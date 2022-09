Američani Đokoviću niti odgovorili niso #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković in njegovo (ne)igranje

Novak Đoković je velik ljubitelj košarke. Pred časom si je v ljubljanskih Stožicah ogledal tekmo med Slovenijo in Srbijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Znano je, da Novak Đoković letos na kar nekaj turnirjih ni smel igrati, ker ni izpolnjeval pogojev. Srbski športnik se namreč ni cepil proti koronavirusu in zaradi tega ostal pred vrati marsikaterega turnirja. Nole med drugim ni smel igrati na OP Francije in nazadnje na OP ZDA, turnirjih za grand slam.

Ostal je pred vrati marsikaterega turnirja

Đoković se še vedno ne namerava cepiti proti covid-19, že pred časom je poudaril, da je za to pripravljen žrtvovati vsak turnir, če mu bodo še vedno prepovedovali vstopiti v določene države. Še zelo živ je spomin na dogodk z letošnjega OP Avstralije, ko je avstralsko sodišče na koncu odločilo, da mora tik pred začetkom turnirja zapustiti Avstralijo. Nole je namreč sprva verjel, da izpolnjuje pogoje za zdravniško izjemo.

Novak Đoković in Roger Federer na letošnjem Wimbledonu. Zmagal je Srb, medtem ko Federer zaradi poškodbe ni igral. Foto: Guliverimage

Lahko bi podaljšal svojo kariero

Avstralski primer je dobil svetovne razsežnosti ne samo v športnem svetu, ampak tudi na splošno. Goran Đoković zdaj meni, da bi lahko 35-letni Beograjčan igral še prihodnjih šest let, potem ko je lahko zaradi neigranja na nekaterih turnirjih spočil svoje telo.

"Kalvarija, ki jo je letos preživel v Avstraliji, je samo podaljšala njegovo kariero. Namesto da bi se čez tri ali štiri leta umaknil, bo lahko kariero podaljšal še za pet ali šest let. Spočil je svoje telo," je za The Pavlovic Today povedal Goran Đoković.

Novak Đoković menda od Američanov nikoli ni dobil odgovora. Foto: Guliverimage

Podobno usodo kot na OP Avstralije je doživel tudi na OP ZDA, potem ko tamkajšnje ustanove niso sprostile ukrepov za vstop tujcev v ZDA. Tam za tujce še vedno zahtevajo, da so polno cepljeni, medtem ko za državljane ZDA to ne velja. Goran Đoković je razkril, da je Novak Američanom poslal prošnjo za zdravniško izjemo, a da nikoli ni dobil odgovora.

Letošnji zmagovalec Wimbledona si želi, da bi postal igralec z največ zmagami na turnirjih za grand slam. Letos je lahko osvojil "samo" enega, potem ko na dveh ni smel igrati. Trenutno jih ima v svoji vitrini največ Rafael Nadal (22), enega manj ima Nole, 20 pa jih je zbral Roger Federer. Če bi Đoković res podaljšal svojo kariero, ima večje možnosti, da doseže rekord v zmagah na turnirjih za grand slam.

Novak Đokvović je moral januarja zapustiti Avstralijo. Mu bodo prihodnje leto dovolili igrati? Za zdaj mu dobro kaže. Foto: Reuters

Iz Avstralije prihajajo spodbudne novice

Naslednji turnir za grand slam bo na sporedu prihodnje leto januarja, ko se bodo najboljše igralke in igralci zbrali v Melbournu na OP Avstralije. Đoković pa ima vse možnosti, da bo tokrat lahko vstopil v Avstralijo. V deželi tam spodaj so namreč 6. julija sprostili ukrepe, tako da tujim državljanom ob vstopu v Avstralijo ni treba predložiti dokazila o cepljenju.

Za zdaj kaže, da bo eden najboljših igralcev vseh časov prihodnje leto igral na treh turnirjih za grand slam: OP Avstralije, OP Francije in Wimbledon. Obstaja velika verjetnost, da bi do prihodnjega leta ukrepe sprostili tudi Američani.

Pel na bratovi poroki

Novak Đoković je nastop na Davisovem pokalu odpovedal zaradi osebnih razlogov, in sicer zaradi poroke najmlajšega brata Đorđeja Đokovića. Ta se je poročil v cerkvi svetega Marka, nato pa so odšli v Črno goro v Tivat, kjer se je svatba nadaljevala. Tam je na sceno stopil tudi Nole, v roke prijel mikrofon in zapel.