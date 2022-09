Tega o Federerju verjetno niste vedeli

Roger Federer leta 2019 po finalu Wimbledona, ko je zapravil dve zaključni žogici za zmago. Foto: Guliverimage

V četrtek je slovo od profesionalnega tenisa napovedal Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev vseh časov. V zadnjih letih je z njim sodeloval tudi Hrvat Ivan Ljubičić, s katerim sta skupaj osvojila tri turnirje za grand slam. Verjetno je bil Ljubičić tudi eden prvih, ki je izvedel za prelomno odločitev Baselčana.

Ivan Ljubičić in Roger Federer sta bila že prej v dobrih odnosih. Foto: Guliverimage/Getty Images

Ljubičić se v vseh letih sodelovanja s Federerjem ni nikoli preveč izpostavljal. Vedno pa je o njem govoril z izbranimi besedami. Nič drugače ni bilo, ko je 41-letni Baselčan sporočil, da končuje športno kariero.

"Roger je legenda. Je eden tistih, ki so spremenili tenis. Devetnajstkrat je bil izbran za najbolj priljubljenega teniškega igralca na turneji ATP, kar kaže, kaj pomeni v tenisu," je uvodoma za Novi list povedal Ljubičić, ki mu je žal, da se kariera 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam ni končala na drugačen način.

Federer in Ljubićić sta imela v času, ko sta bila oba aktivna, veliko medsebojnih dvobojev in bila že od prej dobra prijatelja. "Nekaj sem mu dal, a veliko sem se naučil. Pokazal mi je, kako stvari delujejo. Žal mi je, da odhaja, saj je bil najin odnos veliko več kot samo poslovni. Škoda, ker zadnjih nekaj let ni bil stoodstoten. Tudi leta 2019 v Wimbledonu, ko je imel v finalu dve žogici za zmago. Treniral je zadržano, na 60 ali 70 odstotkih," je razkril Ljubičić.

Đoković se je oglasil dan pozneje

Na družbenih omrežjih so se mnogi takoj odzvali na Federerjevo športno upokojitev. Ni bilo malo tistih, ki so čakali na odziv Novaka Đokovića, ki je dan pozneje vendarle poslal sporočilo svojemu velikemu rivalu.

Roger Federer in Novak Đoković sta odigrala 50 medsebojnih dvobojev. Foto: Guliverimage "Roger, težko je dočakati ta dan in z besedami povedati vse, kar sva skupaj preživela v tem športu. Več kot desetletje neverjetnih trenutkov in bitk, na katere se lahko ozreva. V čast mi je, da te poznam na igrišču in zunaj njega, kar se bo nadaljevalo v prihodnjih letih. Vem, da bo tvoje naslednje poglavje polno čudovitih trenutkov zate, za Mirko, otroke, vse tvoje ljubljene in vse tvoje navijače," je zapisal Đoković, ki se veseli njunega skorajšnjega snidenja v Londonu, ko bo na sporedu Laver Cup. To bo za Federerja tudi zadnji turnir v seriji ATP.

Srb in Švicar sta odigrala 50 medsebojnih dvobojev. Več zmag je zbral Đoković (27:23). Nazadnje sta se pomerila leta 2020 v polfinalu OP Avstralije, v katerem je po treh nizih slavil Beograjčan.