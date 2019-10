Marija Šarapova: če bo odšla, bo odšla potiho

Marija Šarapova, nekdaj prva teniška igralka sveta, je v zadnjem času daleč od prave forme in je le še bleda senca tistega, kar je kazala pred leti. Rusinja je pred dnevi obiskala turnir v avstrijskem Linzu, kjer je spregovorila o svojih poškodbah, morebitni upokojitvi in kako se vidi v vlogi mame.

Marija Šarapova se znova spopada s poškodbami, tako da smo jo v zadnjem letu redko videli na igrišču. Kar trikrat je morala predati dvoboj, letos pa je nastopila le ne osmih turnirjih. Visokorasla svetlolasa teniška igralka se že dlje časa ukvarja s poškodbo rame. Ni ji lahko, to se je videlo na letošnjem turnirju v Wimbledonu, ko je v prvem krogu morala predati dvoboj, na novinarski konferenci pa komaj zadrževala solze.

"Danes veliko bolj cenim vsak dan na turneji. " Foto: Gulliver/Getty Images

"Potrebujem nekaj več časa, da sem v dobri formi. Z ramo imam že od nekdaj težave. Pri 21 letih sem imela operacijo. Za tem sem imela nekaj uspešnih let, zdaj je za menoj slabo leto," je uvodoma povedala ena najbolj prepoznavnih športnic na svetu. Čeprav ima za seboj slabo rezultatsko leto, je s finančnega vidika obratno. Šarapova je namreč še vedno med desetimi najbolje plačanimi športnicami na svetu.

Kljub vsem težavam pa se želi na novo sezono pripraviti čim bolje in trenutno trenira na akademiji Riccarda Piattija v severni Italiji. Čeprav je pred časom najavila, da se bo udeležila turnirja v Luksemburgu, je videti, da ne verjame ravno, da bo tam dejansko zaigrala. Pravzaprav je težko verjeti, da bi še kdaj zmagala na kakšnem od večjih turnirjev. "Danes veliko bolj cenim vsak dan na turneji. Bolj razmišljam o tem, kako moram pripraviti svoj telo, da bi bila na visoki ravni."

Marija Šarapova je sicer uspešna tudi v poslovnem svetu. Foto: Gulliver/Getty Images

Če bo mama, bo samo mama

V ženski teniški karavani danes lahko vidimo kar nekaj športnic, ki so se vrnile po porodu. Med njimi je tudi Serena Williams, ena najboljših teniških igralk vseh časov. Za Marijo Šarapovo takšen scenarij ne pride v poštev. "Če bom kdaj v svojem življenju odprla to poglavje, se mu bom popolnoma posvetila. Imam zelo dober odnos s svojo mamo, ki je bila zelo mlada, ko me je imela. Takšen odnos bi imela rada tudi sama s svojim otrokom," je razlagala petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

Konca kariere ne bo obešala ne velik zvon

Ko so jo vprašali o koncu kariere, za trenutek postane resna, a 32-letna sibriska tigrica, kot jo tudi imenujejo, se zaveda, da bo enkrat prišel tudi njen konec. "Tega ne bom obešala na velik zvon," je sprva obljubila. "Sem preprosta oseba. Rada imam ta šport in tekmovanja. Da, bližje sem koncu kariere kot začetku," je priznala, a za zdaj še ne razmišlja, da bi lopar postavila v kot. Trenutno še vedno čuti ljubezen in strast do tega športa in temu primerno izbira besede. " To ti daje veliko moč, ko začutiš, da si v nečem dober in da se lahko razvijaš še naprej," so njene besede zapisali na spletni strani tennisnet.

Njeno kariero je zaznamovala tudi dopinška afera. Kaznovana je bila zaradi jemanja meldonija in dobila 15-mesečno prepoved igranja na teniških turnirjih. Foto: Reuters

V svoji karieri ima 36 lovorik in velik črn madež

Marija Šarapova je skupno v svoji karieri dosegla 36 turnirjev serije WTA, od tega je petkrat zmagala na turnirjih velike četverice. Prvič je slavila leta 2004 v Wimbledonu, ko je kot 17-letnica v finalu presenetljivo premagala Sereno Williams. Leta 2006 je zmagala na OP ZDA, dve leti pozneje dobila še OP Avstalije, v Parizu oziroma na OP Francije pa je zmagala leta 2012 in leta 2014. Zadnji turnir je zmagala leta 2017 na Kitajskem – Tianjin.

Njeno kariero je zaznamovala tudi dopinška afera. Kaznovana je bila zaradi jemanja meldonija in dobila 15-mesečno prepoved igranja na teniških turnirjih. Se Šarapova lahko še kdaj vrne v staro formo, s katero je kraljevala na teniških igriščih?