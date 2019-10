Hrvatica odpihnila Hercogovo

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog je v avstrijskem Linzu z 1:6, 1:6 priznala premoč 21. igralki sveta, Hrvatici Donni Vekić. Na teniškem turnirju serije masters v Šanghaju so se nadaljevali boji prvega in drugega kroga. Roger Federer je v drugem krogu premagal Alberta Ramosa-Vinolasa, manj uspešen je bil povratnik Andy Murray, ki ga je po tesnem obračunu izločil Italijan Fabio Fognini.

Hitro se je v Linzu končal turnir za Slovenko Polono Hercog, ki je že v uvodnem krogu naletela na pretrd oreh. Hrvatica Donna Vekić, ki na WTA lestvici zaseda 21. mesto, je Štajerko ugnala 45 minutah. Letošnja četrtfinalistka OP ZDA je Hercogovi v vsakem nizu dopustila le eno igro.

Federer napredoval, slovo Murrayja

Roger Federer je v Šanghaju do zdaj slavil dvakrat, lani pa je turnir končal v polfinalu. Švicar je imel letos že v prvem krogu težko delo, saj ga je v drugem krogu čakal Španec Albert Ramos-Vinolas. Ta mu je pred štirimi leti zadal poraz ravno na tem turnirju, ko ga je premagal po treh nizih (7:6 (4), 2:6, 6:3). Letos je bil po dveh nizih boljši 38-letni Baselčan, ki je dvoboj dobil z izidom 6:2 in 7:6 (5). Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je za zmago proti Špancu potreboval uro in 24 minut.

Job done ✅@rogerfederer avenges his 2015 #RolexSHMasters defeat to Ramos-Vinolas, recording a 6-2 7-6 victory to move into Round 3 pic.twitter.com/rvKrNG0zp5 — Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2019

Roger Federer je napredoval v tretji krog turnirja v Šanghaju. Foto: Gulliver/Getty Images

Manj uspešen je bil v 2. krogu Andy Murray. Nekdanjega prvega igralca sveta in povratnika na teniških igriščih je z 2:1 v nizih in dveh dobljenih tie-breakih izločil Italijan Fabio Fognini.