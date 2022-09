Ni mu bilo vedno lahko, za kazen pa je čistil tudi stranišča

Zadnji finale na turnirju za grand slam je Roger Federer igral proti Novaku Đokoviću. Imel je že dve zaključni žogici, a ju je zapravil. Foto: Reuters

Kdo je najboljši, je lahko večna debata, a …

Roger Federer, nekateri ga imenujejo tudi teniški bog, je v četrtek sporočil, da končuje svojo športno kariero. Ta je bila izjemna. Na turneji serije ATP je osvojil 103. turnirje, od tega 20 turnirjev za grand slam. Najbolje se je počutil na wimbledonski travi, kjer je slavil osemkrat. Šestkrat je zmagal na OP Avstralije, petkrat na OP ZDA, leta 2009 pa mu je uspelo zmagati še OP Francije. S turnirskimi nagradami je zaslužil dobrih 130 milijonov dolarjev, kar je danes približno tudi 130 milijonov evrov. Svoj zadnji turnir bo igral konec meseca na turnirju Laver Cup.

Trenutno sta še dva (Rafael Nadal in Novak Đoković), ki sta zmagala več turnirjev za grand slam kot Federer. Kdo je najboljši vseh časov, je lahko večna debata, toda nekdanji nevzgojeni in trmoglavi mladenič je za mnoge čista teniška popolnost.

Ker je lomil loparje, je moral čistiti stranišča

Danes 41-letni Federer se je osnov tenisa naučil na teniški akademiji v domačem Baslu. Kot najstnik je kazal izjemen talent, a je bil znan kot zelo temperamenten igralec. In kot je bilo slišati, je moral za kazen čistiti stranišča, ker je na treningu polomil lopar. Polomil naj bi jih kar nekaj. Njegova nagajivost pa ni bila samo v mladinskih letih, ampak tudi v uvodnih letih profesionalne kariere.

"Potreboval sem približno dve leti, da sem našel ogenj in led. Ogenj sem potreboval za zmago, led pa, da sem lahko sprejemal poraze in hude napake. Potem se je začela moja kariera vzpenjati," je leta 2018 razlagal Federer. A njegova kariera se ni samo vzpenjala, šla je v višave. Že kot 19-letni golobradi mladenič je leta 2001 zaslovel, potem ko je na OP ZDA premagal legendarnega Američana Petea Samprasa.

Foto: Reuters

Tragedija Federerja, ki ga je zelo zaznamovala

Tudi on je imel v karieri vzpone in padce. A eden njegovih najtežjih trenutkov v karieri je bil povezan z njegovim nekdanjim trenerjem Petrom Carterjem. To je bil nekdanji avstralski teniški igralec, ki je Federerja treniral v mladostniških letih.

Carter je Federerju vcepil delavnost in že od nekdaj je Švicar govoril, da ima v sebi tudi nekaj avstralskega. Kot mlad igralec je bil Federer zelo negotov glede svojih sposobnosti, pri vsem tem pa mu je pomagal prav Avstralec, ki mu je iz njega uspelo narediti enega najboljših igralcev v zgodovini tenisa.

Peter Carter in Roger Federer. Foto: Guliverimage Njuno sodelovanje se je končalo tragično. Carterjeva žena Silvia se je dolgo borila z zahrbtno boleznijo. Na koncu ji je uspelo premagati tumor, kar je želela proslaviti s svojim možem. Na Federerjev predlog sta leta 2002 obiskala Južno Afriko, kjer sta v Johannesburgu šla na safari. Peter in Silvia sta doživela avtomobilsko nesrečo. Njihov range rover je prebil ograjo mosta in padel v reko. Carter in voznik terenskega vozila sta umrla. Ta smrt ga je tako prizadela, da ga nihče ni mogel potolažiti. "Šele takrat sem spoznal, kako nepomemben je tenis v življenju," je pred leti povedal Federer.

Začelo se je leta 2003 in potem prevlada, kot je še nismo videli

Po besedah njegove mame je od tega dogodka postal psihološko še močnejši. Prvi vrhunec je dosegel leta 2003, ko je prvič zmagal turnir za grand slam. V naslednjih štirih letih je dobil kar 11 od 16 turnirjev za grand slam. To je bilo obdobje njegove prevlade, kakršni smo bili v športu le redko priča.

V naslednjih enajstih letih se je zvrstilo še osem zmag na turnirjih velike četverice, a v tistem obdobju smo pri njem lahko videli nekaj padcev in solz. S tem je pokazal, da je tudi on samo človek, in se na ta način ljudem še bolj priljubil.

Leta 2008 se je zlomil

Prvi udarec je bil finale leta 2008. Takrat se je nad wimbledonsko travo spuščal že mrak. Po epskem dvoboju in petih nizih je moral položiti lopar pred Rafaela Nadala. Po leta za tem se je na OP Avstralije po porazu v finalu proti Nadalu zlomil. "O bog, to me ubija," so bile njegove besede. V solzah se je umaknil z govornice in šele pozneje mu je uspelo spregovoriti nekaj besed. Takrat se je videlo, kako velika prijatelja sta z Nadalom, potem ko ga je Španec na odru tolažil.

Leto pozneje smo spet lahko videli solze Švicarja, a to so bile to solze sreče, potem ko je po dolgem času zmagal OP Francije. Takrat je postal šele peti igralec v zgodovini, ki je osvojil vse turnirje za grand slam. Pozneje je to uspelo še Nadalu in Đokoviću. Kmalu za tistim so sledile še tri zmage in kazalo je, da bo ostal pri 17 lovorikah, saj so se začele pojavljati prve težave s poškodbami in marsikdo ni več računal nanj.

Zadnjič je na turnirju za grand slam slavil leta 2018 na OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Pri 35 letih in po šestih mesecih odsotnosti je leta 2017 prišel v Avstralijo in zmagal. Nasproti mu ni stal nihče drug kot Rafael Nadal, s kateri sta takrat odigrala pet nizov. V naslednjem letu sta sledili še dve zmagi. V Wimbledonu (2017) je slavil še osmič in leta 2018 v Melbournu, kar je bila tudi njegova zadnja zmaga v vrsti turnirjev za grand slam.

Zadnji finale za grand slam je igral leta 2019 v Wimbledonu, ki bo šel zagotovo v spomin teniškega športa. Njegov nasprotnik je bil Novak Đoković. Švicar je imel že dve zaključni žogici za zmago, a srbskemu igralcu je uspel preobrat in Federerju je pred nosom izmaknil 21. lovoriko za grand slam.

Po dolgi rehabilitaciji je spoznal, da ne bo šlo več

Od takrat ni bil več konkurenčen najboljšim. Mučila ga je poškodba kolena, zaradi katere je moral trikrat na operacijo. Nazadnje je poskusil lani v Wimbledonu, ko je izpadel v četrtfinalu. Umaknil se je, da dokončno sanira poškodbo, a je spoznal, da nikoli več ne bo mogel igrati tenisa na najvišji ravni.

Še vedno je bil številka ena

Na teniški lestvici ni bil več številka ena, a bil je številka ena za navijače in sponzorje. Kamorkoli je prišel, je dobil bučno podporo navijačev. Tudi letos, ko je prišel na 100. obletnico osrednjega igrišča v Wimbledonu. Ob njegovem športnem slovesu so se mu mnogi zahvalili. Eden izmed zapisov pa je bil, da tenis brez Federerja ne bo nikoli več, kar je bil.

Federerju je vso kariero ob strani stala žena Mirka. Foto: Guliverimage

Nič hudega mu ne bo, zaslužil je več kot milijardo evrov

Kljub temu, da ni igral več kot leto dni, še vedno spada med najbogatejše športnike na svetu. Federer je namreč še vedno ena izmed največjih športnih znamk na svetu. Po podatkih Forbesa je v zadnjih dvanajstih mesecih s sponzorskimi pogodbami zaslužil neverjetnih 90 milijonov dolarjev (okrog 90 milijonov evrov), kar je največ med športniki.

Za Federerja je najbolj donosno sodelovanje z znamkama Rolex in Uniqlo. Zelo uspešna je bila njegova naložba v znamko On, ki izdeluje športno obutev. Legendarni Švicar pa je skupno v karieri zaslužil več kot milijardo evrov.

V svoji karieri je zaslužil 1,1 milijarde dolarjev in je skupno na petem mestu. Na prvem mestu je golfist Tiger Woods (1,72 milijarde dolarjev), sledi mu nogometaš Cristiano Ronaldo (1,24 milijarde evrov), tretji je košarkar LeBron James (1,16 milijarde dolarjev), četrti pa je nogometaš Lionel Messi (1,15 milijarde dolarjev).