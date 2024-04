Na teniškem turnirju serije masters v Monte Carlu se je zgodilo veliko presenečenje, potem ko se je od turnirja poslovil Andrej Rubljov, lanski zmagovalec tega prestižnega turnirja. Zanj je bil usoden Avstralec Alexei Popyrin. Italijan Jannik Sinner se je sprehodil skozi drugi krog tekmovanja. V sredo popoldne so v tretji krog napredovali tudi Stefanos Cicipas, Hubert Hurkacz, Casper Ruud in Danil Medvedjev.

Alexei Popyrin je pred nabito polnimi tribunami na igrišču Rainier III zahvaljujoč agresivni igri zmagal z izidom s 6:4, 6:4, dvoboj pa je trajal uro in štirideset minut. "Zelo sem užival, ko sem prvič stopil na osrednje igrišče. To je prvi turnir na pesku letos, s peska imam lepe spomine še iz prejšnjega leta," je dejal Popyrin, ki je na tej podlagi leta 2023 zmagal v Umagu. "Zelo dobro se počutim na pesku in vesel sem, da sem premagal igralca, ki je bil v formi, poln samozavesti in je bil branilec naslova. Bil je fantastičen dvoboj."

Avstralec je šele drugič premagal igralca iz prve deseterice na pesku, potem ko je lani v Rimu na poti do četrtega kroga premagal takratnega desetega igralca sveta Felixa Augerja-Aliassimeja. "Načrt je bil, da mu ne dajem istih žogic. Verjetno je najboljši igralec z osnovne črte, če mu daš ritem. Zato sem poskušal spreminjati tempo, višino in spin žogic. Mislim, da mi je to danes dobro uspelo," je dvoboj pokomentiral trenutno 46. igralec sveta.

Sprehod Jannika Sinnerja

Jannik Sinner Foto: Reuters

Brez težav se je skozi drugi krog prebil Jannik Sinner, trenutno najbolj vroč igralec na turneji. Njegov nasprotnik je bil Sebastian Korda, ki je Italijanu odvzel le tri igre. Dvoboj se je končal z izidom 6:1 in 6:2. "Mislim, da imava s Sebijem podoben stil igre, zato ne igrava kot klasična specialista za peščena igrišča," je po povedal dejal Sinner. "Vseeno sem se v teh razmerah precej dobro gibal. Vsako leto je težko priti sem in dobro igrati, a sem zadovoljen s svojo igro. Bomo videli, kaj bo v naslednjem krogu, vedno je super vrniti se sem."