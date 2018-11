Poslovni propad nekdanje odlične hrvaške teniške igralke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iva Majoli se ne more rešiti dolgov.

Iva Majoli se ne more rešiti dolgov.

Zagrebško podjetje Tenis centar znane hrvaške teniske igralke Ive Majoli je vrsto let v poslovnih težavah. Za 27. november je napovedana obravnava, na kateri bodo ugotovili vrednost nepremičnin podjetja zaradi izvršbe, ki jo je sprožil največji upnik, podjetje Kermas energija, ki je v lasti enega najbogatejših Hrvatov Danka Končarja.

Tenis centar Majolijeve je bil pred stečajem tudi pred dvema letoma, ko se je pojavila Kermas energija, ki je poplačala nekaj manj kot 38 milijonov kun (5,1 milijona evrov) dolgov. Nekoč svetovno znana teniška zvezdnica je potem napovedala novo življenje svojega centra, a do poslovne stabilnosti ni prišlo.

Medtem so se pojavili "okostnjaki iz omare", ki so pokazali, da so dolgovi 41-letne Majolijeve občutno višji ter znašajo več kot 73 milijonov kun (nekaj manj kot deset milijonov evrov). Kermas energija sprožila izvršbo, ker terja 63,5 milijonov kun (8,6 milijonov evrov).

Majolijeva je leta 1997 kot prva Hrvatica zmagala na prestižnem pariškem turnirju Roland Garros, kar joj je prineslo veliko priljubljenost na Hrvaškem, tudi v samem vrhu države. Eden gorljivih navijačev Majolijeve je bil tudi takratni hrvaški predsednik Franjo Tuđman, ki je prav tako rad igral tenis.

Majolijeva se je kmalu po vrhuncu kariere v Parizu odpravila v podjetniške vode, a so se vrstile neuspešne poslovne poteze z mednarodnih ženskim teniškimi turnirji ter restavracijami v Zagrebu in na otoku Hvaru. Namesto teniških uspehov je Majolijeva pozornost medijev vse več plenila zaradi svojega razburljivega zasebnega in podjetniškega življenja.

Med drugim je najprej dobila na uporabo, nato pa od mesta Zagreb kupila približno 10.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče v elitnem delu Zagreba, na katerem je izgradila teniska igrišča s teniškim poslopjem, restavracijo, in parkirišče. Stečajna upraviteljica Tenis centra je napovedala, da bodo nepremičnine prodali po obravnavi 27. novembra, ko bo znana njihova vrednost.

Majolijeva velja za najboljšo hrvaško tenisko igralk vseh časov. Poleg Grand Slama v Parizu, je zmagala tudi na devetih WTA turnirjev, vključno z eno zmago v dvojicami. Foto: Getty Images

Na Hrvaškem pričakujejo, da bodo na elitnem zemljišču namesto teniških igrišč kmalu hoteli in apartmaji, kot posledica še enega v vrsti primerov, ko so vredna javna premoženja poceni dali na upravljanje osebam, ki so bile tesno povezane z oblastmi.

Kermas energija je med drugim znana tudi kot strateški partner največje hrvaške ladjedelnice Uljanik grupa, ki naj bi med prestrukturiranjem del vrednih zemljišč v središču Pulja spremenila namen za poslovne, stanovanjske in turistične objekte.

Majolijeva velja za najboljšo hrvaško tenisko igralk vseh časov. Poleg Grand Slama v Parizu, je zmagala tudi na devetih WTA turnirjev, vključno z eno zmago v dvojicami. Leta 1995 je prejela državno nagrado za šport Franjo Bučar, bila je tudi hrvaška športnica leta ter selektorka hrvaške ženske teniske reprezentance.

Preberite še: