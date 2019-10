Daniil Medvedev se je v finalu poigral z Nemcem, nov mejnik 15-letnice

UNSTOPPABLE 😳



The moment @DaniilMedwed claimed his third title in six events since July at @SH_RolexMasters! pic.twitter.com/EdDYhOpZEF — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2019

Malokdo je na Kitajskem pričakoval takšen finale, potem ko sta do njega prebila Daniil Medvedev in Aleksander Zverev. Prav onadva sta bila tista, ki sta v četrtfinalu zasluženo izločila Novaka Đokovića in Rogerja Federerja in poskrbela za manjše presenečenje turnirja. Tokrat smo v finalu videli enosmerni promet Medvedeva, ki je prvič v karieri premagal Aleksandra Zvereva. Dvoboj je trajal le eno uro in 14 minut. Triindvajsetletni Rus, kot je to pri njem že v navadi, je zmago sprejel povsem mirno in brez večjih emocij. Zanj je bila to letos četrta lovorika.

"Lahko rečem, da sem bil tu ta teden videti nepremagljiv, saj sem zmagal. Ta teden sem najbrž res bil nepremagljiv, za prihajajoče tedne pa nisem prepričan," je po zmagi dejal mladi Rus.

Foto: Guliver/Getty Images

Prvi niz je veliko bolje začel Daniil Medvedev, ki je povedel s 3:0. Zverev je bil sprva na igrišču videti povsem nebogljen. Nemec je v nadaljevanju vendarle našel pravi ritem, ujel priključek in izenačil na 3:3. Tako je bilo do desete igre, ko se je Zverevu roka nekoliko "skrajšala". Naredil je namreč dve dvojni napaki, izgubil igro na svoj servis in tudi prvi niz. Ta je trajal 42 minut.

V drugem nizu smo gledali prevlado četrtega igralca sveta

Če je bil prvi niz še izenačen, smo v drugem nizu videli veliko premoč Daniila Medvedeva. Ta je že v drugi igri Zverevu odvzel servis, nato še v četrti igri in za tem imel v rokah vodstvo s 4:0. Te prednosti ni izpustil iz rok in niz suvereno dobil s 6:1. Daniil je tako letos dobil že 59. dvoboj in deveti zaporedni. Lahko bi rekli, da je trenutno najboljši igralec na teniški turneji. To je po porazu priznal tudi Zverev.

15-letna igralka prišla do novega mejnika

Zelo zanimivo je bilo tudi v finalu turnirja serije WTA, kjer je končno zmago dosegla šele 15-letna Američanka Coco Gauff. Ta se je na turnir uvrstila kot srečna poraženka, zdaj pa je zmagala v svojem prvem finalu serije WTA. Njena nasprotnica je bila Jelena Ostapenko, 22-letna Latvijka, Američanka pa je slavila z 2:1 v nizih. Za igralki je bil to prvi medsebojni dvoboj. Za zmago je Američanka prejela 43 tisoč dolarjev, na novi lestvici WTA pa se bo prvič v karieri prebila med sto najboljših igralk. Pred turnirjem je bil na 110. mestu.

Coco Gauff je bila lani ob tem času šele 875. igralka sveta. Foto: Gulliver/Getty Images

Coco Gauff je nase prvič opozorila letos v Wimbledonu, ko se je prebila do osmine finala. V Linzu pa je po letu 2004 postala najmlajša igralka, ki se je prebila v finale turnirja WTA. Najmlajša igralka, ki je kadarkoli zmagala turnir serije WTA, je še vedno Tracy Austin. Ta je leta 1977 zmagala turnir v Portlandu, ko je bila stara šele 14 let.

Petersonova v Tianjinu do drugega turnirja WTA

Švedska teniška igralka Rebecca Peterson je zmagovalka turnirja WTA v kitajskem Tianjinu z denarnim skladom 500.000 dolarjev. V finalu je bila s 6:4 in 6:4 boljša od Britanke Heather Watson. Švedinja je tako osvojila še drugi turnir WTA v karieri.

Švedinja in Britanka sta si danes prvič stali nasproti, po koncu dvoboja, ki je trajal uro in 38 minutah, pa je bila srečnejša 24-letna Švedinja. Trenutno 59. igralka sveta je do prvenca prišla letos v Nanchangu, z današnjo zmago pa v finalih ostaja nepremagana. Watsonova, 125. igralka sveta, ostaja pri treh turnirskih zmagah WTA, nazadnje je zmagala marca 2016 v Monterreyu.