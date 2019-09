Ugibanja: bo moral Novak Đoković res na operacijo?

Kako resno je s poškodbo Beograjčana, ne ve nihče. Foto: Gulliver/Getty Images

V svojem zapisu je kar nekaj prahu dvignil Christopher Clarey, novinar New York Times, ki se je spraševal, kako dolgo bo s teniških igrišč odsoten Novak Đoković. "Novak Đoković je imel težavo z bolečinami v rami. V četrtem krogu je moral predati dvoboj proti Wawrinki (Stanu, op. p.) in morda dlje časa ne bo igral, če bo moral iti na operacijo ali bo potreboval daljši počitek."

Kako resno je s poškodbo Beograjčana, ne ve nihče. Tudi sam Đoković ni želel o tem veliko govoriti. Med drugim je dejal, da se s težavami ubada že nekaj časa. "Če sem iskren, ne želim govoriti o poškodbi. To sem že prej povedal in tega se bom držal. Predal sem dvoboj in rekel sem, da imam težave z levim ramenom. Nimam več česa dodati," je po predaji proti Stanu Wawrinki povedal Nole, ki mu je ameriško občinstvo neupravičeno žvižgalo.

Kako dolgo bo vztrajal Roger Federer? Foto: Gulliver/Getty Images

Prepričan, da bodo Federerja gledali še dve ali tri leta

Rafael Nadal, zmagovalec letošnjega OP ZDA, se je prvič po letu 2004 v zmagah na turnirjih za grand slam približal na vsega eno zmago. Mats Wilander, nekdanji vrhunski teniški igralec, danes pa strokovni komentator, je prepričan, da bomo zimzelenega Federerja na teniških igriščih gledali vsaj še dve ali tri leta. "Komaj čakam, kaj se bo dogajalo prihodnji dve ali tri leta. Federer bo poskušal ustaviti Nadala. Španec ga je zagotovo spodbudil, da bo igral še najmanj dve leti."

Roger Federer je leta 2018 pri 36 letih postal najstarejši prvi igralec sveta. Baselčan, ki je trenutno v 39. letu, je še vedno v igri za najvišja mesta in se enakovredno kosa z veliko mlajšimi igralci. Čeprav od januarja leta 2018 ni osvojil turnirja za grand slam, je bil zelo blizu v Wimbledonu, kjer sta z Đokovićem prikazala epski finale. Pred kratkim so ga vprašali, ali bo igral do 40 leta? "Pred nekaj leti bi rekel, da je to nemogoče." Ga bomo res na igriščih gledali vsaj še dve leti? Mnogi so menili, da tako dolgo vztraja zaradi olimpijskih iger, tam mu namreč manjka zlata posamična medalja.

.@RafaelNadal draws level with Roger Federer & Novak Djokovic on 54 'Big Titles' after capturing his 19th Grand Slam crown. — ATP Tour (@ATP_Tour) September 9, 2019

Novaku Đokoviću so na OP ZDA ob odhodu z igrišča žvižgali. Foto: Gulliver/Getty Images

Že dolgo časa delajo primerjave med najboljšimi tremi ali tako imenovano veliko trojico (Novak Đoković, Roger Federer in Rafael Nadal). Če v seštevek vzamemo tri največja tekmovanja (turnirji za grand slam, turnirji serije masters in zaključni masters turnir), so omenjeni trije izenačeni. Vsi trije so na teh treh turnirjih izbrali neverjetnih 54 zmag. Za kako velik dosežke gre, je zgovoren podatek, da je na četrtem mestu Pete Sampras, ki je v svoji karieri zbral 30 tovrstnih zmag.

Nadal ima največ lovorik na turnirjih serije masters

Roger Federer ima med veliko trojico največ zmag na turnirjih za grand slam (20) in na zaključnem masters turnirju (6), medtem ko ima Rafael Nadal največ zmag na turnirjih serije masters (35), na turnirjih za grand slam pa po zadnji zmagi na OP ZDA za Rogerjem Federerjem zaostaja le eno zmago (19). Novak Đoković, srbski teniški zvezdnik, ima svoje zmage nekoliko bolj razporejene. Đoković ima v svoji vitrini 16 zmag za grand slam, 33 na turnirjih serije masters, na zaključnem finalnem turnirju pa je zmagal petkrat.