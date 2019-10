Nepredstavljivo: Federerja spremlja 15 ali več varnostnikov #video

Roger Federer velja za enega najboljših teniških igralcev vseh časov, če ne tudi športnikov. O njegovih uspehih ne gre izgubljati besed, saj ima samo na turnirjih za grand slam osvojenih dvajset zmag, kar je največ v zgodovini tega športa.

Švicar ima po vsem svetu ogromno oboževalcev, prav tako tudi na Kitajskem, kjer ta teden poteka prestižni teniški turnir. Tamkajšnji organizatorji očitno ničesar ne prepuščajo naključju. Tudi kar se varnosti tiče. Na družabnih omrežjih je zaokrožil posnetek, ko trenutno tretjega igralca sveta spremlja cela četa varnostnikov. In iz posnetkov je videti, kot da še sam Roger ni vajen takšnih varnostnih ukrepov.

The norm in #RolexSHMasters - fans waited in the side of the path just to get a glance of 👑@rogerfederer as he walked past from practice court.



Roger looks 😍 in that red jacket! pic.twitter.com/CsDwGCPWwL