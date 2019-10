Nad 15-letno igralko je navdušena tudi nekdanja prva dama ZDA #video

Coco Gauff, mlada ameriška teniška igralka, je nase opozorila že na letošnjem Wimbledonu, kjer se je prebila do osmine finala. V Linzu v Avstriji je dosegla nov mejnik in po letu 2004 postala najmlajša teniška igralka, ki je zmagala na turnirju serije WTA. Nad njo je navdušena tudi nekdanja prva dama sveta Michelle Obama, zanimivo pa je tudi, zakaj bo porabila del denarja, ki si ga je prislužila v Linzu.

Njena zgodba je še toliko bolj zanimiva, ker je Američanka na tem turnirju izgubila že v drugem krogu kvalifikacij, a se nato na glavni turnir uvrstila kot srečna poraženka. Udeležbo je zaradi poškodbe namreč odpovedala grška igralka Maria Sakkari.

Ob tem ji je njen oče dejal, da na istem turnirju ne more dvakrat izgubiti. In njegove besede so se uresničile, čeprav ne ona ne njen oče nista zares verjela, da bo prišla do zadnje stopničke. "Prepričana sem, da si ni nikoli mislil, da bom prišla tako daleč, a očitno je imel prav," je povedala vzhajajoča zvezda svetovnega tenisa.

Morala je premagati kar nekaj zvenečih imen

Petnajstletna teniška igralka je v nedeljo postala najmlajša teniška igralka po letu 2004, ki je dobila turnir serije WTA. Pred njo je to uspelo Nicole Vadisovi, ki je pred 15 leti zmagala na turnirju v Taškentu. Coco je na poti do svoje prve zmage v četrtfinalu na kolena spravila Kiki Bertens, prvo nosilko turnirja in igralko prve deseterice. Nato je v polfinalu premagala Nemko Andreo Petkovic, v finalu pa po treh nizih odpravila Jeleno Ostapenko, zmagovalko OP Francije. Za to, da je osvojila svojo prvo lovoriko, je morala torej premagati kar nekaj zvenečih imen ženskega tenisa.

"Tega se bom zagotovo spominjala vse življenje," je takoj po zmagi presrečna razlagala novopečena zmagovalka turnirja v Linzu, kjer so pred leti zmagovale igralke, kot so Marija Šarapova, Justine Henin in Petra Kvitova.

V tretjem nizu se je zapletlo

Mlada Američanka je v finalu prvi niz dobila s 6:3, drugega je izgubila z 1:6, zelo zanimiv pa je bil tretji niz. Gauffova ga je začela izvrstno, saj je povedla s 5:0. V šesti igri bi lahko svoji nasprotnici zavezala kravato (6:0, op. p.), potem ko je že imela dve zaključni žogici za zmago. Ni ji uspelo. Celo še več, Ostapenkova ji je v naslednji igri vzela servis, rezultat znižala na 5:2 in malce je zadišalo po preobratu.

'Take your mind to another place right now'



This was an amazing moment in the final set at @WTALinz



Terrific advice from @CocoGauff's coach and dad with the title within reach#CallMeCoco pic.twitter.com/eGwG6hSKGL — Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 13, 2019

Prave besede njenega očeta: Vse imaš pod nadzorom

Med odmorom je Coco na pomoč poklicala svojega očeta, ki je tudi njen trener. Ta ji je znal svetovati na pravi način in jo tudi spodbuditi. "Samo sprosti se. Do ciljne črte ne boš prišla s šprintom, ampak s hojo. Zaupaj svojim udarcem. Umiri se in pomisli na dvoboj na treningu. Samo igraj in ne misli na slabe stvari, ampak bodi optimistična. Včeraj si igrala 5:2 in ti je uspelo. Vse imaš pod nadzorom," ji je dejal njen oče Corey Gauff.

Coco ima na turnirjih podporo svojih staršev (levo). Foto: Gulliver/Getty Images

Več kot očitno so te besede pomagale, saj ji je v naslednji igri uspel "break", tretji niz je osvojila s 6:1 in se zasluženo veselila prve lovorike. "Še vedno sem šokirana. Noro je, ko pomislim, da imam svojo prvo lovoriko s turnirja WTA. Na začetku leta tega zagotovo nisem imela na koledarju, saj nisem pomislila, da bom imela to priložnosti. Zdaj sem zmagala, kar je noro," je še dejal Coco, ki je letos postala druga igralka, ki je na turnirju zmagala kot srečna poraženka. Pred njo je to uspelo srbski teniški igralki Olgi Danilović.

V ZDA je že zelo priljubljena Coco Gauff je že zelo priljubljena v ZDA. Pred časom sta ji na družbenih omrežjih čestitala nekdanji vrhunski košarkar Magic Johnson in celo Michelle Obama, nekdanja prva dama ZDA. Thrilled to visit with @CocoGauff today—a wonderful young woman who’s showing us that we don’t have to wait to see what the next generation can do. pic.twitter.com/zoVyp4PScA — Michelle Obama (@MichelleObama) August 1, 2019 Congratulations to 15 year old @CocoGauff for winning another match to advance in Wimbledon! Absolutely amazing!! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 5, 2019

Coco Gauff je prvič nase opozorila v Wimbledonu. Foto: Gulliver/Getty Images

Petnajstletnica s Floride je za zmago prejela ček v vrednosti 43 tisoč dolarjev (40 tisoč evrov), kar v primerjavi z njenimi sponzorskimi pogodbami ni prav velik znesek. Po senzaciji v Wimbledonu je namreč telefon njenih staršev vseskozi zvonil. Na drugi strani pa so bili sponzorji, ki so se želeli njuno hčerko podpirati. Coco je pod okriljem podjetja Team 8, ki sta ga ustanovila Roger Federer in njegov dolgoletni agent Tony Godsick. V Wimbledonu je na sveti travi presenetila svojo vzornico Venus Williams, v tretjem krogu pa proti naši Poloni Hercog rešila zaključne žogice in na koncu premagala Mariborčanko. Ob tem velja povedati, da jo je letos v kvalifikacijah OP Francije premagala naša Kaja Juvan.

Zanimivo, za kaj bo porabila denar od turnirske nagrade

Coco je razkrila, kako bo zapravila del denarja, ki si ga je prislužila na turnirju v Linzu. Če moški ponavadi razmišljajo o nakupu avtomobila, je njena želja povsem drugačna. "Vem, da prihaja noč čarovnic, kar je eden mojih najljubših časov v letu. Mislim, da bom nekaj denarja zapravila za kostum." Njen kostum za zdaj ostaja skrivnost. "Vem, da je imel WTA tekmovanje za najboljši kostum in bila sem tretja. To leto je moj cilj, da bi bila prva," je še na novinarski konferenci povedala Coco, ki se je po zaslugi zmage v Avstriji na lestvici WTA povzpela za 39 mest in je trenutno na 71. mestu.