedala Grafova, ki je tudi sama že kot zelo mlada uspela v svetovnem tenisu.

Steffi Graf je že zelo kmalu stopila v profesionalni tenis. Foto: Guliver/Getty Images

V profesionalni tenis je vstopil že pri 12 letih

Grafova se je začela s profesionalnim tenisom ukvarjati že pri 12 letih, pet let pozneje pa je osvojila že svoj prvi turnir za grand slam – OP Francije leta 1987. Njen vzdevek je bil "gospa forehand", potem ko je dominirala s tem udarcem. Leta 1988 ji je uspelo osvojiti vse štiri turnirje za grand slam in olimpijsko zlato medaljo. Leta 1999 je pri 30 letih, ko je zmagala Roland Garros in se uvrstila v finale OP ZDA, lopar postavila v kot in končala svojo izjemno kariero. Od leta 1978 pa do leta 1999 je osvojila kar 107 lovorik, na prvem mestu je bila 377 tednov, skupno pa je bila številka ena 168 tednov zapored.

Kim Clijsters se je odločila, da se bo še drugič v karieri vrnila na teniška igrišča. Foto: Gulliver/Getty Images

Kaj meni o 36-letni Kim Clijsters, ki se vrača po sedmih letih?

Njeno nasprotje je Kim Clijsters, ki se prihodnje leto po sedmih letih znova vrača v profesionalni tenis. Če je bila Grafova pri Coco Gauff optimistična, je bila pri 36-letni Belgijki bolj previdna pri napovedih. Grafova in Clijstersova sta enkrat celo igrali druga proti drugi. Leta 1999 je bila v osmini finala boljša Grafova (6:2, 6:2).

"Mislim, da jo bo zanimivo spremljati. Ne vem. Če se je odločila, da se vrne, potem mora verjeti v to. Pravzaprav ne vem, kakšni so njeni cilji. Ona se je enkrat že vrnila in ve, kaj je treba narediti za to. Predvidevam, da verjame, da je tega sposobna in zanimivo jo bo spremljati, kako bo tekmovala. Nekaj let je bila odsotna od športa. Težko bo, saj ima družino, ampak danes to vidimo vse bolj pogosto," je še za WTA povedala Steffi Graf, ki je med drugim navdušena nad razvojem tenisa na Kitajskem.