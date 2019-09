Belgijka presenetila z napovedjo o vrnitvi

"V teh sedmih letih sem se povsem posvetila materinstvu. In to imam rada, resnično. Toda rada sem tudi poklicna teniška igralka. Pošteno povedalo, pogrešala sem ta znani občutek," je zapisala Clijstersova.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH