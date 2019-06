Nad Novakom Đokovićem je navdušena legendarna Hrvatica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković v Parizu lovi že svoji drugi "Nole slam", kar pomeni, da bi imel v lasti vse štiri turnirje za grand slam. Trenutno mu zelo dobro kaže, saj je dozdajšnje štiri dvoboje dobil po treh nizih, večinoma pa jih je končal v nekaj več kot devetdesetih minutah.

"Videti je, da je iz dvoboja v dvoboj močnejši, in vsi navijamo zanj." Foto: Gulliver/Getty Images

V Parizu vse dvoboje spremlja tudi Iva Majoli, nekdanja teniška igralka, ki je leta 1997 zmagala v Parizu in bila nekoč četrta igralka sveta. Danes 41-letna Hrvatica je navdušena nad igro srbskega zvezdnika in meni, da lahko še enkrat osvoji "Nole slam".

"Mislim, da je Novak igralec, ki lahko ponovi uspeh in še enkrat osvoji štiri turnirje za grand slam. Mislim, da se je vrnil močnejši kot kadarkoli. Že lani je igral odličen tenis, tako pa je tudi letos, kar je pokazal na dvoboju z Janom Lennardom Struffom. Videti je, da je iz dvoboja v dvoboj močnejši, in vsi navijamo zanj. Res bi bilo lepo videti, da bi še enkrat zmagal na Roland Garrosu. To bi mu veliko pomenilo," je povedala Iva Majoli.

V Parizu je zato, da osvoji lovoriko

Novak Đoković je v ponedeljek v osmini finala brez težav premagal Jana Lennarda Struffa, potem ko ga je odpravil z izidom 6:3, 6:2, 6:2. Kot je priznal Beograjčan, je tudi sam zadovoljen s svojo igro. "Prebil sem se v četrtfinale in bil blizu svoji najboljši igri na pesku. V vseh pogledih sem zadovoljen s svojo igro. Za zdaj je vse super in motiviran sem, da osvojim lovoriko, zato sem tudi tukaj."

Foto: Reuters

Ničesar ne bo spreminjal

Petnajstkratni zmagovalec turnirja za grand slam je zadovoljen, da je svoje dvoboje hitro končal in da ni porabil preveč energije. Bolj ko gre turnir h koncu, bolj si želi, da bi svoje delo čim bolj učinkovito opravil. Novak je bil velikokrat v takšnem položaju, kot je dejal, ne bo ničesar spreminjal.

"Stvari so zelo preproste in od njih ne bom odstopal. Nič posebnega ne bom delal. V karieri sem bil že velikokrat v takšnem položaju in vem, kaj moram narediti."