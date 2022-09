Družbena omrežja so skoraj pregorela

Roger Federer ni samo velik športnik, ampak tudi velik človek. Svoj vtis je pustil tako na teniških igriščih kot ob njih. Številni so prepričani, da je Baselčan eden od najbolj prepoznavnih in uspešnih športnikov vseh časov, ki ima navijače po vsem svetu. Temu primerno so se odzvali tudi številni športniki na družbenih omrežjih.

Eden izmed prvih, ki se je odzval, je Rafael Nadal. Španec in Švicar sta bila na igrišču velika tekmeca, zunaj igrišča pa velika prijatelja. Majorčan je uvodoma zapisal, da bi si želel, da ta dan nikoli ne bi prišel. "To je žalosten dan zame in za šport po vsem svetu. Bilo mi je v veselje in tudi v čast, da sem ta leta s teboj delil toliko čudovitih trenutkov na igriščih in zunaj njih," je povedal Nadal, ki je prepričan, da bosta tudi v prihodnje lahko počela veliko stvari skupaj.

Rafa ima trenutno največ zmag na turnirjih za grand slam. Igralca sta odigrala 40 medsebojnih dvobojev. Boljšo statistiko ima Rafa (24:16).

Petra Kvitova meni, da tenis brez Federerja ne bo več isti. Foto: Facebook

"Brez tebe tenis ne bo več isti"

"Bil si največji idol in navdih zame in tudi za druge. Hvala ti za vse," je zapisala njegova rojakinja Belinda Bencic, s katero sta tudi skupaj igrala.

"Tenis brez tebe ne bo več isti," je zapisala Petra Kvitova, nekdaj druga igralka sveta.

Oglasili so se tudi organizatorji Wimbledona

Danes 41-letni Federer je zelo velik pečat pustil tudi v Wimbledonu, kjer je slavil sedemkrat. Oglasili so se tudi organizatorji najbolj prestižnega turnirja. "Kje naj začnemo? Pogrešali bomo tvoj pogled na naša igrišča, kar lahko zdaj rečemo, je hvala za spomine in veselje, ki si ga dal številnim."

Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022

I just want to thank you for everything you've done and everything you are for our sport. It's been a privilege to witness your career. I wish you all the best. 🐐🤗 https://t.co/gJSV5PZO2Y — Iga Świątek (@iga_swiatek) September 15, 2022

Roger,



Where do we begin?



It's been a privilege to witness your journey and see you become a champion in every sense of the word.



We will so miss the sight of you gracing our courts, but all we can say for now is thank you, for the memories and joy you have given to so many. pic.twitter.com/VDWylKvW86 — Wimbledon (@Wimbledon) September 15, 2022

The biggest idol and inspiration to me and so many others, forever

Thank you for everything ♥️



„Its a beautiful day to go after your dream, Belinda!” - RF

31.7.2021 pic.twitter.com/PRNuwyot8x — Belinda Bencic (@BelindaBencic) September 15, 2022

Roger - you have always been such a huge inspiration to me. Your elegance, your grace, your beautiful game. I have always held you in the highest regard and want to congratulate you for an amazing career. Tennis won’t be the same without you! Thank you ❤️@rogerfederer pic.twitter.com/tAGirtB5m4 — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) September 15, 2022

A role model for me and so many others!! Thanks for everything Roger 🙏🏼 It’s been a privilege to share the court with you!! https://t.co/lMF1zHp8vv — Denis Shapovalov (@denis_shapo) September 15, 2022

(1/2) Roger Federer is a champion’s champion. He has the most complete game of his generation & captured the hearts of sports fans around the world with an amazing quickness on the court & a powerful tennis mind. He has had a historic career w/memories that will live on and on. pic.twitter.com/zxGq4izh1v — Billie Jean King (@BillieJeanKing) September 15, 2022

Roger has been one of my idols and a source of inspiration! 🥲 Thank you for everything you have done for our sport! ❤️ I still want to play with you! 🥹 Wish you all the luck in the world for what comes next! 💪🏻 @rogerfederer pic.twitter.com/k4xjyN3AAB — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 15, 2022

Noooo I’m not ready 😭🥺 https://t.co/rwdYl1HHBT — Katie Boulter (@katiecboulter) September 15, 2022

Thank you for everything Roger. See you soon. Rocket https://t.co/wjjk1lvd2H — Rod Laver (@rodlaver) September 15, 2022