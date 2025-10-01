Roger Federer med nominiranci za teniško hišo slavnih

Nekdanji švicarski teniški as Roger Federer je med nominiranci za vključitev v hišo slavnih v letu 2026, je združenje sporočilo na spletni strani. Ob njem sta med nominiranci še Argentinec Juan Martin del Potro in Rusinja Svetlana Kuznjecova. Svoj glas lahko pristaši tenisa oddajo do 10. oktobra.

Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam Federer je največje ime med nominiranci za hišo slavnih.

Veliki Švicar je v svoji karieri 310 tednov zasedal vrh lestvice ATP in osvojil 103 naslove na turneji. Je eden od osmih igralcev, ki so v karieri osvojili vse štiri grand slame, obenem pa je nagrado Stefana Edberga za profesionalizem in prispevek k tenisu na in zunaj igrišč prejel kar 13-krat.

Federer, med drugim tudi osemkratni zmagovalec Wimbledona, se je od tenisa poslovil septembra 2022. V poklicni karieri je zbral 1251 posamičnih zmag ob 275 porazih. Ima tudi zlato kolajno z olimpijskih iger med dvojicami in srebro med posamezniki, s Švico pa je osvojil tudi Davisov pokal.

Kdo še čaka na vstop v hram?

Med nominiranci za mednarodno hišo slavnih je tudi del Potro. Zmagovalec OP ZDA leta 2009 je veljal za enega najbolj priljubljenih igralcev, njegovo kariero pa so zaznamovale številne poškodbe.

Sedemintridesetletni del Potro je leta 2009 v svojem prvem finalu na grand slamih po petih nizih premagal prav Federerja, leta 2016 pa je Argentino vodil do prvega naslova v Davisovem pokalu, na OI 2016 pa je osvojil srebrno kolajno. Štiri leta prej je bil v Londonu bronast.

Med nominiranci je tudi Argentinec Juan Martin del Potro. Foto: Guliverimage

Kuznjecova je štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, dva je osvojila med posameznicami, dva pa med dvojicami. Najboljša med posameznicami je bila leta 2004 na OP ZDA in pet let kasneje na Rolandu Garrosu.

Še dvakrat je igrala v finalu grand slamov in v karieri skupaj osvojila 18 turnirjev med posameznicami ter 16 med dvojicami. Na lestvici je bila najvišje na drugem mestu med posameznicami in tretja med pari. Z Rusijo je bila trikrat najboljša v nekdanjem pokalu Fed, zdaj pokalu Billie Jean King.

Na spletni strani teniške hiše slavnih so v ostalih kategorijah nominirali še novinarko Mary Carillo in visokega funkcionarja moške turneje Marshalla Happerja.

Vključitev v hišo slavnih si je doslej prislužilo 270 posameznikov iz 28 držav. Nazadnje so vanjo vključili Rusinjo Marijo Šarapovo ter ameriška brata dvojčka Boba in Mika Bryana.

