Nadala redko vidimo takšnega: Šel sem skozi težka obdobja #video

Rafael Nadal in Daniil Medvedev sta v nedeljo v finalu OP ZDA prikazala enega lepših dvobojev. Na koncu je po dramatični končnici dobil Nadal, ki je slavil po petih nizih in skoraj petih urah. "To je eden najbolj čustvenih trenutkov v moji karieri," je takoj po dvoboju priznal Nadal, ki so ga po koncu dvoboja izdale solze.

Extended video of Rafael Nadal watching the video montage to his 19 Grand Slams. pic.twitter.com/7seML9GjBN — Nick Zaccardi (@nzaccardi) September 9, 2019

Bil je to dvoboj, ki si ga bo 33-letni Nadal za vedno spominjal. Predvsem po tem, kako napeto je bilo po koncu dvoboja. Foto: Gulliver/Getty Images

Na osrednjem igrišču je v nedeljo potekala prava teniška drama. Rafa je vodil že 2:0 v nizih. V tretjem nizu je že kazalo, da bo relativno lahko prišel do nove zmage. A to je bil račun brez krčmarja. Daniil Medvedev je spremenil stil igre in dobil tretji in četrti niz, dvoboj pa je na koncu odločil peti niz. Nadal je priznal, da je bilo fizično kot tudi psihološko zelo zahteven dvoboj.

To je bil dvoboj, ki si ga bo 33-letni Nadal za vedno spominjal. Predvsem po tem, kako napeto je bilo po koncu dvoboja. "Ta dan je zame nepozaben. Zelo srečen sem, saj mi takšne lovorike ogromno pomenijo. V osebno zadovoljstvo mi je, kako se mi je na koncu uspelo izvleči iz težkega položaja. Vedno poskušam nadzorovati čustva, ampak na koncu je bilo res nekaj neverjetnega," je razlagal Nadal.

"Šel sem skozi težka obdobja, posebej kar se tiče fizičnih težav." Foto: Gulliver/Getty Images

Ni mogel nadzirati čustev in je zajokal

Špancu so na koncu organizatorji predvajali video in predvajali vseh 19. zmag, ki jih je dosegel na turnirjih za grand slam. To je enega najboljših teniških igralcev vseh časov tako ganilo, da je zajokal.

"Ko vidim, skozi kaj vse sem šel, pomislim, kako lepo je, da sem še vedno tukaj. Šel sem skozi težka obdobja, posebej kar se tiče fizičnih težav. Ko imate takšne težave, potem to vpliva tudi na psiho. Seveda so ob gledanju videa na dan privrela čustva in skozi misli so mi šli vsi ti trenutki. Poskušal sem se nadzorovati, ampak včasih je to nemogoče."

"Vse, kar sem dosegel v svoji karieri, je že zdavnaj preseglo moja pričakovanja in moje sanje." Foto: Gulliver/Getty Images

Ljubitelji in poznavalci teniške igre že dolgo časa pogledujejo na lestvico osvojenih turnirjev za grand slam. Rafael Nadal se je z zmago v New Yorku Rogerju Federerju približal le na eno zmago. Španec ne skriva želje, da bi imela vsaj eno zmago več, a o tem ne razmišlja. Tenis igra zato, ker ga ima rad.

Ne morem razmišljati samo o turnirjih za grand slam. Tenis je veliko več, kot samo to. Moram misliti tudi na druge stvari. Igram zato, da bi bil srečen in ta zmaga me dela zares srečnega. Počaščen sem, da sem del te bitke. Vse, kar sem dosegel v svoji karieri, je že zdavnaj preseglo moja pričakovanja in moje sanje. Da, želel bi si, da sem jaz tisti, ki ima eno lovoriko več. A če mi ne bo uspelo, zaradi tega ne bom nič manj srečen. Tisto, kar mi daje osebno zadovoljstvo, je to, da dam vse od sebe. Po tej strani sem povsem miren in zadovoljen," je povedal aktualni zmagovalec OP ZDA.