Še vedno se delijo mnenja, kako dober in humanitaren je Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov. Pred kratkim je bil do njega kritičen nekdanji ukrajinski teniški igralec Sergij Stahovski, medtem ko ga bosanski teniški igralec Damir Džumhur ni mogel prehvaliti.

Spomnimo, da je bil Novak Đoković eden prvih, ki se je odzval na zapis Sergija Stahovskega, nekdanjega vrhunskega ukrajinskega teniškega igralca, ki se je podal na fronto. Rafael Nadal in Roger Federer sta takrat molčala, kar je Stahovski obžaloval, a ob tem dejal: "Razumem ju, to ni njuna vojna."

Takole je bil letos marca obupan Sergij Stahovski.

Sporočilo Novaka Đokovića: "Stako, kako si? Ali si na bojišču? Mislim nate … Upam, da se bo kmalu vse umirilo. Prosim, povej mi, kateri naslov je najboljši za pošiljanje pomoči. Finančna ali katerakoli druga pomoč."

Sergij Stahovski je pred leti igral tudi na turnirju v Portorožu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

A zdaj je Stahovski v enem izmed podkastov nekoliko obrnil ploščo. Dejal je, da želi biti Đoković priljubljen v Srbiji in zato ne kritizira vojne agresije Rusije nad Ukrajino.

"Srbija je postojanka Rusije. Novak Đoković ne pove svojega stališča, ki bi lahko škodovalo njegovi podobi. Všeč mu je, da ga imajo radi v njegovi državi. Ne more reči nečesa, kar je v nasprotju z mnenjem oblasti v Srbiji in večine tamkajšnjega naroda. Igra svojo igro."

Sergij Stahovski je leta 2013 v Wimbledonu poskrbel za eno večjih senzacij, potem ko je v drugem krogu premagal Rogerja Federerja. Foto: Guliverimage

Federer je zbral denar in pomagal ukrajinskim otrokom

Če je danes 36-letni Stahovski še marca kritiziral Rogerja Federerja, je nekdaj 31. igralec sveta zdaj bolj spravljivo govoril o Švicarju, ki je prejšnji konec tedna naznanil konec športne kariere. "Roger je vedno nevtralen, on je Švicar. Nikoli ne odgovarja na kočljiva vprašanja in zato je nedotakljiv. Nihče mu nič ne more. Po drug strani pa je zbral denar in ukrajinske otroke namestil v kampe v Švici," je še pojasnil Stahovski.

Damir Džumhur pravi, da je Novak Đoković pripravljen pomagati vsem igralcem. Foto: Gulliver/Getty Images

Pomagati želi vsem

Nedavno pa smo lahko videli izjavo Damirja Džumhurja, nekdaj 23. igralca sveta. Bosanski teniški igralec je izpostavil, da 35-letni Beograjčan ne pomaga samo igralcem s prostora nekdanje Jugoslavije, ampak vsem.

"On ni osredotočen samo na sto najboljših igralcev, ampak tudi na tiste, ki so uvrščeni na 200., 300. ali 400. mesto. To je nekaj, česar Nadal ni pokazal nikoli v svoji karieri," je povedal Džumhur in dodal, da je Novak zelo prijateljski do vseh. "Trudi se, da jim čim bolj olajša položaj. Želi si izboljšati pogoje na ATP-turneji za vse igralce."